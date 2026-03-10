Στη φυλακή ο 48χρονος από το Σουδάν που απειλούσε να ανατιναχθεί στη ΓΑΔΑ

Snapshot Ο 48χρονος υπήκοος Σουδάν συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή μετά το περιστατικό με τις χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ.

Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακεκριμένη οπλοκατοχή και προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών.

Ισχυρίστηκε ότι βρήκε δύο χειροβομβίδες σε σακίδιο και προσπάθησε να τις παραδώσει στις αρχές χωρίς πρόθεση βλάβης. Snapshot powered by AI

Στη φυλακή οδηγήθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, ο 48χρονος υπήκοος Σουδάν που πρωταγωνίστησε στο περιστατικό με τις χειροβομβίδες έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών την περασμένη Παρασκευή.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακεκριμένη οπλοκατοχή καθώς και για προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών, ενώ η απολογία του ενώπιον των δικαστικών αρχών ήταν είκοσι λεπτά.

Κατά πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι εντόπισε ένα σακίδιο με δύο χειροβομβίδες πεταμένο στην περιοχή της Ακρόπολης και αποφάσισε να τις παραδώσει στις αρχές. Όπως φέρεται να ανέφερε, αρχικά μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Παντελεήμονα προκειμένου να τις παραδώσει, ωστόσο —σύμφωνα με τον ίδιο— δεν του δόθηκε σημασία. Για τον λόγο αυτό, όπως ισχυρίστηκε, κατευθύνθηκε στη ΓΑΔΑ προκειμένου να παραδώσει το σακίδιο, χωρίς να έχει πρόθεση να προκαλέσει οποιοδήποτε κακό.

Ο 48χρονος είχε αποφυλακιστεί μόλις τρεις ημέρες πριν από το περιστατικό, ενώ στο παρελθόν έχει βρεθεί ξανά στη φυλακή. Παράλληλα, φέρεται να έχει συλληφθεί συνολικά 15 φορές για διάφορες υποθέσεις.

Διαβάστε επίσης