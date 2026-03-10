Το αίνιγμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ:Γιατί ο νέος ηγέτης του Ιράν προσθέτει αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή

«Το χέρι του Θεού παραμένει πάνω μας, ο Χαμενεΐ εξακολουθεί να είναι ο ηγέτης μας», φώναζαν στην Τεχεράνη 

Δημήτρης Μάνωλης

Το αίνιγμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ:Γιατί ο νέος ηγέτης του Ιράν προσθέτει αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή
IRNA
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά τη διαδοχή του πατέρα του στην ηγεσία του Ιράν, το βασικό ερώτημα είναι τι θα κάνει ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ με την εξουσία του, σε μια περίοδο που η χώρα δέχεται επιθέσεις από τις Ηνωμένες και το Ισραήλ, ενώ στο εσωτερικό επικρατεί αβεβαιότητα.

Ένα τεράστιο πανό στην Τεχεράνη απεικονίζει τους αποθανόντες ανώτατους ηγέτες της χώρας, τον Ρουχολάχ Χομενεΐ και τον Ali Khamenei, μαζί με τον νέο ανώτατο ηγέτη, τον αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

«Το χέρι του Θεού παραμένει πάνω μας, ο Χαμενεΐ εξακολουθεί να είναι ο ηγέτης μας», φώναζαν πλήθη στην Τεχεράνη όταν ανακοινώθηκε το όνομα του νέου ανώτατου ηγέτη. Η άνοδος του Μοτζτάμπα παρουσιάστηκε ως ένδειξη συνέχειας σε μια χώρα που θέλει να εμφανίζεται αποφασισμένη απέναντι στη Δύση.

Ωστόσο, η επιλογή του εισάγει ένα νέο και απρόβλεπτο στοιχείο στην κρίση της Μέσης Ανατολής. Παρότι είναι σχετικά άγνωστος στην Ουάσιγκτον, αποτελεί επίσης μυστηριώδης φιγούρα για τους περισσότερους Ιρανούς πολίτες. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Ρουχολάχ Χομεϊνί, που ηγήθηκε της επανάστασης του 1979, αλλά και με τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος για οκτώ χρόνια πριν εκλεγεί ανώτατος ηγέτης από τη Συνέλευση των Ειδικών μετά τον θάνατο του Χομεϊνί.

Σύμφωνα με αμερικανικό διπλωματικό τηλεγράφημα του 2007, ο Μοτζτάμπα ζούσε κυρίως ως παρασκηνιακός γραφειοκράτης, λειτουργώντας ως «πύλη πρόσβασης προς τον πατέρα του». Υπάρχει μόνο ένα γνωστό βίντεο δημόσιας παρέμβασής του σε μάθημα ισλαμικής νομικής και καμία ουσιαστική συνέντευξη στην οποία να έχει εκθέσει τις πολιτικές του απόψεις.

Η εκλογή του δείχνει επίσης ότι το Ιράν ενισχύει ακόμη περισσότερο τον ρόλο της ασφάλειας, καθώς ο νέος ηγέτης θεωρείται στενά συνδεδεμένος με τους Φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι αποτελούν την καρδιά του στρατιωτικο-βιομηχανικού βαρχίονος της χώρας.

Ο Μοτζτάμπα θεωρούνταν εδώ και καιρό ο προτιμώμενος υποψήφιος των Φρουρών της Επανάστασης, καθώς γνωρίζει καλά τους μηχανισμούς εξουσίας ύστερα από περίπου δύο δεκαετίες ως αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του ανώτατου ηγέτη.

Ένας δυτικός διπλωμάτης εκτίμησε ότι η επιλογή του «δείχνει πως το Ιράν ενισχύει ακόμη περισσότερο τον προσανατολισμό του στην ασφάλεια και ότι ο νέος ηγέτης θα είναι ακόμη πιο εξαρτημένος από τους Φρουρούς της Επανάστασης».

Η διαδικασία επιλογής του δεν ήταν εύκολη. Υπήρξαν προσπάθειες να αναβληθεί η εκλογή του νέου ηγέτη μέχρι το τέλος του πολέμου, ενώ ορισμένα στελέχη του καθεστώτος εξέφρασαν ανησυχίες για την έλλειψη εμπειρίας του. Μεταξύ όσων είχαν επισημάνει τους κινδύνους ήταν και ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Ali Larijani.

Επιπλέον, υπήρχαν αμφιβολίες για την υγεία του Μοτζτάμπα, καθώς στον βομβαρδισμό της 28ης Φεβρουαρίου εναντίον του συγκροτήματος κατοικιών του ανώτατου ηγέτη σκοτώθηκαν η μητέρα του, η σύζυγός του, ένας γιος του, μια αδελφή του με τον σύζυγό της, καθώς και ανιψιά και ανιψιός του.

Παράλληλα, υπήρξαν ενστάσεις από θρησκευτικούς κύκλους για τα θεολογικά του προσόντα. Μέχρι το 2022 κατείχε τον χαμηλότερο θρησκευτικό βαθμό του «Χοτζάτ αλ-Ισλάμ». Για να καλυφθεί το κενό, η Assembly of Experts επιτάχυνε τη διαδικασία αναγνώρισης των προσόντων του, επιτρέποντάς του να λάβει τον τίτλο του «αγιατολάχ», κάτι που είχε συμβεί και με τον πατέρα του το 1989.

Ένα ακόμη εμπόδιο ήταν η ίδια η ιδέα της κληρονομικής διαδοχής σε μια δημοκρατία που δημιουργήθηκε σε αντίθεση με τη μοναρχία του σάχη. Ο Χομεϊνί είχε χαρακτηρίσει τη μοναρχία «αποτρόπαιη για το Ισλάμ», ενώ και ο Αλί Χαμενεΐ είχε αρχικά καταδικάσει την κληρονομική εξουσία ως αντιισλαμική.

Το βασικό ερώτημα τώρα είναι τι θα κάνει ο νέος ηγέτης για να διατηρήσει το καθεστώς. Ο πατέρας του μετέτρεψε τον ρόλο του ανώτατου ηγέτη από επιβλέποντα της κυβέρνησης σε βασικό κινητήριο μοχλό της εξουσίας, ενώ ταυτόχρονα έδωσε στους Φρουρούς της Επανάστασης σχεδόν μονοπωλιακό έλεγχο της ιρανικής οικονομίας.

Ιδεολογικά, ο Αλί Χαμενεΐ θεωρούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες μια αναξιόπιστη και ηθικά διεφθαρμένη δύναμη. Έτσι, το καθεστώς του γιου του δύσκολα θα επιδιώξει στενή οικονομική συνεργασία με την Ουάσιγκτον. Αντίθετα, αναμένεται να συνεχίσει να στηρίζεται κυρίως στην Κίνα και τη Ρωσίκα για να αποφύγει την κατάρρευση.

Μεταξύ των πρώτων κρίσιμων αποφάσεων του νέου ηγέτη θα είναι το αν θα ανανεώσει τη φετφά (θρησκευτική-νομική γνωμοδότηση στο Ισλάμ) του πατέρα του που απαγορεύει την κατοχή πυρηνικών όπλων, καθώς και το αν θα θέσει ρεαλιστικούς όρους για πιθανές διαπραγματεύσεις είτε με τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε με τις αραβικές χώρες του Κόλπου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Λύγισε ξανά τη Λίβερπουλ και πήρε προβάδισμα η Γαλατασαράι

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Ιράν: Στρατιωτικές συνέπειες που δεν έχει ξαναδεί ο κόσμος αν δεν αφαιρεθούν οι νάρκες

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Τεχεράνη: Εκρήξεις συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Ιράν - Στοχεύσαμε «αρχηγεία» λέει το Ισραήλ

21:31ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Τρίτη 10/3/2026

21:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση 10 λεπτών στη βενζίνη από την έναρξη του πολέμου - Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Το αίνιγμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ:Γιατί ο νέος ηγέτης του Ιράν προσθέτει αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι ΗΠΑ δημοσιεύουν fake news για να χειραγωγήσουν τις αγορές

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ο πόλεμος δεν θα τελειώσει μέχρι την «πλήρη και άνευ όρων παράδοση» του Ιράν λέει ο Λευκός Οίκος - Νέα πλήγματα σε Τεχεράνη και Λίβανο

21:08LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Τον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης βλέπω εφιάλτες, δεν κοιμάμαι»

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Τζιν Χάκμαν: Κάτω από δέντρο χωρίς ταφόπλακα ο τάφος του ενώ τα παιδιά του μαλώνουν για την περιουσία

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Οι ΗΠΑ ζήτησαν από το Ισραήλ να σταματήσουν τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών του Ιράν

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Έπσταϊν: Έρευνες στο ράντσο Ζορό για τις σορούς 2 κοριτσιών θυμάτων άγριας σεξουαλικής κακοποίησης - Φήμες και για ανθρώπινα πειράματα

20:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το Ιράν τοποθετεί «θαλάσσιες νάρκες» στη ναυτιλιακή οδό των Στενών του Ορμούζ

20:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Δένδιας και Πιερρακάκης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Η κινεζική BYD εξετάζει είσοδο στη Formula 1

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Al-Qard Al-Hassan: Το Ισραήλ στοχεύει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Χεζμπολάχ

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: 150 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διακόψει την ροή πετρελαίου

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ μεταφέρουν συστοιχίες Patriot και συστήματα THAAD από τη Νότια Κορέα στη Μέση Ανατολή

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Τραυματίστηκε με τσεκούρι ενώ έκοβε ξύλα και πέθανε από αιμορραγία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF προβλέπει κυκλώνα με εκτεταμένες βροχές, κρύο και χιόνια - Πότε επηρεάζει την Ελλάδα

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Λιποθύμησε η πρόεδρος της δίκης για τα βίντεο των Τεμπών

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

18:25LIFESTYLE

Γιάννης Αεράκης: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο γνωστός Youtuber

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Τραυματίστηκε με τσεκούρι ενώ έκοβε ξύλα και πέθανε από αιμορραγία

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Δέσποινα Μοιραράκη: Η σεξουαλική επίθεση που δέχτηκε στο Ιράν - «Δεν είμαστε εδώ στην Ευρώπη»

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Έπσταϊν: Έρευνες στο ράντσο Ζορό για τις σορούς 2 κοριτσιών θυμάτων άγριας σεξουαλικής κακοποίησης - Φήμες και για ανθρώπινα πειράματα

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ο πόλεμος δεν θα τελειώσει μέχρι την «πλήρη και άνευ όρων παράδοση» του Ιράν λέει ο Λευκός Οίκος - Νέα πλήγματα σε Τεχεράνη και Λίβανο

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

06:50LIFESTYLE

Eurovision: Τα δέκα τραγούδια που «παίζουν» δυνατά φέτος – Ακούστε τα

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Πυρηνικά στην Ελλάδα: Τι είναι οι «μικροί αρθρωτοι αντιδραστήρες» SMR - Πότε μπορούν να έλθουν στην Ελλάδα και που μπορούν να μπουν - Ειδικός εξηγεί στο Newsbomb

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει συνάδελφος της Σοφίας Χρηστίδου: «Είχε να αντιμετωπίσει αγρίμια μέσα στην τάξη»

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Οπαδοί προσπάθησαν να εμποδίσουν την αναχώρηση της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Σύντροφος Σοφίας Χρηστίδου στο Newsbomb: «Γνωρίζω καλύτερα απ' όλους τι συνέβαινε εντός κι εκτός τάξης - Θα ειπωθούν όλα στο δικαστήριο»

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχονται βροχές την επόμενη εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

19:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Πότε θα γίνει η πληρωμή τους - Οι ημερομηνίες για όλα τα ταμεία

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Έφυγε από την Αυστραλία η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν - Πήραν ομήρους τις οικογένειές τους

12:17ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για το voucher των 750 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ