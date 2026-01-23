Θύμα απάτης η Εύη Δρούτσα: Παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ και της απέσπασαν 23.000 ευρώ

Θύμα απάτης έπεσε η Εύη Δρούτσα, καθώς άγνωστοι, που εμφανίστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ κατάφεραν να της αποσπάσουν 23.000 ευρώ μέσα από το σπίτι της στη Γλυφάδα.

Η γνωστή στιχουργός περιέγραψε όσα συνέβησαν μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Με παίρνει μία κυρία στο σταθερό ως εσωτερική βλαβών και μου λέει “αυτή την στιγμή εάν δεν καθίσουμε κάποιες ώρες να φτιάξουμε το ηλεκτρικό σας, θα είσαστε στο σκοτάδια τέσσερις μέρες”». Στη συνέχεια ανέφερε πως της χάλασαν οι ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού της, ενώ της ζήτησαν να βγάλει ό,τι χρυσαφικό και χρήματα έχει και να το βάλει σε ασημόχαρτο.

«Τα χρήματα επάνω έχουν μια ασημένια γραμμή. Αυτή η γραμμή εμποδίζει τη ΔΕΗ», της είπαν στη συνέχεια και της ζήτησαν να τα βάλει όλα κάτω από το χαλάκι, έξω από την πόρτα του σπιτιού της.

Είχα πληρωθεί και είχα και λεφτά μέσα, κάποια λεφτά, είχα γύρω στις 23.000 ευρώ. Τα έβγαλα έξω στο χαλάκι, στο ασημόχαρτο ήτανε. Μου λέει εκείνη σε μια στιγμή “ωραία τώρα τελειώσαμε”, αφού άναψα κι έσβησα τα φώτα, “τώρα άνοιξε την πόρτα”. Ανοίγω την πόρτα και της λέω δεν έχει τίποτα. Έχουν εξαφανιστεί όλα. “Θα έρθουν” λέει “σε μία ώρα, θα ‘ναι εκεί”. Πώς λέω “το φάντασμα θα τα φέρει;” “Θα το δεις” μου λέει, “σε μία ώρα θα ‘ναι εκεί”», δήλωσε η στιχουργός.