Σεισμός 3,4 Ρίχτερ κοντά στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/3), στις 04:25, σε περιοχή της Ηπείρου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χλμ. σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 9 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας.

3,5 Ρίχτερ από το EMSC

Η αναθεωρημένη λύση του σύμφωνα του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ., και επίκεντρο τα 15 χλμ. δυτικά - βορειοδυτικά των Ιωαννίνων.