Λίστα Forbes: Αυτοί είναι οι πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη – Κρατάει τα ηνία ο Μασκ

Οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι για ακόμη μια χρονιά, σύμφωνα με το Forbes – Αύξησαν τις περιουσίες τους κατά 4 τρισ. δολάρια

Ο Έλον Μασκ
Κάθε ρεκόρ έσπασε το 2025 ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων του πλανήτη, καθώς στην περίφημη λίστα που δημοσιεύει το Forbes βρίσκονται συνολικά 3.428 άτομα, σε σχέση με τα 3,028 το 2024. Πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο παραμένει και φέτος ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX Έλον Μασκ, με καθαρή περιουσία 839 δισ. δολάρια.

Τον Μασκ ακολουθούν οι συνιδρυτές της Google Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν με περιουσία 257 δισ. δολάρια και 237 δισ. δολάρια αντίστοιχα.

Ο Έλον Μασκ

Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ είδε επίσης τον περιουσία του καταγράφει άνοδο 27% και να ανέρχεται σε 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια χάρη στις συναλλαγές του με κρυπτονομίσματα και μετά την απόρριψη της ποινής για απάτη στη Νέα Υόρκη, καθιστώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ τον 645ο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.

Δισεκατομμυριούχοι πλέον, σύμφωνα με τη λίστα Forbes είναι ο θρυλικός τενίστας Ρότζερ Φέντρερερ με 1,1 δισ. δολάρια, όπως επίσης η Μπιγιονσέ και ο Dr. Dre με περιουσία 1 δισ. δολαρίων έκαστος.

Beyonce Knowles Carter

Η Beyonce

Οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι

Συνολικά, οι άνθρωποι που περιλαμβάνονται στη λίστα έχουν συνολική περιουσία ύψους 20,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, μια αύξηση 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων από πέρυσι, καθώς ο πλούτος των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου συνεχίζει να αυξάνεται.

Ο αριθμός των ατόμων με περιουσία άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων αυξήθηκε σε 20, από 15 πριν από ένα χρόνο.

Οι έξι πλουσιότεροι άνθρωποι στη λίστα των δισεκατομμυριούχων είναι όλοι Αμερικανοί, με τον ιδρυτή της Amazon Τζεφ Μπέζος (224 δισεκατομμύρια δολάρια), τον διευθύνοντα σύμβουλο της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ (222 δισεκατομμύρια δολάρια) και τον συνιδρυτή της Oracle Λάρι Έλισον (190 δισεκατομμύρια δολάρια) να βρίσκονται ψηλά στη λίστα του Forbes.

Jeff Bezos

Ο Jeff Bezos φεύγει από το ξενοδοχείο του στη Βενετία, Ιταλία, την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025, πριν από τον πολυαναμενόμενο γάμο του με τη Lauren Sanchez

Ο γάλλος μεγιστάνας των πολυτελών αγαθών Μπερνάρ Αρνό και η οικογένειά του κατέλαβαν την έβδομη θέση, με εκτιμώμενη περιουσία 171 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στην πρώτη δεκάδα των πλουσιότερων δισεκατομμυριούχων περιλαμβάνονται επίσης ο ιδρυτής της Nvidia Χανσέν Χουάνγκ (154 δισεκατομμύρια δολάρια), ο επενδυτής Γουόρεν Μπάφετ (149 δισεκατομμύρια δολάρια) και ο ισπανός μεγιστάνας της μόδας Αμάνθιο Ορτέγκα (148 δισεκατομμύρια δολάρια).

Jensen Huang - Nvidia

Ο Jensen Huang, διευθύνων σύμβουλος της Nvidia

Ο μεγάλος κερδισμένος, ο μεγάλος χαμένος και οι νεότεροι

Ο Μασκ είδε τη μεγαλύτερη αύξηση στην περιουσία του, με 497 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στον αντίποδα, ο Λέι Τζουν, ιδρυτής της κινεζικής εταιρείας ηλεκτρονικών ειδών Xiaomi, υπέστη τις μεγαλύτερες απώλειες, με την περιουσία του να μειώνεται κατά 15,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η νεότερη δισεκατομμυριούχος στον κόσμο είναι η 20χρονη κληρονόμος Αμελί Βόιντ Τρέχες, μια Βραζιλιάνα της οποίας ο παππούς ίδρυσε την εταιρεία βιομηχανικών μηχανημάτων WEG, με περιουσία που εκτιμάται σε 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο συνιδρυτής της νεοφυούς εταιρείας Mercor, Σουρία Μίντα, είναι ο νεότερος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος σε ηλικία 22 ετών.

Αναλυτικά οι 20 πλουσιότεροι δισεκατομμυριούχοι στον κόσμο:

  1. Έλον Μασκ (Tesla, SpaceX) - Περιουσία: 839 δισ. δολάρια
  2. Λάρι Πέιτζ (Google) - Περιουσία: 257 δισ. δολάρια
  3. Σεργκέι Μπριν (Alphabet – Google) - Περιουσία: 257 δισ. δολάρια
  4. Τζεφ Μπέζος (Amazon) - Περιουσία: 224 δισ. δολάρια
  5. Μαρκ Ζάκερμπεργκ (Meta) - Περιουσία: 222 δισ. δολάρια
  6. Λάρι Έλισον (Oracle) - Περιουσία: 190 δισ. δολάρια
  7. Μπερνάρ Αρνό (LVMH) - Περιουσία: 171 δισ. δολάρια
  8. Τζένσεν Χουάνγκ (Nvidia) - Περιουσία: 154 δισ. δολάρια
  9. Γουόρεν Μπάφετ - Περιουσία: 149 δισ. δολάρια
  10. Αμάνθιο Ορτέγκα (Zara) - Περιουσία: 148 δισ. δολάρια
  11. Ρομπ Γουόλτον (Walmart) - Περιουσία: 146 δισ. δολάρια
  12. Τζιμ Γουόλτον (Walmart) - Περιουσία: 143 δισ. δολάρια
  13. Μάικλ Ντελ (Dell Technologies) - Περιουσία: 141 δισ. δολάρια
  14. Άλις Γουόλτον (Walmart) - Περιουσία: 134 δισ. δολάρια
  15. Στιβ Μπάλμερ - Περιουσία: 126 δισ. δολάρια
  16. Κάρλος Σλιμ (América Móvil ) - Περιουσία: 125 δισ. δολάρια
  17. Τσανγκπένγκ Ζάο (ιδρυτής της Binance) - Περιουσία: 110 δισ. δολάρια
  18. Μάικλ Μπλούμπεργκ (συνιδρυτής της Bloomberg LP) - Περιουσία: 109 δισ. δολάρια
  19. Μπιλ Γκέιτς (συνιδρυτής της Microsoft) - Περιουσία: 108 δισ. δολάρια
  20. Φρανσουάζ Μπετενκούρ Μέγιερς (L'Oréal) - Περιουσία: 100 δισ. δολάρια

Δείτε εδώ ολόκληρη τη λίστα Forbes με τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη

Οι Έλληνες της λίστας

Συνολικά 21 ελληνικά ονόματα εμφανίζονται φέτος στη λίστα με τον κλάδο της ναυτιλίας να πρωταγωνιστεί, ενώ την κορυφαία θέση μεταξύ αυτών έχει κατοχυρώσει ο τραπεζικός κλάδος.

Η πλουσιότερη Ελληνίδα Βίκυ Σαφρά και η οικογένεια της βρίσκεται στην 91η θέση της κατάταξης με 26,8 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν, η Μαρία Αγγελικούση (94η θέση) με 7,4 δισ. δολάρια, ο Ευάγγελος Μαρινάκης με 6,9 δισ. δολάρια, ο Γιώργος Οικονόμου με 5,3 δισ. δολάρια και ο Γιώργος Προκοπίου με 4,6 δισ. δολάρια.

