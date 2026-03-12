Τα ελληνικά φτερά πάνω από τη Βουλγαρία: Κοινές περιπολίες F-16 και Mig-29 - Φωτογραφίες

Στον ουρανό της γειτονικής χώρας βρέθηκαν σήμερα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16, συμμετέχοντας σε μια σειρά από εκπαιδευτικές πτήσεις και περιπολίες μαζί με βουλγαρικά MiG-29. Πρόκειται για τα αεροσκάφη που έχουν αναλάβει την προστασία της Βουλγαρίας από πιθανές απειλές από το Ιράν.



Η κοινή περιπολία αυτή δεν ήταν τυχαία. Το υπουργείο Άμυνας της Βουλγαρίας ξεκαθάρισε πως ο βασικός στόχος της επιχείρησης ήταν η θωράκιση του συστήματος ελέγχου και η αναβάθμιση της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Κι όμως, πέρα από το τεχνικό σκέλος της συνεργασίας των πληρωμάτων, οι συγκεκριμένες πτήσεις στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ετοιμότητας.



Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι πιλότοι των δύο χωρών δοκιμάστηκαν σε σενάρια κοινής δράσης, βελτιώνοντας την επικοινωνία τους σε πραγματικές συνθήκες πίεσης. Την ίδια ώρα, η παρουσία των ελληνικών F-16 δίπλα στα MiG-29 υπογραμμίζει την ανάγκη για συνοχή στις αμυντικές δομές της Χερσονήσου του Αίμου.

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα, τέτοιου είδους δράσεις θα συνεχιστούν, καθώς η σταθερότητα στον εναέριο χώρο παραμένει προτεραιότητα και για τις δύο πλευρές.

Екипажи на✈️МиГ-29 от състава на ?? ВВС и F-16 от състава на ?? ВВС проведоха днес съвместни тренировъчни полети във връзка с усилването на системата за контрол и охрана на въздушното пространство.

?️#отбрана #колективнаотбрана ? #съюзници #NATO #WeAreAllies #StrongerTogether pic.twitter.com/hCsA9NxJbD — MoD Bulgaria (@BulgariaMod) March 12, 2026

Υπενθυμίζεται ότι επίσκεψη στη Σόφια πραγματοποίησε την Πέμπτη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ανταποκρινόμενος στο αίτημα της Βουλγαρίας για ελληνική συνδρομή στην προστασία της από ενδεχόμενες επιθέσεις, με φόντο την πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν.



Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Βούλγαρο ομόλογό του Ατάνας Ζαπριάνοφ, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στη στρατιωτική βοήθεια που παρέχει η Αθήνα, σημειώνοντας: «Θεωρούμε ότι είχαμε υποχρέωση, αγαπητέ μου Ατάνας, στο αίτημά σου, στο αίτημα της Βουλγαρίας, για να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των απειλών που η Βουλγαρία αντιμετωπίζει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. Και είμαι πολύ περήφανος και ευτυχής που μια πυροβολαρχία Patriot καλύπτει ένα σημαντικό κομμάτι του βουλγαρικού εναέριου χώρου από οιεσδήποτε πυραυλικές απειλές και ένα ζεύγος ελληνικών F16 καλύπτει τον βουλγαρικό εναέριο χώρο, το σύνολο του βουλγαρικού εναέριου χώρου, από οποιαδήποτε άλλη απειλή συμπεριλαμβανομένων των drones. Επίσης, έχω στείλει δύο αξιωματικούς, δύο ανώτατους αξιωματικούς, για να υπάρχει συντονισμός με το κέντρο επιχειρήσεων των βουλγαρικών ενόπλων δυνάμεων».

Πέρα από την τρέχουσα κρίση, οι δύο υπουργοί έθεσαν επί τάπητος τη δημιουργία ενός εναρμονισμένου στρατιωτικού διαδρόμου.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εστίασε στο ζήτημα της στρατιωτικής κινητικότητας, διευκρινίζοντας ότι, αν και η σχετική πρωτοβουλία ανήκει στα υπουργεία Μεταφορών, το θέμα «ενδιαφέρει πάρα πολύ και τα Υπουργεία Άμυνας». Παράλληλα, τόνισε: «Υπάρχουν δύο επιστολές που φέρουν την υπογραφή μου για την επέκταση του δικτύου αγωγών και για τη δημιουργία εναρμονισμένου στρατιωτικού διαδρόμου. Και μάλιστα, αγαπητέ μου Ατάνας, η δεύτερη νομίζω φέρει και τη δική σου υπογραφή. Συμφωνήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε μαζί για να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας και με τους Ρουμάνους συναδέλφους μας, ώστε ό,τι πρέπει να γίνει να ολοκληρωθεί το γρηγορότερο δυνατόν».

