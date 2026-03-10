«Νταντάδες της γειτονιάς»: Ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων τον Μάρτιο με επιδότηση 500€

Snapshot Θα κατασκευαστούν .400 κατοικίες σε ανενεργά στρατόπεδα μεικά και οικονομικά κριτήρια για διάφο οικογενειακές δομές.

Η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» θα ανοίξει στα τέλη Μαρτίου και το πρόγραμμα θα λειτουργήσει πλήρως από τον Απρίλιο.

Οι οικογένειες θα μπορούν να επιλέγουν τη νταντά τους, με οικονομική ενίσχυση 500 ευρώ μηνιαίως από το κράτος, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά.

Θα δοθεί επισιτιστική βοήθεια με voucher για ευάλωτες οικογένειες, που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σούπερ μάρκετ και οπωροπωλεία, αποκλείοντας καπνικά προϊόντα, αλκοόλ και τυχερά παιχνίδια.

Η πλατφόρμα oloidigital.gr υποστηρίζει την εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων σε ηλικιωμένους μέσω κόμβων σε ΚΑΠΗ και δήμους σε όλη τη χώρα.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία μιλώντας το πρωί της Τρίτης στο MEGA, αναφέρθηκε στο στεγαστικό. «Φτιάχνουμε τα σπίτια στα στρατόπεδα, μαζί με το υπουργείο Εθνικής Αμύνης», είπε αρχικά η υπουργός, η οποία τόνισε ότι θα φτιαχτούν 2.400 κατοικίες σε στρατόπεδα που σήμερα δεν χρησιμοποιούνται.

Η ίδια υπογράμμισε την ανάγκη οι Ευρωπαίοι να καταλάβουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας και να μην βγάζουν μόνο γενικές και οριζόντιες οδηγίες, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «μέχρι τώρα μας λένε 'δεν μπορείτε να κάνετε με ευρωπαϊκά χρήματα βρεφονηπιακούς ή στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρία μέσα στα στρατόπεδα. Πρέπει να είναι μόνο για κατοικίες'», εξηγώντας, ωστόσο ότι αν σε μια «γειτονιά δεν έχεις έναν βρεφονηπιακό σταθμό, σε 5-10 χρόνια και κανείς δεν θα θέλει να πάει εκεί και θα γκετοποιηθεί».

Όσο για τη διάθεση των κατοικιών που θα οικοδομηθούν, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε πως θα δίνονται με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, «δηλαδή θα έχουμε και μονόκλινα και δίκλινα και τρίκλινα». «Ένα ποσοστό θέλουμε να πηγαίνει σε οικογένειες με αρκετά παιδιά, τριτέκνους, πολυτέκνους και σε μονογονεϊκές οικογένειες», σημείωσε επιπλέον.

Απώτερος σκοπός του προγράμματος, όπως είπε η υπουργός, είναι να «κάνουμε μεγάλες γειτονιές και θέλουμε να είναι προσιτές».

Η κ. Μιχαηλίδου μίλησε για το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», αναφέροντας ότι αυτή την εβδομάδα θα βγει η υπουργική απόφαση και τέλος Μαρτίου θα ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων για τις επιμελήτριες/ νταντάδες.

Αναμένεται πως τον Απρίλιο θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το πρόγραμμα, σημειώνοντας ότι για τις αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν λευκό ποινικό μητρώο, χαρτί από ψυχίατρο, πιστοποιητικό παρακολούθησης μαθημάτων πρώτων βοηθείων, καθώς και πιστοποιητικό παρακολούθησης μαθημάτων του υπουργείου για ορισμένες βασικές πληροφορίες του επαγγέλματος.

Η υπουργός τόνισε ότι πρόκειται να δοθεί και η δυνατότητα σε οικογένειες να πάρουν την νταντά της επιλογής τους, με το κράτος να τους παρέχει 500 ευρώ τον μήνα, ενώ στην νταντά της επιλογής μπορεί να ενταχθεί και η γιαγιά και ο παππούς του παιδιού. Για οικογένειες με τρία παιδιά και πάνω δεν θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, διευκρίνισε η κ. Μιχαηλίδου.

