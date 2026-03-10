Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο πολύπειρος μετεωρολόγος

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ
Unsplash
Απομένει ένας μήνας μέχρι τον εορτασμό του Πάσχα 2026, που φέτος πέφτει την Κυριακή 12 Απριλίου. Η περίοδος αυτή αποτελεί ιδανική ευκαιρία για ανοιξιάτικες αποδράσεις, με τον καιρό να παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή προορισμών εκτός Αττικής.

Ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές προσφέρει μια πρώτη εκτίμηση για τις καιρικές συνθήκες της ημέρας, βασισμένη σε δεδομένα 35 ετών, δίνοντας σημαντικές ενδείξεις για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός ανήμερα της Λαμπρής.

Ο καιρός ανήμερα του Πάσχα είναι ιδιαίτερα σημαντικός, ειδικά για το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία. Σύμφωνα με τον κ. Καντερές, η ανάλυσή του βασίζεται σε θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις των τελευταίων 35 ετών, προσφέροντας μια σφαιρική εικόνα για τις πιθανές καιρικές συνθήκες.

Στην Αθήνα, η μέση μέγιστη θερμοκρασία στις 12 Απριλίου κυμαίνεται γύρω στους 20°C. Από τα στοιχεία προκύπτει πως σε 21 από τα 35 προηγούμενα Πάσχα, η θερμοκρασία ήταν υψηλότερη του μέσου όρου, ενώ σε 9 περιπτώσεις ήταν χαμηλότερη. Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε το 2018 με 27°C, ενώ πόλεις όπως η Καλαμάτα και το Μεσολόγγι έχουν φτάσει έως και τους 29°C. Αντίθετα, η ψυχρότερη μέρα ήταν το 1992, με μόλις 11°C και βροχόπτωση.

Στη Θεσσαλονίκη, η μέση μέγιστη θερμοκρασία ανέρχεται περίπου στους 18°C. Η θερμοκρασία υπερέβη τη μέση τιμή 18 φορές, ενώ ήταν χαμηλότερη 11 φορές μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα. Το 2024 καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία με 27°C, ενώ στις Σέρρες η θερμοκρασία έφτασε και τους 31°C. Η ψυχρότερη μέγιστη θερμοκρασία σημειώθηκε το 2002, με 11°C και εκτεταμένες βροχοπτώσεις.

Όσον αφορά τις βροχοπτώσεις, τα δεδομένα δείχνουν ότι σε 35 χρόνια η Αθήνα έχει βιώσει βροχή ανήμερα του Πάσχα μόλις 6 φορές, ενώ στη Θεσσαλονίκη 8 φορές. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει ότι ο καιρός παραμένει σχετικά σταθερός, αν και δεν λείπουν οι διακυμάνσεις.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένη αστάθεια στις καιρικές συνθήκες την ημέρα της Λαμπρής, με την Αθήνα να χαρακτηρίζεται από εναλλαγές ηλιοφάνειας και σύντομες βροχοπτώσεις, ενώ η θερμοκρασία συνήθως διατηρείται κοντά στους 20°C. Στη Θεσσαλονίκη, η μέγιστη θερμοκρασία παραμένει γύρω στους 18°C, με πιθανότητες για παρόμοια μεταβλητότητα στον καιρό όπως έχει καταγραφεί περίπου σε 8 από τα 35 τελευταία Πάσχα.

