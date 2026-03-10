Αττική οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων
Σε ποια σημεία της Αττικής οδού και για πόσο διάστημα θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν, λόγω έργων στον κόμβο Υ8 της δυτικής περιφερειακής λεωφόρου Υμηττού στην Αττική οδό.
Ειδικότερα, κλειστή θα παραμείνει η είσοδος του κόμβου Υ8 προς Παλλήνη, της Δυτικής περιφερειακής λεωφόρου Υμηττού, στην κατεύθυνση προς Ραφήνα και μόνο κατά τις εξής νυχτερινές ώρες: 20:00, βράδυ Τρίτης, 10/3/2026 έως 06:00, πρωί Τετάρτης, 11/3/2026 και 20:00, βράδυ Τετάρτης, 11/3/2026 έως 06:00 πρωί Πέμπτης 12/3.
Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού οι οδηγοί θα ακολουθούν τη σχετική σηματοδοτημένη κυκλοφοριακή παράκαμψη στο σημείο, η οποία θα τους καθοδηγεί ώστε να κινηθούν για τον προορισμό τους μέσω της λεωφόρου Μαραθώνος.