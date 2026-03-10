Χρυσοχοϊδης για πιθανά χτυπήματα στην Ελλάδα λόγω Ιράν: Η χώρα μας δεν φιλοξενεί ύποπτα πρόσωπα

Εξήρε την ευρωπαϊκή συνεργασία και πρόσθεσε: «Υπάρχει συνεργασία και με υπηρεσίες χωρών του Κόλπου που συνήθως είναι καλά πληροφορημένες»

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

«Είμαστε σε περιβάλλον πολέμου συνεπώς πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα ότι θα ζούμε σε ασφαλές περιβάλλον. Κι αυτό απαιτεί πρώτον επαγρύπνηση, επιφυλακή, δεύτερον συγκεκριμένα μέτρα για ευαίσθητους στόχους και τρίτον προστασία των συνόρων, ώστε να επιτυγχάνουμε το μέγιστο αποτέλεσμα», ανέφερε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Μιλώντας στο OPEN ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε:

«Είναι πολύ νωρίς ακόμη για οργανωμένα πράγματα, αλλά μπορεί να υπάρξουν στο μέλλον. Μπορεί να σχεδιάζουν για να κάνουν κάτι στην Ευρώπη. Ίσως και μετά την κατάπαυση του πυρός. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα γίνονται όταν όλα είναι ήσυχα»

«Ο χειρότερος κίνδυνος, η πιο επισφαλής θέση είναι να εφησυχάζουμε. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι στόχοι, δεν είμαι στο μυαλό τους, αλλά παίρνουμε μέτρα. Πρέπει κανείς να παίρνει οριζόντια μέτρα, τα σύνορά μας να ελέγχονται και να είναι ασφαλή», ανέφερε ο κ. Χρυσοχοϊδης.

Εξήρε την ευρωπαϊκή συνεργασία και πρόσθεσε: «Υπάρχει συνεργασία και με υπηρεσίες χωρών του Κόλπου που συνήθως είναι καλά πληροφορημένες»

«Η Ελλάδα δεν φιλοξενεί σε γενικές γραμμές ύποπτα πρόσωπα. Σε γενικές γραμμές η χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι ασφαλής και όσον αφορά εσωτερικών κινδύνων αλλά και όσον αφορά διεισδύσεις από το εξωτερικό», είπε ο υπουργός και πρόσθεσε:

«Δεν έχουμε κάτι αξιοσημείωτο, μια περίπτωση μόνο που δόθηκε δημόσια από την αστυνομία. Μην πανικοβάλουμε τους πολίτες»

