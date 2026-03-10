Τραγωδία στην Αχαΐα: Τραυματίστηκε με τσεκούρι ενώ έκοβε ξύλα και πέθανε από αιμορραγία

Τραγικό τέλος είχε ένας 62χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής στην Παρασκευή Αιγιάλειας, στην Αχαΐα, όταν τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ επιχειρούσε να κόψει ξύλα σε δασώδη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο άνδρας βρισκόταν μόνος του στο σημείο και χρησιμοποιούσε τσεκούρι για να κόψει ξύλα. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες φαίνεται πως αυτοτραυματίστηκε σοβαρά, με αποτέλεσμα να υποστεί έντονη αιμορραγία και τελικά να χάσει τη ζωή του πριν προλάβει να δεχθεί βοήθεια.

Η περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό είναι ιδιαίτερα απομονωμένη, γεγονός που, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν επέτρεψε σε κάποιον να αντιληφθεί έγκαιρα τι είχε συμβεί ώστε να προσφερθεί βοήθεια.

Ανησυχία προκάλεσε στους συγγενείς του η πολύωρη απουσία του, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν αναζητήσεις σε συνεργασία με την Αστυνομία. Ο 62χρονος εντοπίστηκε τελικά το βράδυ της Δευτέρας, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών του περιστατικού έχει διαταχθεί νεκροτομή, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης.