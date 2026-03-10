Μπαλέντρα Σαχ: Ο ράπερ... πρωθυπουργός του Νεπάλ - Ο θρίαμβος της Gen Z

Ο νέος κατά πάσα πιθανότητα επόμενος πρωθυπουργός του Νεπάλ συσπείρωσε τη Γενιά Ζ γύρω από το πρόσωπό του ως αδιάφθορος 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Μπαλέντρα Σαχ: Ο ράπερ... πρωθυπουργός του Νεπάλ - Ο θρίαμβος της Gen Z

Ο Μπαλέντρα Σαχ, στο προσκήνιο, πρώην δήμαρχος της μητροπολιτικής πόλης Κατμαντού και υποψήφιος πρωθυπουργός του Κόμματος Ραστρίγια Σουατάντρα, φτάνει για να παραλάβει το πιστοποιητικό νίκης του μετά τη νίκη του επί του πρώην πρωθυπουργού Καντγκά Πρασάντ Όλι του Κομμουνιστικού Κόμματος του Νεπάλ Ενωμένο Μαρξιστικό-Λενινιστικό Κόμμα (CPN-UML) στο Τζάπα

AP/Umesh Karki
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σχεδόν έξι μήνες μετά τις διαμαρτυρίες της Gen Z που ανέτρεψαν την κυβέρνηση στο Κατμαντού, ένας από τους κύριους ηγέτες του κινήματος των νέων αναμένεται να γίνει ο νέος πρωθυπουργός.

Το κόμμα Rastriya Swatantra Party (RSP) του ράπερ που έγινε πολιτικός Balendra Shah, γνωστός και ως Balen είναι σε πορεία για μια συντριπτική νίκη στις κοινοβουλευτικές εκλογές.

Τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, μεγάλες, συχνά υπό την ηγεσία της Gen Z διαδηλώσεις στο Νεπάλ, μερικές από τις οποίες έγιναν βίαιες, ανέτρεψαν την κυβέρνηση, καθώς η οργή ξεχείλιζε για τον νεποτισμό, τη διαφθορά, την καταστολή των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και τους θανάτους διαδηλωτών.

Balendra Shah

Ο ράπερ που έγινε πολιτικός Μπαλέντρα Σαχ, υποψήφιος πρωθυπουργός του Κόμματος Rastriya Swatantra, χαιρετά τους υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Τσιτβάν

AP/Niranjan Shrestha

Μετά από την κατάρρευση της κυβέρνησης, σχηματίστηκε προσωρινή κυβέρνηση και τελικά διεξήγαγε εκλογές την περασμένη Πέμπτη. Η καταμέτρηση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, αλλά το αποτέλεσμα φαίνεται ξεκάθαρο.

Όπως σημειώνει το BBC: «Η μερική καταμέτρηση των ψήφων στις γενικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας στο Νεπάλ δείχνει ότι το κόμμα του ράπερ και πρώην δημάρχου του Κατμαντού Balendra Shah βρίσκεται σε πορεία να κερδίσει μια συντριπτική πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Η νίκη του Κόμματος Rastriya Swatantra [του κόμματος του Σάχη] σηματοδοτεί την πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που ένα μόνο κόμμα συγκεντρώνει πλειοψηφία στο Νεπάλ, το οποίο έχει μια μορφή δύο συστημάτων που καθιστά δύσκολο για οποιοδήποτε κόμμα να κερδίσει οριστικά».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής επιτροπής, μέχρι την Τρίτη το πρωί, το RSP είχε κερδίσει 125 από τις 165 έδρες που εκλέγονται άμεσα από τους ψηφοφόρους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία αριθμεί 275 μέλη. Μία έδρα δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Οι υπόλοιπες 110 έδρες κατανέμονται μέσω ενός συστήματος αναλογικής εκπροσώπησης, με τα κόμματα να λαμβάνουν έδρες με βάση το ποσοστό των ψήφων που συγκεντρώνουν.

Τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Ο Balendra Shah, 35 ετών, πρώην ράπερ εκλέχθηκε δήμαρχος του Κατμαντού το 2022 και ήταν στον δημαρχιακό θώκο όταν ξέσπασαν οι διαδηλώσεις πέρυσι, με τους νέους του Νεπάλ να συσπειρώνονται γύρω του, καθώς πρόβαλε τον εαυτό του ως ένα νέο πρόσωπο ανέγγιχτο από τα παγιωμένα προβλήματα της χώρας.

Στα τριάντα πέντε του χρόνια, και με μόλις τέσσερα χρόνια στην πολιτική, θα είναι ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία του Νεπάλ και ο πρώτος πρωθυπουργός Madhesi, μια εθνοτική ομάδα που ζει κυρίως στο νότιο Νεπάλ και έχει εξοστρακιστεί εδώ και καιρό από τις πολιτικές τάξεις που κυριαρχούνται από ανθρώπους από το ορεινό Νεπάλ.

Nepal Election

Ο Μπαλέντρα Σαχ, στο κέντρο, πρώην δήμαρχος της μητροπολιτικής πόλης Κατμαντού και υποψήφιος πρωθυπουργός του Κόμματος Rastriya Swatantra, μαζί με τον Ράμπι Λαμιτσάνε, αριστερά, πρόεδρο του κόμματος, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Λαλιτπούρ του Νεπάλ

AP/Niranjan Shrestha

Όπως σημείωσαν ορισμένες αναφορές, οι ψηφοφόροι επέλεξαν το κόμμα του σε περιοχές όπου δεν φαινόταν καν να γνωρίζουν ποιος ήταν ο υποψήφιος του κόμματος. Τα παραδοσιακά κόμματα του Νεπάλ αποδεκατίστηκαν εντελώς.

Η νέα κυβέρνηση στερείται πολιτικής εμπειρίας, κάτι που σίγουρα θα μπορούσε να είναι πρόβλημα. Αλλά από την άλλη πλευρά, πιθανότατα θα έχει μια τεράστια πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, προμηνύοντας πραγματική σταθερότητα και ενδεχομένως επιτρέποντας στην κυβέρνηση να διαρκέσει περισσότερο από πολλούς από τους προκατόχους της από τότε που αποκαταστάθηκε η δημοκρατία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:44ΚΟΣΜΟΣ

Χορηγοί εγκαταλείπουν το εμβληματικό Noma στη σκιά των καταγγελιών κακοποίησης από τον σταρ σεφ του

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μαθητές γυμνασίου κατασκεύασαν και ενεργοποίησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Πυρηνικά στην Ελλάδα: Τι είναι οι «μικροί αρθρωτοι αντιδραστήρες» SMR - Πότε μπορούν να έλθουν στην Ελλάδα και που μπορούν να μπουν - Ειδικός εξηγεί στο Newsbomb

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Οπαδοί προσπάθησαν να εμποδίσουν την αναχώρηση της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

18:25LIFESTYLE

Γιάννης Αεράκης: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο γνωστός Youtuber

18:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η επιστολή Μητσοτάκη που πρότεινε στην Μέτσολα τον Αντετοκούνμπο για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας: Από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Λιποθύμησε η πρόεδρος της δίκης για τα βίντεο των Τεμπών

18:09ΕΥ ΖΗΝ

Με μια απλή φωτογραφία του χεριού θα μπορείτε να ανιχνεύσετε σπάνια διαταραχή υγείας

18:08ΥΓΕΙΑ

Αφυδάτωση: Πέντε σημάδια ότι το σώμα σας χρειάζεται περισσότερο νερό

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Δεν φοβόμαστε τις χάρτινες απειλές σας» λέει το Ιράν - Χέγκσεθ: Εξαπολύουμε τους «πιο έντονους βομβαρδισμούς» από την αρχή του πολέμου

18:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό: Στην πόρτα της εξόδου ο Βασίλης Σπανούλης - Καθοριστική συνάντηση με τη διοίκηση

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Οι ύποπτες αναρτήσεις των influencers του Ντουμπάι: Τα «αυθόρμητα» πανομοιότυπα TikToks

17:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Ορίστηκε η ώρα για το ΠΑΟΚ - ΟΦΗ

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

17:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Justice Watch: Η Ελλάδα καταδικάζεται για τα ίδια ζητήματα εδώ και δεκαετίες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

17:41MEETING POINT

Ιράν: Το «απρόβλεπτο» του Τραμπ σπάει όλα τα κοντέρ - Απουσιάζει η «κακή ταξιθέτρια»

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Λίστα Forbes: Αυτοί είναι οι πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη – Κρατάει τα ηνία ο Μασκ

17:30ΚΟΣΜΟΣ

To Ιράν απειλεί τον Τραμπ με θάνατο - Χέγκεσεθ: «Σήμερα είναι η ημέρα των πιο σφοδρών επιθέσεων»

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Μπαλέντρα Σαχ: Ο ράπερ... πρωθυπουργός του Νεπάλ - Ο θρίαμβος της Gen Z

17:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο ντοκουμέντα από τις ληστείες της συμμορίας με τις μηχανές που άρπαζαν τσάντες από ΙΧ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:12ΕΛΛΑΔΑ

Λιποθύμησε η πρόεδρος της δίκης για τα βίντεο των Τεμπών

22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF προβλέπει κυκλώνα με εκτεταμένες βροχές, κρύο και χιόνια - Πότε επηρεάζει την Ελλάδα

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Έφυγε από την Αυστραλία η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν - Πήραν ομήρους τις οικογένειές τους

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

18:25LIFESTYLE

Γιάννης Αεράκης: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο γνωστός Youtuber

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει συνάδελφος της Σοφίας Χρηστίδου: «Είχε να αντιμετωπίσει αγρίμια μέσα στην τάξη»

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Οι ύποπτες αναρτήσεις των influencers του Ντουμπάι: Τα «αυθόρμητα» πανομοιότυπα TikToks

17:30ΚΟΣΜΟΣ

To Ιράν απειλεί τον Τραμπ με θάνατο - Χέγκεσεθ: «Σήμερα είναι η ημέρα των πιο σφοδρών επιθέσεων»

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέες καταγγελίες για bullying στην άτυχη Σοφία Χρηστίδου από συναδέλφους της

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος τράκαρε 9 οχήματα σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου - Δύο τραυματίες

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Άφαντοι οι ιδιοκτήτες της καφετέριας που αποτέλεσε στόχο εμπρηστών - Εικόνες και βίντεο

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Νησί Χαργκ: Το «σημείο πνιγμού» του ιρανικού καθεστώτος και η ελληνιστική «κληρονομιά» του

17:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Βορίδη: «Σαν μαφία δράτε»

12:17ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για το voucher των 750 ευρώ

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχονται βροχές την επόμενη εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Είχε καταγγείλει η ίδια εκφοβισμό με επιστολή στο υπουργείο πριν την παραπέμψουν σε επιτροπή - Έφτασε στη Βουλή η υπόθεση

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Δεν φοβόμαστε τις χάρτινες απειλές σας» λέει το Ιράν - Χέγκσεθ: Εξαπολύουμε τους «πιο έντονους βομβαρδισμούς» από την αρχή του πολέμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ