ΑΣΕΠ 2Γ/2024: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων στην ΥΠΑ από πίνακες επιλαχόντων

Πλήρωση 54 θέσεων μόνιμου προσωπικού από πίνακα επιλαχόντων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ 2Γ/2024: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων στην ΥΠΑ από πίνακες επιλαχόντων
In Time
ΕΡΓΑΣΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα για την πλήρωση 54 εκ των 72 θέσεων μόνιμου προσωπικού, του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (κωδικός θέσης 213), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4765/2021, (Α΄6), όπως ισχύει και της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν.5149/2024 (Α’169), στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης 2Γ/2024 (ΦΕΚ 63/τ. Α.Σ.Ε.Π./31.12.2024), με τα ίδια ακριβώς τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων και κατάταξης των εν λόγω κλάδων/ειδικοτήτων χωρίς ειδική επισήμανση. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην οικεία προκήρυξη.

Ο πίνακας διοριστέων αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Οι 18 θέσεις θα πληρωθούν από τους επόμενους στη σειρά κατάταξης υποψηφίους, έπειτα από την επιτυχή εξέτασή τους στη δοκιμασία της Ορθοφωνίας, όπως προβλέπεται από την οικεία Προκήρυξη.

Κάντε "κλικ" στον σύνδεσμo που ακολουθεί, και δείτε τα αποτελέσματα.

Αποτελέσματα 2Γ/2024 ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:16ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ δίνουν προσωρινό «πράσινο φως» για την πώληση ρωσικού πετρελαίου

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Αναφορές για σειρήνες αεροπορικού συναγερμού και πιθανές εκρήξεις στη βάση του Ιντσιρλίκ

02:26ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Γ/2024: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων στην ΥΠΑ από πίνακες επιλαχόντων

02:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιράν: «Κανείς δεν μπορεί να μας αποκλείσει από το Μουντιάλ»

01:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν σε ΟΗΕ: Η Τεχεράνη απορρίπτει το ενδεχόμενο κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ

01:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Παραμένουμε προσγειωμένοι» - Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Οι εξελίξεις με το Ιράν κινούνται πολύ γρήγορα»

00:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League: Τα highlights του Τσέλιε – ΑΕΚ | Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στους «16»

00:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR-Ζαλγκίρις Κάουνας 92-88: Ο Λεσόρ επέστρεψε, ο Παναθηναϊκός... τρελάθηκε

00:12ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή ιπτάμενου τάνκερ KC-135 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στο Ιράκ

23:58LIFESTYLE

Αναβάλλει τις συναυλίες του ο Χρήστος Δάντης - Το μήνυμα του τραγουδιστή

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσέλιε – ΑΕΚ 0-4: «Τεσσάρα» στη Σλοβενία κι… έφυγε για τα προημιτελικά του Conference League!

23:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Τσέλιε – ΑΕΚ 0-4 (τελικό): Με το... ενάμισι πόδι στα προημιτελικά η «Ένωση»

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Το συγκλονιστικό ζεϊμπέκικο ενός ηλικιωμένου που έγινε viral

23:43LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός του «The Crown», Jane Lapotaire

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Παππούς και θείοι οι δράστες της αρπαγής των παιδιών από τα Λαστέικα

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Πόσοι έχουν σκοτωθεί σε Μέση Ανατολή και Περσικό Κόλπο

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:19ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Χτυπήσαμε περίπου 6.000 στόχους στο Ιράν

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Περίπου 47.000 Αμερικανοί επέστρεψαν στις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα θυμίσει χειμώνα τις επόμενες ημέρες» - «Κλείδωσε» η αλλαγή

20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Super El Niño» έρχεται το φετινό καλοκαίρι - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Αναφορές για σειρήνες αεροπορικού συναγερμού και πιθανές εκρήξεις στη βάση του Ιντσιρλίκ

00:12ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή ιπτάμενου τάνκερ KC-135 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στο Ιράκ

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Έχει χάσει το ένα ή και τα δύο πόδια του και είναι σε κώμα, λέει η Sun

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στις φλόγες η Μέση Ανατολή - Εκρήξεις συγκλονίζουν την Τεχεράνη - Εκτόξευσε πυραύλους κατά του Ισραήλ το Ιράν

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανοί βουλευτές για την αποστολή F16 στα Κατεχόμενα: «Αδικαιολόγητα προκλητική κίνηση»

19:03WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

22:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο πίσω από τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

22:46ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (15/3)

16:21WHAT THE FACT

Ο απίστευτος λόγος για τον οποίο δεν τρώμε τα αυγά της γαλοπούλας

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο μουσικός Γιάννης Ευθυμίου - Ήταν μέλος του θρυλικού συγκροτήματος OPA

22:37LIFESTYLE

Θύμα διαδικτυακής απάτης η Καίτη Γαρμπή

21:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: «Επιστρέφω απογοητευμένη από το Στρασβούργο - Μοίρασε υποσχέσεις ο Τζιτζικώστας»

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Το συγκλονιστικό ζεϊμπέκικο ενός ηλικιωμένου που έγινε viral

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

00:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR-Ζαλγκίρις Κάουνας 92-88: Ο Λεσόρ επέστρεψε, ο Παναθηναϊκός... τρελάθηκε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ