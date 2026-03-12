Θύμα διαδικτυακής απάτης η Καίτη Γαρμπή

Επιτήδειοι χρησιμοποίησαν την εικόνα και τη φωνή της για να προωθήσουν μια δήθεν θεραπεία για τον διαβήτη

Θύμα διαδικτυακής απάτης η Καίτη Γαρμπή

Η Καίτη Γαρμπή / Instagram

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε η Καίτη Γαρμπή, όταν επιτήδειοι χρησιμοποίησαν την εικόνα και τη φωνή της για να προωθήσουν μια δήθεν θεραπεία για τον διαβήτη.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ενημέρωσε άμεσα τους θαυμαστές της ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το συγκεκριμένο προϊόν και προειδοποίησε το κοινό της να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό: «Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με το προϊόν που εμφανίζεται στο βίντεο. Σας παρακαλώ να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τέτοιου είδους περιεχόμενο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό αφορά ένα πλαστό βίντεο που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Σε αυτό, εμφανίζεται μια ψηφιακή εκδοχή της Καίτης Γαρμπή να μιλά για μια υποτιθέμενη επαναστατική θεραπεία για τον διαβήτη, περιγράφοντας μάλιστα με ψευδή τρόπο πώς δήθεν τη βοήθησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Η Καίτη Γαρμπή δεν έκρυψε την αγανάκτησή της: «Σκέφτηκα αρκετές φορές να προβώ σε μηνύσεις, αλλά ποιον να βρω να μηνύσω; Αυτοί που το κάνουν είναι σαν την Λερναία Ύδρα, κόβεις ένα κεφάλι και φυτρώνουν εννέα», δήλωσε χαρακτηριστικά στο δελτίο του Alpha, εξηγώντας πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστούν νομικά τέτοιες υποθέσεις.

