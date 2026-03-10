Τεχεράνη: Εσωτερικός εχθρός - «Ανακαλύφθηκαν 30 κατάσκοποι, υπάρχει και ένας ξένος»

Το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη 30 ατόμων που κατηγορούνται για κατασκοπεία, μεταξύ των οποίων και ένας αλλοδαπός.

Ο αλλοδαπός, του οποίου η εθνικότητα δεν έχει αποκαλυφθεί, «διεξήγαγε κατασκοπευτικές δραστηριότητες για λογαριασμό δύο χωρών του Περσικού Κόλπου στο όνομα του αμερικανοσιωνιστή εχθρού» και συνελήφθη στο βορειοανατολικό Ιράν, ανέφερε το υπουργείο σε δήλωση που δημοσιεύθηκε από την διαδικτυακή πύλη ειδήσεων Mizan του δικαστικού σώματος.

Το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών σε ανακοίνωσή του, ανέφερε, σύμφωνα με το Tasnim, ότι τα άτομα που συνελήφθησαν τις τελευταίες ημέρες ήταν «εσωτερικοί και επιχειρησιακοί κατάσκοποι και μισθοφόροι των εχθρών, των Ηνωμένων Πολιτειών και του σιωνιστικού καθεστώτος. Μερικοί είχαν συλλέξει και μεταφέρει στρατιωτικές πληροφορίες και πληροφορίες ασφαλείας στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σε δύο κράτη του Περσικού Κόλπου, από το βορειοανατολικό Ιράν. Άλλοι ήταν μέλη αυτονομιστικών τρομοκρατικών ομάδων, οι οποίες μετέφεραν όπλα και μέσα ενημέρωσης στις νοτιοανατολικές και δυτικές συνοριακές περιοχές του Ιράν, για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ».