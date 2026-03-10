Συγκλονίζει συνάδελφος της Σοφίας Χρηστίδου: «Είχε να αντιμετωπίσει αγρίμια μέσα στην τάξη»

«Η κυρία Σοφία είχε να αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια συμπεριφορές, απ' αυτές που αντιμετωπίζουν οι καθηγήτριες Αγγλικών, Γαλλικών, των οποίων οι ώρες μετατρέπονται σε παιδική χαρά» λέει η συνάδελφος της Σοφίας Χρηστίδου

Μιχάλης Παπαδάκος

Συγκλονίζει συνάδελφος της Σοφίας Χρηστίδου: «Είχε να αντιμετωπίσει αγρίμια μέσα στην τάξη»
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνάδελφος της θανούσης Σοφίας Χρηστίδου, η οποία είχε φέρεται να είχε υποστεί άγριο bullying από τους μαθητές της στην τάξη του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης όπου δίδασκε, σοκάρει με την περιγραφή της για τα όσα βίωνε η καθηγήτρια.

Μιλώντας στο Mega, η εκπαιδευτικός δήλωσε: «Η κυρία Σοφία ήταν καθηγήτρια αγγλικών με πάρα πολλά πτυχία, πολλές γνώσεις και 35 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία. Αγαπούσε τους μαθητές της και οι περισσότεροι μαθητές την αγαπούσαν επίσης και προσπαθούσε να κάνει τα πάντα για τα παιδιά.

Η κυρία Σοφία τα τελευταία χρόνια είχε να αντιμετωπίσει στην τάξη της αγρίμια, όχι παιδιά. Η κυρία Σοφία είχε να αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια συμπεριφορές, απ' αυτές που αντιμετωπίζουν οι καθηγήτριες Αγγλικών, Γαλλικών και γενικότερα οι καθηγήτριες και καθηγητές των οποίων οι ώρες μετατρέπονται σε παιδική χαρά.

Η κυρία Σοφία υφίσταντο bullying από τους μαθητές της. Την έκλειναν στην τάξη, πετούσαν πάνω της μπουκάλια από χυμούς, γάλα κακάο, από νερά, έκλειναν την πόρτα την είσοδο της τάξης με θρανία, μιμούνταν κραυγές ζώων μέσα στην τάξη κι όλα αυτά προσπαθούσε να κάνει το μάθημά της, έβαζε βαθμούς και ακολουθούσε το πρόγραμμα σπουδών.

Η κυρία Σοφία μετατράπηκε από θύμα σε θήτης. Κι αυτό γιατί κάποια παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες την παρέπεμψαν στη διευθύντρια του σχολείου και η διευθύντρια στην δευτεροβάθμια της Θεσσαλονίκης, λέγοντας ότι το bullying αυτό, τους το έκανε η ίδια η καθηγήτρια.

Η κυρία Σοφία αντιμετώπιζε μία κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ συχνά εμείς οι εκπαιδευτικοί. Μια κατάσταση για την οποία δεν μιλά κανείς. Κανείς δεν ψάχνει να δει τι bullying μπορεί να υφίστανται οι καθηγητές στις τάξεις τους. Όλοι μιλάνε για το "bullying" που κάνουν οι καθηγητές, επειδή βάζουν βαθμούς, ακολουθούν το πρόγραμμα και κάνουν απλά τη δουλειά τους».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:02ΚΟΣΜΟΣ

Τα καταφύγια της κρίσης: Πώς ετοιμάζονται οι μεγιστάνες για το «τέλος του κόσμου» - Τα υπόγεια, πολυτελή bunker και οι συλλογές όπλων

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Stoiximan Wheels of Change: Άγγιξαν τις 1.000 οι συμμετοχές στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας

13:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για έκτακτα μέτρα: «Θα δράσουμε ανάλογα με την ένταση και την έκταση της κρίσης»

13:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Θα επιμείνουμε μέχρι να γυρίσουν τα λεφτά στους τίμιους αγρότες»

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική: Πάνω από 5.200 παραβάσεις σε τέσσερις ημέρες

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απαντά στις απειλές του Τραμπ: «Προσέξτε να μην εξαλειφθείτε»

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τοποθέτηση Τραμπ: «Είναι πιθανό να συνομιλήσω με το Ιράν, θα εξαρτηθεί από τους όρους»

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Κομοτηνή: Απειλή για βόμβα στα δικαστήρια - Εκκενώθηκε το κτίριο

13:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης υπέρ πυρηνικής ενέργειας: Οι ΑΠΕ δεν επαρκούν, είναι ώρα η Ελλάδα να εξερευνήσει αν οι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι - Ανασύρθηκε καλά στην υγεία του ο οδηγός

13:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Σταθερή πρόθεση της κυβέρνησης η διαλεύκανση κάθε υπόθεσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

13:19LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Από όλα έχει ο μπαξές στη μεσημεριανή ζώνη – Από το 19% στο 0,6%

13:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Release Athens 2026: Το 70% των εισιτηρίων για το Anniversary Live των HMIZ έχει εξαντληθεί!

13:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήθηκε στο 2,7% τον Φεβρουάριο ο πληθωρισμός: Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Κατά ριπάς» τα χτυπήματα εκατέρωθεν - Patriot στην Τουρκία, νέο βίντεο επίδειξης του Ιράν

13:03ΕΥ ΖΗΝ

Τι χρώματος πιπεριές είναι οι πιο θρεπτικές;

13:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Εντός Ύλης - Γιάννα Χορμόβα: Απασχόληση, κατάρτιση και οι νέες προκλήσεις της αγοράς εργασίας

13:00LIFESTYLE

Γιώργος Καράβας: «Από θέμα τύχης φτάσαμε στην Ελλάδα μια μέρα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος»

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Η πλειοψηφία των Αμερικανών αποδοκιμάζει την επίθεση στο Ιράν - Πως διαμορφώθηκε η κοινή γνώμη στους μεγάλους πολέμους των ΗΠΑ

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει συνάδελφος της Σοφίας Χρηστίδου: «Είχε να αντιμετωπίσει αγρίμια μέσα στην τάξη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF προβλέπει κυκλώνα με εκτεταμένες βροχές, κρύο και χιόνια - Πότε επηρεάζει την Ελλάδα

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει συνάδελφος της Σοφίας Χρηστίδου: «Είχε να αντιμετωπίσει αγρίμια μέσα στην τάξη»

12:17ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για το voucher των 750 ευρώ

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τοποθέτηση Τραμπ: «Είναι πιθανό να συνομιλήσω με το Ιράν, θα εξαρτηθεί από τους όρους»

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Πόλη στην Κίνα κατασκεύασε το μεγαλύτερο σύστημα με κυλιόμενες σκάλες εξωτερικού χώρου

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Είχε καταγγείλει η ίδια εκφοβισμό με επιστολή στο υπουργείο πριν την παραπέμψουν σε επιτροπή - Έφτασε στη Βουλή η υπόθεση

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Κατά ριπάς» τα χτυπήματα εκατέρωθεν - Patriot στην Τουρκία, νέο βίντεο επίδειξης του Ιράν

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος για ασέλγεια στην 6χρονη ανιψιά του

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέες καταγγελίες για bullying στην άτυχη Σοφία Χρηστίδου από συναδέλφους της

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Από 1η Απριλίου ξεκινά η προθεσμία καθαρισμού - Τι αλλάζει από φέτος

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Καθηγητής έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από αδελφό μαθητή, τον οποίο χτύπησε ο γιος του εκπαιδευτικού

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση Τσελίκ: «Χρειαζόμαστε μόνο 5-6 λεπτά» - Τι είπε για τους Patriot στην Κάρπαθο

06:50LIFESTYLE

Eurovision: Τα δέκα τραγούδια που «παίζουν» δυνατά φέτος – Ακούστε τα

12:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Η βενζίνη είναι ακόμη φθηνή» λέει στο Newsbomb ο πρόεδρος των βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης ενώ οι τιμές στα καύσιμα καλπάζουν

11:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Aramco προειδοποιεί: Καταστροφικές οι συνέπειες, εάν συνεχιστεί το «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχονται βροχές την επόμενη εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

17:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές: Δεν έχουμε πρόθεση να στείλουμε πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ