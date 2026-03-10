Ιστορικός τελικός στο Allwyn Final 4 Κυπέλλου Γυναικών

Οι αθλήτριες τoυ Πανιωνίου Betsson κέρδισαν το πρώτο κύπελλο της ιστορία τους

Τον δεύτερο τίτλο της χρονιάς στο βόλεϊ γυναικών πανηγυρίζει η Νέα Σμύρνη. Στον επικό τελικό του Allwyn Final 4 Κυπέλλου Γυναικών, ο Πανιώνιος Betsson νίκησε 3-1 τον Α.Ο. Θήρας και μετά το Super Cup κατέκτησε και το πρώτο Κύπελλο στην ιστορία του.

Ο τελικός του περασμένου Σαββάτου, στο κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο «Τάσος Καμπούρης» στη Χαλκίδα, ήταν η κορύφωση του συναρπαστικού Allwyn Final 4, το οποίο κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων και χαρακτηρίστηκε από υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

2.jpg

Πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του Κυπέλλου

Η διοργάνωση είχε τη σφραγίδα της Allwyn, η οποία συνεχίζει και επεκτείνει το αθλητικό αποτύπωμα του ΟΠΑΠ, αποτελώντας τον μεγαλύτερο υποστηρικτή του ελληνικού αθλητισμού, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

3.jpg

Το κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο «Τάσος Καμπούρης» στη Χαλκίδα

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των αγώνων του Final 4, η Allwyn επεφύλασσε πολλές εκπλήξεις στους θεατές.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΟ ΘΗΡΑΣ <br>ΤΕΛΙΚΟΣ <br>(ΦΑΙΝΑΛ ΦΟΡ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2025-2026)

Τυχεροί από το κοινό είχαν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν δώρα συμμετέχοντας στο “3 meter challenge”, προσπαθώντας να ρίξουν 3 στόχους με 3 βολές από 3 μέτρα απόσταση.

Οι νικητές κέρδισαν μπάλες βόλεϊ και την εμφάνιση της αγαπημένης τους ομάδας από το Allwyn Final 4.

Εντυπωσιακό θέαμα σε μια άκρως ανταγωνιστική διοργάνωση

Η πορεία των δύο φιναλίστ μέχρι τη μάχη του τίτλου ήταν εντυπωσιακή, καθώς κατάφεραν να αποκλείσουν δύο δυνατές ομάδες.

Στον πρώτο ημιτελικό, ο Α.Ο. Θήρας επικράτησε με 3-0 του ΠΑΟΚ και στον δεύτερο ημιτελικό ο Πανιώνιος κέρδισε τον Ολυμπιακό Σ.Φ.Π. με 3-1 σετ.

ΑΟ ΘΗΡΑΣ - ΠΑΟΚ <br>(ΦΑΙΝΑΛ ΦΟΡ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2025-2026)

Το κοινό συμμετέχει στο “3 meter challenge” της Allwyn

Οι αθλήτριες του Πανιωνίου πανηγύρισαν ξέφρενα τον παρθενικό τους τίτλο στον θεσμό, ο οποίος σηματοδότησε μια ξεχωριστή στιγμή τόσο για τον σύλλογο όσο και για το ελληνικό βόλεϊ γυναικών.

O Sponsorships Director της Allwyn Hellas, Γιώργος Ζούμας, βραβεύει τη Μαρτίνα Ξανθοπούλου, MVP του τελικού

