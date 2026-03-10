Σε βίντεο, ο Νετανιάχου παίζει «βελάκια» με τα πρόσωπα Σινουάρ, Νασράλα και Χαμενεΐ

Ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Γιαχία Σινβάρ, ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα και ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ είναι οι τρεις στόχοι που «χτυπά» ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου με βελάκια σε ένα στόχο, όπως φαίνεται σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X από τον σύμβουλό του, Τοπάζ Λουκ.

Το βίντεο, που δημοσιοποιήθηκε από συνεργάτη του πρωθυπουργού στα social media, παρουσιάζει τον Νετανιάχου να πετυχαίνει τους στόχους, σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ως συμβολικό μήνυμα για τις επιχειρήσεις του Ισραήλ εναντίον των βασικών αντιπάλων του στην περιοχή.

בול במטרות pic.twitter.com/IgNL8rHiMh — Topaz Luk טופז לוק (@TopazLuk) March 9, 2026

Σήμερα, το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέα σειρά επιθέσεων στην Τεχεράνη, αφού στόχευσε μια υπόγεια εγκατάσταση που ανήκει στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στην ιρανική πρωτεύουσα.

Ο στρατός «έχει ξεκινήσει ένα κύμα επιθέσεων εναντίον στόχων του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», ανέφερε ανακοίνωση.

Οι ισραηλινές δυνάμεις δήλωσαν επίσης ότι στόχευσαν ένα «συγκρότημα έρευνας και ανάπτυξης όπλων» που χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης, όπου διεξήχθησαν «δοκιμές που σχετίζονται με την ανάπτυξη και παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων».

