Ακαθάριστα οικόπεδα: Από 1η Απριλίου ξεκινά η προθεσμία καθαρισμού - Τι αλλάζει από φέτος

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης παρουσίασε τις αλλαγές για τον καθαρισμό οικοπέδων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ακαθάριστα οικόπεδα: Από 1η Απριλίου ξεκινά η προθεσμία καθαρισμού - Τι αλλάζει από φέτος
  • Η προθεσμία καθαρισμού των ακαθάριστων οικοπέδων ξεκινά την 1η Απριλίου ως μέτρο πρόληψης για τις πυρκαγιές της αντιπυρικής περιόδου.
  • Τα πρόστιμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα παραμένουν αυστηρά και εφαρμόζονται για να ενισχυθεί η συμμόρφωση των πολιτών.
  • Η χρηματοδότηση προς τους δήμους για δράσεις πολιτικής προστασίας αυξήθηκε σημαντικά και προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση με προσλήψεις υπαλλήλων.
  • Εφαρμόζονται νέες μέθοδοι πρόληψης, όπως η προδιαγεγραμμένη καύση και η ελεγχόμενη βόσκηση, σε συνεργασία με ειδικούς και επιστημονικούς φορείς.
  • Ο στόλος πυρόσβεσης ενισχύεται με εναέρια μέσα και τεχνικό εξοπλισμό, ενώ συνεχίζεται το δόγμα της άμεσης επέμβασης με αυξημένη επιτήρηση και χρήση drones.
Για τις αλλαγές που προωθούνται σχετικά με τα ακαθάριστα οικόπεδα μίλησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ANT1, επισημαίνοντας ότι ο καθαρισμός τους αποτελεί βασικό μέτρο πρόληψης για τις πυρκαγιές ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Όπως ανέφερε, από την 1η Απριλίου ξεκινά η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπέδων, τα οποία αποτελούν σημαντικό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σημείωσε ότι τα προηγούμενα χρόνια έγινε προσπάθεια να ξεκαθαριστούν οι αρμοδιότητες μεταξύ κράτους και δήμων, ενώ υπογράμμισε ότι τα πρόστιμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα είναι υψηλά και πρέπει να παραμείνουν αυστηρά, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμόρφωση των πολιτών.

«Δώσαμε συγκεκριμένη περίοδο καθαρισμού και πολλές φορές ακούγαμε ως πρόφαση ότι δεν προλαβαίνουν να καθαρίσουν τα οικόπεδα, γι’ αυτό και σε ορισμένες περιπτώσεις δόθηκε παράταση», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πέρυσι εφαρμόστηκαν πρόστιμα και φέτος αναμένεται να πραγματοποιηθούν ακόμη περισσότεροι καθαρισμοί οικοπέδων.

Ενίσχυση των δήμων

Σύμφωνα με τον υπουργό, το κράτος στηρίζει οικονομικά τους δήμους για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Όπως είπε, κάθε χρόνο διατίθενται σημαντικοί πόροι για δράσεις πολιτικής προστασίας.

Η χρηματοδότηση προς τους δήμους αυξήθηκε από 18,5 εκατ. ευρώ το 2023, σε 31 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι έφτασε τα 40 εκατ. ευρώ. Για το 2026 αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Φέτος, προβλέπεται η ενίσχυση των τμημάτων πολιτικής προστασίας με 350 προσλήψεις, ώστε να υπάρχει τουλάχιστον ένας υπάλληλος σε κάθε δήμο που θα ασχολείται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι υπάρχουν δήμοι με υποστελέχωση, ωστόσο τόνισε ότι μέσω της συνεργασίας με το κράτος μπορούν να βρεθούν τα απαραίτητα εργαλεία για αποτελεσματική διαχείριση του ζητήματος - όπως συζητήθηκε και σε σχετική σύσκεψη του υπουργείου με τους δήμους, με στόχο την ενημέρωση και τον καλύτερο συντονισμό.

Νέα μέτρα πρόληψης

Στο πλαίσιο της πρόληψης των πυρκαγιών, το υπουργείο προωθεί και νέες πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε πολλές χώρες, όπως ΗΠΑ, Αυστραλία, Πορτογαλία και Ισπανία

Ένα από αυτά είναι η «προδιαγεγραμμένη καύση», δηλαδή η ελεγχόμενη καύση χαμηλής βλάστησης σε συγκεκριμένες περιοχές κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, με στόχο τη μείωση της καύσιμης ύλης πριν από την έναρξη του καλοκαιριού.

Το μέτρο εφαρμόζεται με τη συνεργασία ειδικών, δασολόγων και επιστημονικών φορέων και έχει τη στήριξη οργανισμών όπως η WWF, καθώς και πανεπιστημίων όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η πρακτική εφαρμόζεται ήδη σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η θεσμοθέτηση και άλλων εργαλείων πρόληψης, όπως η «ελεγχόμενη βόσκηση», όπου δήμοι και περιφέρειες παραχωρούν εκτάσεις σε κτηνοτρόφους ώστε τα ζώα να μειώνουν φυσικά τη χαμηλή βλάστηση.

Ενίσχυση του στόλου πυρόσβεσης

Αναφερόμενος στην αντιπυρική προετοιμασία, ο υπουργός τόνισε ότι έχουν εξασφαλιστεί 50 εναέρια μέσα μέσω συμβάσεων μίσθωσης, ενώ παράλληλα ενισχύεται και ο τεχνικός στόλος.

Αναμένεται ταυτόχρονα, η παράδοση νέων ελικοπτέρων τύπου Leonardo AW139 για μεταφορά προσωπικού, ενώ τα νέα Canadair προγραμματίζεται να ενταχθούν στον στόλο μετά το 2028.

Το δόγμα της άμεσης επέμβασης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός, την περσινή περίοδο – από την 1η Μαΐου έως τα τέλη Οκτωβρίου – αντιμετωπίστηκαν 5.253 πυρκαγιές, με ποσοστό άμεσης απόκρισης περίπου 92%.

Το δόγμα της άμεσης επέμβασης θα συνεχίσει να εφαρμόζεται και φέτος, με αυξημένες περιπολίες σε ημέρες υψηλού κινδύνου και ενίσχυση της επιτήρησης μέσω drones, τα οποία θα αυξηθούν κατά 20 έως 30 επιπλέον μονάδες.

Στόχος, όπως υπογράμμισε, είναι η άμεση ανίχνευση και αντιμετώπιση κάθε πυρκαγιάς στα πρώτα της λεπτά, ώστε να περιορίζεται πριν λάβει μεγάλες διαστάσεις. «Αυτός είναι ένας εθνικός στόχος», σημείωσε.

