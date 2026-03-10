Μπαλέντρα Σαχ: Ο ράπερ... πρωθυπουργός του Νεπάλ - Ο θρίαμβος της Gen Z

Ο Μπαλέντρα Σαχ, στο προσκήνιο, πρώην δήμαρχος της μητροπολιτικής πόλης Κατμαντού και υποψήφιος πρωθυπουργός του Κόμματος Ραστρίγια Σουατάντρα, φτάνει για να παραλάβει το πιστοποιητικό νίκης του μετά τη νίκη του επί του πρώην πρωθυπουργού Καντγκά Πρασάντ Όλι του Κομμουνιστικού Κόμματος του Νεπάλ Ενωμένο Μαρξιστικό-Λενινιστικό Κόμμα (CPN-UML) στο Τζάπα

Σχεδόν έξι μήνες μετά τις διαμαρτυρίες της Gen Z που ανέτρεψαν την κυβέρνηση στο Κατμαντού, ένας από τους κύριους ηγέτες του κινήματος των νέων αναμένεται να γίνει ο νέος πρωθυπουργός.

Το κόμμα Rastriya Swatantra Party (RSP) του ράπερ που έγινε πολιτικός Balendra Shah, γνωστός και ως Balen είναι σε πορεία για μια συντριπτική νίκη στις κοινοβουλευτικές εκλογές.

Τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, μεγάλες, συχνά υπό την ηγεσία της Gen Z διαδηλώσεις στο Νεπάλ, μερικές από τις οποίες έγιναν βίαιες, ανέτρεψαν την κυβέρνηση, καθώς η οργή ξεχείλιζε για τον νεποτισμό, τη διαφθορά, την καταστολή των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και τους θανάτους διαδηλωτών.

Ο ράπερ που έγινε πολιτικός Μπαλέντρα Σαχ, υποψήφιος πρωθυπουργός του Κόμματος Rastriya Swatantra, χαιρετά τους υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Τσιτβάν AP/Niranjan Shrestha

Μετά από την κατάρρευση της κυβέρνησης, σχηματίστηκε προσωρινή κυβέρνηση και τελικά διεξήγαγε εκλογές την περασμένη Πέμπτη. Η καταμέτρηση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, αλλά το αποτέλεσμα φαίνεται ξεκάθαρο.

Όπως σημειώνει το BBC: «Η μερική καταμέτρηση των ψήφων στις γενικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας στο Νεπάλ δείχνει ότι το κόμμα του ράπερ και πρώην δημάρχου του Κατμαντού Balendra Shah βρίσκεται σε πορεία να κερδίσει μια συντριπτική πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Η νίκη του Κόμματος Rastriya Swatantra [του κόμματος του Σάχη] σηματοδοτεί την πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που ένα μόνο κόμμα συγκεντρώνει πλειοψηφία στο Νεπάλ, το οποίο έχει μια μορφή δύο συστημάτων που καθιστά δύσκολο για οποιοδήποτε κόμμα να κερδίσει οριστικά».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής επιτροπής, μέχρι την Τρίτη το πρωί, το RSP είχε κερδίσει 125 από τις 165 έδρες που εκλέγονται άμεσα από τους ψηφοφόρους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία αριθμεί 275 μέλη. Μία έδρα δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Οι υπόλοιπες 110 έδρες κατανέμονται μέσω ενός συστήματος αναλογικής εκπροσώπησης, με τα κόμματα να λαμβάνουν έδρες με βάση το ποσοστό των ψήφων που συγκεντρώνουν.

Τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Ο Balendra Shah, 35 ετών, πρώην ράπερ εκλέχθηκε δήμαρχος του Κατμαντού το 2022 και ήταν στον δημαρχιακό θώκο όταν ξέσπασαν οι διαδηλώσεις πέρυσι, με τους νέους του Νεπάλ να συσπειρώνονται γύρω του, καθώς πρόβαλε τον εαυτό του ως ένα νέο πρόσωπο ανέγγιχτο από τα παγιωμένα προβλήματα της χώρας.

Στα τριάντα πέντε του χρόνια, και με μόλις τέσσερα χρόνια στην πολιτική, θα είναι ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία του Νεπάλ και ο πρώτος πρωθυπουργός Madhesi, μια εθνοτική ομάδα που ζει κυρίως στο νότιο Νεπάλ και έχει εξοστρακιστεί εδώ και καιρό από τις πολιτικές τάξεις που κυριαρχούνται από ανθρώπους από το ορεινό Νεπάλ.

Ο Μπαλέντρα Σαχ, στο κέντρο, πρώην δήμαρχος της μητροπολιτικής πόλης Κατμαντού και υποψήφιος πρωθυπουργός του Κόμματος Rastriya Swatantra, μαζί με τον Ράμπι Λαμιτσάνε, αριστερά, πρόεδρο του κόμματος, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Λαλιτπούρ του Νεπάλ AP/Niranjan Shrestha

Όπως σημείωσαν ορισμένες αναφορές, οι ψηφοφόροι επέλεξαν το κόμμα του σε περιοχές όπου δεν φαινόταν καν να γνωρίζουν ποιος ήταν ο υποψήφιος του κόμματος. Τα παραδοσιακά κόμματα του Νεπάλ αποδεκατίστηκαν εντελώς.

Η νέα κυβέρνηση στερείται πολιτικής εμπειρίας, κάτι που σίγουρα θα μπορούσε να είναι πρόβλημα. Αλλά από την άλλη πλευρά, πιθανότατα θα έχει μια τεράστια πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, προμηνύοντας πραγματική σταθερότητα και ενδεχομένως επιτρέποντας στην κυβέρνηση να διαρκέσει περισσότερο από πολλούς από τους προκατόχους της από τότε που αποκαταστάθηκε η δημοκρατία.