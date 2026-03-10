Τα καταφύγια της κρίσης: Πώς ετοιμάζονται οι μεγιστάνες της τεχνολογίας για το «τέλος του κόσμου»

Σε περιόδους γεωπολιτικού χάους, ο μέσος άνθρωπος μπορεί να παρακολουθήσει ένα βίντεο διαλογισμού ή να προμηθευτεί… κονσέρβες και μακαρόνια. Οι «Κροίσοι» ωστόσο, μπορεί να στραφούν στα πολυτελή τους καταφύγια, όπως υπενθυμίζει ρεπορτάζ του Business Insider που επανήλθε στο προσκήνιο με φόντο τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν.

«Όταν ξεσπάει πόλεμος ή όταν η Αμερική λόγου χάρη βομβαρδίζει το Ιράν, καταγράφουμε απότομη αύξηση στις δραστηριότητές μας», λέει στο Business Insider ο Ρον Χάμπαρντ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Atlas Survival Shelters, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής υπόγειων καταφυγίων παγκοσμίως, με έδρα το Τέξας.

Αυτόν το διάστημα όπως λέει, κατέγραψε «μεγάλη αύξηση» στο ενδιαφέρον από πολίτες στη Μέση Ανατολή, και ιδιαίτερα από τα ΗΑΕ, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Λάρι Χολ, ιδιοκτήτης της εταιρείας πολυτελών καταφυγίων Survival Condo, συμφωνεί ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια γεωπολιτικών κρίσεων. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού διαπραγματευόταν πωλήσεις καταφυγίων 1 έως 2 εκατομμυρίων δολαρίων, με...πισίνες, σκοπευτήρια και αίθουσες μπόουλινγκ.

Τα καταφύγια όπως λέει έχουν γίνει ένα «νέο σύμβολο κύρους της ελίτ» στην εποχή μετά την πανδημία και δεν αποτελούν πλέον ταμπού όπως παλιά. Ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της τεχνολογίας έχουν ακολουθήσει την τάση των preppers (από τη λέξη "preparedness" – ετοιμότητα, άτομα ή ομάδες δηλαδή που προετοιμάζονται ενεργά για πιθανές καταστροφές ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης) την τελευταία δεκαετία, αγοράζοντας υπόγεια καταφύγια και συλλογές όπλων.

Ο συνιδρυτής του LinkedIn, Ριντ Χόφμαν λόγου χάρη δήλωσε στο New Yorker το 2017 ότι περισσότεροι από τους μισούς δισεκατομμυριούχους συναδέλφους του από τη Σίλικον Βάλεϊ έχουν κάποιο είδος κρησφύγετου για το «τέλος του κόσμου». Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ την ίδια στιγμή δήλωσε πέρυσι σε ένα podcast ότι διαθέτει στο ράντσο του στη Χαβάη «υπόγεια σήραγγα», ένα καταφύγιο 500 τετραγωνικών μέτρων.

«Υπάρχει απλώς ένας αποθηκευτικός χώρος, κάτι σαν καταφύγιο για τυφώνες. Νομίζω ότι έχει μεγαλοποιηθεί δυσανάλογα, σαν να πρόκειται για καταφύγιο για την Ημέρα της Κρίσης, κάτι που δεν είναι αλήθεια» διευκρίνισε αργότερα ο «Μr Facebook».

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν υποβάθμισε επίσης τις αναφορές ότι διαθέτει καταφύγιο, λέγοντας αντ' αυτού ότι διαθέτει «ενισχυμένα υπόγεια», τα οποία όπως είχε προσθέσει με νόημα δεν θα ήταν χρήσιμα αν η τεχνητή νοημοσύνη «πήγαινε στραβά».

Ο συνιδρυτής του PayPal, Πίτερ Τίελ προσπάθησε επίσης να κατασκευάσει ένα «προστατευμένο» συγκρότημα 10 υπνοδωματίων στη Νέα Ζηλανδία, αλλά η τοπική κυβέρνηση απέρριψε τα σχέδιά του μετά από παράπονα περιβαλλοντολόγων. Κάποιοι υποψιάζονταν ότι τμήματα του κτήματος προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν ως καταφύγιο.

Ο Άλτμαν είχε δηλώσει επίσης προηγουμένως στον New Yorker ότι έχει προμηθευτεί με «όπλα, χρυσό, ιωδιούχο κάλιο, αντιβιοτικά, μπαταρίες, νερό, και μάσκες αερίων από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις» για περιπτώσεις κρίσεις. Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος, ο διευθύνων σύμβουλος του Reddit, Στιβ Χάφμαν έχει αγοράσει όπλα, πυρομαχικά και…μοτοσικλέτες.

Ο Πάλμερ Λάκι

Ο Πάλμερ Λάκι , ιδρυτής των Oculus και Anduril κατέχει τέλος μια αρκετά μεγάλη συλλογή από παλαιότερα οχήματα στρατιωτικής ποιότητας . Σε ένα επεισόδιο της εκπομπής "The Circuit" του Bloomberg, δήλωσε ότι κατέχει επίσης παροπλισμένα σιλό πυραύλων, μερικά από τα οποία εκτείνονται υπόγεια.