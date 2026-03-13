Σεισμός 3,4 Ρίχτερ κοντά στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας

Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, στις 04:25.

Newsbomb

Χάρτης σεισμού
Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού
emsc-csem
ΣΕΙΣΜΟΙ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/3), στις 04:25, σε περιοχή της Ηπείρου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χλμ. σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 9 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας.

letpok133.jpg

3,5 Ρίχτερ από το EMSC

Η αναθεωρημένη λύση του σύμφωνα του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ., και επίκεντρο τα 15 χλμ. δυτικά - βορειοδυτικά των Ιωαννίνων.

1959622population.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:34ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ κοντά στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας

04:08ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ ανέλαβε την ευθύνη για τη συντριβή του KC-135 – Σιγή από τις ΗΠΑ

03:42ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Γάλλος στρατιωτικός σκοτώθηκε στην επίθεση στο Ερμπίλ του Ιράκ – Υπάρχουν πολλοί τραυματίες

03:16ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ δίνουν προσωρινό «πράσινο φως» για την πώληση ρωσικού πετρελαίου

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Αναφορές για σειρήνες αεροπορικού συναγερμού και πιθανές εκρήξεις στη βάση του Ιντσιρλίκ

02:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν σε ΟΗΕ: Η Τεχεράνη απορρίπτει το ενδεχόμενο κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ

02:26ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Γ/2024: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων στην ΥΠΑ από πίνακες επιλαχόντων

02:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιράν: «Κανείς δεν μπορεί να μας αποκλείσει από το Μουντιάλ»

01:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Οι εξελίξεις με το Ιράν κινούνται πολύ γρήγορα»

01:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Παραμένουμε προσγειωμένοι» - Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

01:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντινόπουλος: Ο Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια

00:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League: Τα highlights του Τσέλιε – ΑΕΚ | Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στους «16»

00:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR-Ζαλγκίρις Κάουνας 92-88: Ο Λεσόρ επέστρεψε, ο Παναθηναϊκός... τρελάθηκε

00:12ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή ιπτάμενου τάνκερ KC-135 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στο Ιράκ

23:58LIFESTYLE

Αναβάλλει τις συναυλίες του ο Χρήστος Δάντης - Το μήνυμα του τραγουδιστή

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσέλιε – ΑΕΚ 0-4: «Τεσσάρα» στη Σλοβενία κι… έφυγε για τα προημιτελικά του Conference League!

23:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Τσέλιε – ΑΕΚ 0-4 (τελικό): Με το... ενάμισι πόδι στα προημιτελικά η «Ένωση»

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Το συγκλονιστικό ζεϊμπέκικο ενός ηλικιωμένου που έγινε viral

23:43LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός του «The Crown», Jane Lapotaire

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Παππούς και θείοι οι δράστες της αρπαγής των παιδιών από τα Λαστέικα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα θυμίσει χειμώνα τις επόμενες ημέρες» - «Κλείδωσε» η αλλαγή

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Super El Niño» έρχεται το φετινό καλοκαίρι - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Έχει χάσει το ένα ή και τα δύο πόδια του και είναι σε κώμα, λέει η Sun

22:46ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (15/3)

04:08ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ ανέλαβε την ευθύνη για τη συντριβή του KC-135 – Σιγή από τις ΗΠΑ

00:12ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή ιπτάμενου τάνκερ KC-135 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στο Ιράκ

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Αναφορές για σειρήνες αεροπορικού συναγερμού και πιθανές εκρήξεις στη βάση του Ιντσιρλίκ

19:03WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανοί βουλευτές για την αποστολή F16 στα Κατεχόμενα: «Αδικαιολόγητα προκλητική κίνηση»

01:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντινόπουλος: Ο Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια

22:37LIFESTYLE

Θύμα διαδικτυακής απάτης η Καίτη Γαρμπή

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στις φλόγες η Μέση Ανατολή - Εκρήξεις συγκλονίζουν την Τεχεράνη - Εκτόξευσε πυραύλους κατά του Ισραήλ το Ιράν

03:42ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Γάλλος στρατιωτικός σκοτώθηκε στην επίθεση στο Ερμπίλ του Ιράκ – Υπάρχουν πολλοί τραυματίες

16:21WHAT THE FACT

Ο απίστευτος λόγος για τον οποίο δεν τρώμε τα αυγά της γαλοπούλας

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο μουσικός Γιάννης Ευθυμίου - Ήταν μέλος του θρυλικού συγκροτήματος OPA

22:25ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Όριο ο… ουρανός για τον Μόντο Ντουπλάντις: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6.31μ.!

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ