Σεισμός 3,4 Ρίχτερ κοντά στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας
Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, στις 04:25.
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/3), στις 04:25, σε περιοχή της Ηπείρου.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χλμ. σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.
Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 9 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας.
3,5 Ρίχτερ από το EMSC
Η αναθεωρημένη λύση του σύμφωνα του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ., και επίκεντρο τα 15 χλμ. δυτικά - βορειοδυτικά των Ιωαννίνων.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:34 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 3,4 Ρίχτερ κοντά στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας
02:02 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ιράν: «Κανείς δεν μπορεί να μας αποκλείσει από το Μουντιάλ»
01:38 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τραμπ: «Οι εξελίξεις με το Ιράν κινούνται πολύ γρήγορα»
01:15 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: «Παραμένουμε προσγειωμένοι» - Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς
23:58 ∙ LIFESTYLE
Αναβάλλει τις συναυλίες του ο Χρήστος Δάντης - Το μήνυμα του τραγουδιστή
23:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Το συγκλονιστικό ζεϊμπέκικο ενός ηλικιωμένου που έγινε viral
23:43 ∙ LIFESTYLE
Πέθανε η ηθοποιός του «The Crown», Jane Lapotaire
20:56 ∙ LIFESTYLE
Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;
22:37 ∙ LIFESTYLE
Θύμα διαδικτυακής απάτης η Καίτη Γαρμπή
16:21 ∙ WHAT THE FACT
Ο απίστευτος λόγος για τον οποίο δεν τρώμε τα αυγά της γαλοπούλας
23:27 ∙ ΕΛΛΑΔΑ