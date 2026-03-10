Αττική οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν, λόγω έργων στον κόμβο Υ8 της δυτικής περιφερειακής λεωφόρου Υμηττού στην Αττική οδό.

Ειδικότερα, κλειστή θα παραμείνει η είσοδος του κόμβου Υ8 προς Παλλήνη, της Δυτικής περιφερειακής λεωφόρου Υμηττού, στην κατεύθυνση προς Ραφήνα και μόνο κατά τις εξής νυχτερινές ώρες: 20:00, βράδυ Τρίτης, 10/3/2026 έως 06:00, πρωί Τετάρτης, 11/3/2026 και 20:00, βράδυ Τετάρτης, 11/3/2026 έως 06:00 πρωί Πέμπτης 12/3.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού οι οδηγοί θα ακολουθούν τη σχετική σηματοδοτημένη κυκλοφοριακή παράκαμψη στο σημείο, η οποία θα τους καθοδηγεί ώστε να κινηθούν για τον προορισμό τους μέσω της λεωφόρου Μαραθώνος.

