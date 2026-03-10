Οι ΗΠΑ μεταφέρουν συστοιχίες Patriot και συστήματα THAAD από τη Νότια Κορέα στη Μέση Ανατολή

Φαίνεται ότι αντιαεροπορικά συστήματα των αμερικανικών δυνάμεων που είναι αναπτυγμένα στη Νότια Κορέα, όπως οι πύραυλοι Patriot (PAC-3) και το σύστημα THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), μεταφέρονται στη Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδει το κορεατικό πρακτορείο Yonhap.

Ενώ οι στρατιωτικές αρχές της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ τηρούν σιγή, ο πρόεδρος Λι Τζε-Μιονγκ δήλωσε στις 10 Μαρτίου, κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο: «Παρότι έχουμε εκφράσει αντίθεση στην απομάκρυνση ορισμένων αντιαεροπορικών συστημάτων από τις αμερικανικές δυνάμεις στη Νότια Κορέα για τις δικές τους στρατιωτικές ανάγκες, είναι επίσης πραγματικότητα ότι δεν μπορούμε να επιβάλουμε πλήρως τη δική μας θέση».

Η δήλωση ερμηνεύεται ως παραδοχή ότι είναι πρακτικά δύσκολο να αποτραπεί η μεταφορά αυτών των οπλικών συστημάτων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ τα χρειάζονται για την αντιμετώπιση της κρίσης στην περιοχή.

Μετά τους Patriot, φαίνεται να μεταφέρεται και το THAAD

Μετά την αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, υπήρχαν συνεχείς εκτιμήσεις ότι τα αντιαεροπορικά συστήματα των αμερικανικών δυνάμεων στη Νότια Κορέα θα μεταφερθούν στη Μέση Ανατολή.

Ο λόγος είναι ότι το Ιράν αντέδρασε με επιθέσεις πυραύλων και drones εναντίον αμερικανικών βάσεων και πολιτικών στόχων στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ορισμένα συστήματα αεράμυνας και να εξαντληθούν πολλά βλήματα αναχαίτισης.

Τις τελευταίες ημέρες παρατηρήθηκαν συχνές απογειώσεις και προσγειώσεις μεγάλων αμερικανικών μεταγωγικών αεροσκαφών C-5 και C-17 στη βάση Οσάν στη Νότια Κορέα, γεγονός που ενίσχυσε τις εκτιμήσεις ότι ξεκίνησε η μεταφορά των αντιαεροπορικών συστημάτων.

Σύμφωνα με ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων, από τις 28 Φεβρουαρίου έως σήμερα απογειώθηκαν από τη βάση Οσάν 2 αεροσκάφη C-5, 11 αεροσκάφη C-17.

Ο πραγματικός αριθμός πιθανόν να είναι μεγαλύτερος, καθώς δεν καταγράφονται όλες οι στρατιωτικές πτήσεις, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Το C-17 είχε χρησιμοποιηθεί και τον Ιούνιο του περασμένου έτους για τη μεταφορά συστοιχιών Patriot πριν από την επιχείρηση “Midnight Hammer”, κατά την οποία οι ΗΠΑ έπληξαν αιφνιδιαστικά ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Το C-5, μεγαλύτερο μεταγωγικό από το C-17, εμφανίζεται σπάνια στη βάση Οσάν. Η συχνή παρουσία του δημιουργεί εκτιμήσεις ότι το μέγεθος της μεταφοράς συστημάτων Patriot μπορεί να είναι μεγαλύτερο από πέρυσι.

Το 2025 είχαν αποσυρθεί προσωρινά 2 από τις 8 συστοιχίες Patriot των αμερικανικών δυνάμεων στη Νότια Κορέα και αργότερα επέστρεψαν. Αυτή τη φορά ενδέχεται να έχουν αποσυρθεί περισσότερες.

Επίσης, φαίνεται ότι μετακινείται και μέρος του συστήματος THAAD, το οποίο αναχαιτίζει πυραύλους σε μεγαλύτερο ύψος από το Patriot.

Η Washington Post ανέφερε στις 9 Μαρτίου, επικαλούμενη πολλούς αξιωματούχους: «Το Πεντάγωνο μεταφέρει μέρος του συστήματος THAAD από τη Νότια Κορέα στη Μέση Ανατολή».

Πιθανή μεταφορά και χερσαίων δυνάμεων

Μέχρι στιγμής μεταφέρονται κυρίως συστήματα αεράμυνας. Ωστόσο, αν η κρίση στη Μέση Ανατολή εξελιχθεί σε χερσαίο πόλεμο, υπάρχει πιθανότητα να μεταφερθούν και χερσαία όπλα των αμερικανικών δυνάμεων στη Νότια Κορέα, όπως οι πύραυλοι ATACMS, ακόμη και μονάδες μάχης.

Κατά τον Πόλεμο του Ιράκ το 2003, μονάδες μάχης των αμερικανικών δυνάμεων από τη Νότια Κορέα είχαν μεταφερθεί στο Ιράκ και δεν επέστρεψαν μετά τη λήξη του πολέμου.

Μετά από εκείνον τον πόλεμο, οι ΗΠΑ ανέπτυξαν την έννοια της «στρατηγικής ευελιξίας» των αμερικανικών δυνάμεων στη Νότια Κορέα, που επιτρέπει τη μεταφορά τους σε άλλες περιοχές.

Η έννοια αυτή ενισχύεται ακόμη περισσότερο κατά τη δεύτερη κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία δίνει έμφαση στην ανάληψη μεγαλύτερων ευθυνών ασφάλειας από τους συμμάχους των ΗΠΑ.

Έτσι, αν αυτή τη φορά μεταφερθούν και χερσαίες δυνάμεις από τη Νότια Κορέα, θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό σημείο καμπής στην εφαρμογή της στρατηγικής ευελιξίας.

Επιπτώσεις στην άμυνα της Νότιας Κορέας

Η μόνιμη απομάκρυνση δυνάμεων θα απαιτούσε διαβουλεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Νότιας Κορέας. Ωστόσο, προσωρινές μετακινήσεις μπορούν να γίνουν απλώς με ενημέρωση από την αμερικανική πλευρά.

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας εκτιμά ότι η απομάκρυνση μέρους των αμερικανικών δυνάμεων δεν επηρεάζει σημαντικά την αποτρεπτική ικανότητα έναντι της Βόρειας Κορέας.

Ο πρόεδρος Λι δήλωσε: «Δεν μπορώ να πω ότι η μεταφορά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στη στρατηγική αποτροπής μας απέναντι στη Βόρεια Κορέα».

Παράλληλα υπογράμμισε ότι οι αμυντικές δαπάνες της Νότιας Κορέας είναι από τις υψηλότερες στον κόσμο και η στρατιωτική της ισχύς κατατάσσεται 5η παγκοσμίως.

Οι συστοιχίες Patriot που μεταφέρθηκαν μπορούν εν μέρει να αντικατασταθούν από τα Patriot του νοτιοκορεατικού στρατού και το εγχώριο σύστημα Cheongung-II.

Ωστόσο, για το THAAD δεν υπάρχει άμεσο ισοδύναμο, καθώς μόνο μία συστοιχία είναι αναπτυγμένη στη χώρα.

Το εγχώριο σύστημα υψηλού υψομέτρου L-SAM, που αποκαλείται συχνά «κορεατικό THAAD», θα αρχίσει να αναπτύσσεται από το επόμενο έτος.

Ο πρώην επικεφαλής πολιτικής του υπουργείου Άμυνας Ριου Τζε-Σεούνγκ δήλωσε:

«Οι ΗΠΑ τοποθετούν τα αντιαεροπορικά τους συστήματα εκεί όπου η απειλή είναι μεγαλύτερη, αυτό αποτελεί μέρος της στρατηγικής ευελιξίας. Όπως μεταφέρονται τώρα στη Μέση Ανατολή, αν προκύψει κρίση στην Κορέα, θα μπορούσαν να επανατοποθετηθούν ξανά εδώ».

