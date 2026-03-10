Τουρκία: Επικοινωνία Φιντάν - Αραγτσί για τη νέα παραβίαση του τουρκικού εναέριου χώρου από πύραυλο

Τηλεφωνική συνομιλία είχαν ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, με αφορμή την παραβίαση του τουρκικού εναέριου χώρου από ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο. Ο πύραυλος αναχαιτίστηκε από δυνάμεις του ΝΑΤΟ πάνω από την επαρχία Γκαζιαντέπ.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, η Άγκυρα εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για το συμβάν, ενώ η Τεχεράνη απέρριψε οποιαδήποτε ευθύνη για το περιστατικό.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Τουρκία αντιμετωπίζει ως απαράδεκτη κάθε παραβίαση του εθνικού της εναέριου χώρου και διαμήνυσε ότι θα προχωρήσει σε όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της κυριαρχίας της.

«Η παραβίαση του τουρκικού εναέριου χώρου είναι απαράδεκτη και η Τουρκία θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα απέναντι σε τέτοιες ενέργειες», δήλωσε στον Ιρανό ομόλογό του κατά την τηλεφωνική συνομιλία.

Έκκληση για αποφυγή ενεργειών που απειλούν την ασφάλεια

Παράλληλα, ο Χακάν Φιντάν επισήμανε την ανάγκη αυτοσυγκράτησης από όλες τις πλευρές, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω ένταση στην περιοχή.

«Όλα τα μέρη πρέπει να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την περιφερειακή ασφάλεια και να θέσουν σε κίνδυνο τους πολίτες», σημείωσε.

Διάψευση από την Τεχεράνη

Από την πλευρά του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών απέρριψε τις αιτιάσεις περί εμπλοκής της χώρας του στο συμβάν και ανέφερε ότι το περιστατικό θα εξεταστεί διεξοδικά.

«Οι πύραυλοι που στόχευαν τον τουρκικό εναέριο χώρο δεν προέρχονταν από το Ιράν και θα διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα για το ζήτημα», ανέφερε ο Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με πηγές του τουρκικού ΥΠΕΞ.