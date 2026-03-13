Μακρόν: Γάλλος στρατιωτικός σκοτώθηκε στην επίθεση στο Ερμπίλ του Ιράκ – Υπάρχουν πολλοί τραυματίες

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ένας Γάλλος ανώτερος υπαξιωματικός σκοτώθηκε και αρκετοί ακόμη στρατιώτες τραυματίστηκαν σε επίθεση στην περιοχή του Ερμπίλ στο Ιράκ, συνδέοντας το περιστατικό με την κλιμάκωση της σύγκρουσης στην περιοχή.

Μακρόν: Γάλλος στρατιωτικός σκοτώθηκε στην επίθεση στο Ερμπίλ του Ιράκ – Υπάρχουν πολλοί τραυματίες
Ένας Γάλλος ανώτερος υπαξιωματικός σκοτώθηκε και αρκετοί ακόμη στρατιώτες τραυματίστηκαν σε επίθεση στην περιοχή του Ερμπίλ στο Ιράκ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, συνδέοντας το περιστατικό με τον πόλεμο με το Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μακρόν εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην οικογένεια του στρατιωτικού και στους συναδέλφους του.

«Στην οικογένειά του και στους συμπολεμιστές του θέλω να εκφράσω όλη τη στοργή και την αλληλεγγύη του έθνους», ανέφερε.

Ο Γάλλος πρόεδρος πρόσθεσε ότι αρκετοί στρατιώτες τραυματίστηκαν στην επίθεση, τονίζοντας ότι η Γαλλία βρίσκεται στο πλευρό τους και των οικογενειών τους.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι τα γαλλικά στρατεύματα βρίσκονται στο Ιράκ στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS), σημειώνοντας ότι «ο πόλεμος στο Ιράν δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες επιθέσεις».

