Συγκλονίζει συνάδελφος της Σοφίας Χρηστίδου: «Είχε να αντιμετωπίσει αγρίμια μέσα στην τάξη»

Συνάδελφος της θανούσης Σοφίας Χρηστίδου, η οποία είχε φέρεται να είχε υποστεί άγριο bullying από τους μαθητές της στην τάξη του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης όπου δίδασκε, σοκάρει με την περιγραφή της για τα όσα βίωνε η καθηγήτρια.

Μιλώντας στο Mega, η εκπαιδευτικός δήλωσε: «Η κυρία Σοφία ήταν καθηγήτρια αγγλικών με πάρα πολλά πτυχία, πολλές γνώσεις και 35 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία. Αγαπούσε τους μαθητές της και οι περισσότεροι μαθητές την αγαπούσαν επίσης και προσπαθούσε να κάνει τα πάντα για τα παιδιά.

Η κυρία Σοφία τα τελευταία χρόνια είχε να αντιμετωπίσει στην τάξη της αγρίμια, όχι παιδιά. Η κυρία Σοφία είχε να αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια συμπεριφορές, απ' αυτές που αντιμετωπίζουν οι καθηγήτριες Αγγλικών, Γαλλικών και γενικότερα οι καθηγήτριες και καθηγητές των οποίων οι ώρες μετατρέπονται σε παιδική χαρά.

Η κυρία Σοφία υφίσταντο bullying από τους μαθητές της. Την έκλειναν στην τάξη, πετούσαν πάνω της μπουκάλια από χυμούς, γάλα κακάο, από νερά, έκλειναν την πόρτα την είσοδο της τάξης με θρανία, μιμούνταν κραυγές ζώων μέσα στην τάξη κι όλα αυτά προσπαθούσε να κάνει το μάθημά της, έβαζε βαθμούς και ακολουθούσε το πρόγραμμα σπουδών.

Η κυρία Σοφία μετατράπηκε από θύμα σε θήτης. Κι αυτό γιατί κάποια παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες την παρέπεμψαν στη διευθύντρια του σχολείου και η διευθύντρια στην δευτεροβάθμια της Θεσσαλονίκης, λέγοντας ότι το bullying αυτό, τους το έκανε η ίδια η καθηγήτρια.

Η κυρία Σοφία αντιμετώπιζε μία κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ συχνά εμείς οι εκπαιδευτικοί. Μια κατάσταση για την οποία δεν μιλά κανείς. Κανείς δεν ψάχνει να δει τι bullying μπορεί να υφίστανται οι καθηγητές στις τάξεις τους. Όλοι μιλάνε για το "bullying" που κάνουν οι καθηγητές, επειδή βάζουν βαθμούς, ακολουθούν το πρόγραμμα και κάνουν απλά τη δουλειά τους».

