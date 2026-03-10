Πέθανε ο σκηνοθέτης Γιώργος Πανουσόπουλος σε ηλικία 84 ετών

Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή ο σημαντικός Έλληνας σκηνοθέτης και σεναριογράφος Γιώργος Πανουσόπουλος, αφήνοντας πίσω του ένα ξεχωριστό αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο.

Ο δημιουργός γεννήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1942 στην Κηφισιά. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς πορείας του στον κινηματογράφο υπήρξε σκηνοθέτης, σεναριογράφος αλλά και διευθυντής φωτογραφίας, δημιουργώντας ταινίες που ξεχώρισαν για την ιδιαίτερη κινηματογραφική τους ματιά.

Οι ταινίες που σημάδεψαν την πορεία του

Η φιλμογραφία του περιλαμβάνει αρκετές γνωστές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, όπως το «Ταξίδι του μέλιτος», «Οι απέναντι», «Μανία», «Μ’ αγαπάς;» και «Τεστοστερόνη».

Το «Ταξίδι του μέλιτος» του Γιώργου Πανουσόπουλου

Ιδιαίτερα σημαντική στιγμή στην καριέρα του αποτέλεσε η ταινία «Μανία» (1985), η οποία διαγωνίστηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου, ενώ η ταινία «Μ’ αγαπάς;» (1989) συμμετείχε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, φέρνοντας το έργο του στο διεθνές κινηματογραφικό προσκήνιο.

«Μανία»

Μεταξύ των έργων του ξεχωρίζουν επίσης οι ταινίες «Ελεύθερη κατάδυση», «Μια μέρα τη νύχτα», αλλά και η πιο πρόσφατη δημιουργία του, «Σ’ αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει», που κυκλοφόρησε το 2018.

Η αναγνώριση και οι διακρίσεις

Το έργο του Γιώργου Πανουσόπουλου αναγνωρίστηκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Το 1977 έλαβε διάκριση ειδικών επιτευγμάτων για τη φωτογραφία του στην ταινία «Άρχοντες» του Μανούσου Μανουσάκη.

Το 2005, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε ειδικό αφιέρωμα στο έργο του, προβάλλοντας σημαντικές ταινίες της καριέρας του, αλλά και τηλεοπτικές παραγωγές στις οποίες είχε συμμετάσχει.

Η προσωπική του ζωή

Στην προσωπική του ζωή, ο σκηνοθέτης ήταν παντρεμένος με τη γνωστή ηθοποιό Μπέτυ Λιβανού.

Γιώργος Πανουσόπουλος και Μπέτυ Λιβανού

Ο θάνατός του αφήνει ένα σημαντικό κενό στον ελληνικό κινηματογράφο, καθώς υπήρξε ένας δημιουργός με ξεχωριστή κινηματογραφική ματιά και πολυετή παρουσία πίσω από την κάμερα.

