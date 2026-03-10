«Νταντάδες της γειτονιάς»: Ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων τον Μάρτιο με επιδότηση 500€

Η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» θα ανοίξει στο τέλος Μαρτίου και το πρόγραμμα θα λειτουργήσει πλήρως από τον Απρίλιο

Επιμέλεια - Newsbomb

«Νταντάδες της γειτονιάς»: Ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων τον Μάρτιο με επιδότηση 500€
Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Θα κατασκευαστούν .400 κατοικίες σε ανενεργά στρατόπεδα μεικά και οικονομικά κριτήρια για διάφο οικογενειακές δομές.
  • Η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» θα ανοίξει στα τέλη Μαρτίου και το πρόγραμμα θα λειτουργήσει πλήρως από τον Απρίλιο.
  • Οι οικογένειες θα μπορούν να επιλέγουν τη νταντά τους, με οικονομική ενίσχυση 500 ευρώ μηνιαίως από το κράτος, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά.
  • Θα δοθεί επισιτιστική βοήθεια με voucher για ευάλωτες οικογένειες, που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σούπερ μάρκετ και οπωροπωλεία, αποκλείοντας καπνικά προϊόντα, αλκοόλ και τυχερά παιχνίδια.
  • Η πλατφόρμα oloidigital.gr υποστηρίζει την εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων σε ηλικιωμένους μέσω κόμβων σε ΚΑΠΗ και δήμους σε όλη τη χώρα.
Snapshot powered by AI

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία μιλώντας το πρωί της Τρίτης στο MEGA, αναφέρθηκε στο στεγαστικό. «Φτιάχνουμε τα σπίτια στα στρατόπεδα, μαζί με το υπουργείο Εθνικής Αμύνης», είπε αρχικά η υπουργός, η οποία τόνισε ότι θα φτιαχτούν 2.400 κατοικίες σε στρατόπεδα που σήμερα δεν χρησιμοποιούνται.

Η ίδια υπογράμμισε την ανάγκη οι Ευρωπαίοι να καταλάβουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας και να μην βγάζουν μόνο γενικές και οριζόντιες οδηγίες, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «μέχρι τώρα μας λένε 'δεν μπορείτε να κάνετε με ευρωπαϊκά χρήματα βρεφονηπιακούς ή στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρία μέσα στα στρατόπεδα. Πρέπει να είναι μόνο για κατοικίες'», εξηγώντας, ωστόσο ότι αν σε μια «γειτονιά δεν έχεις έναν βρεφονηπιακό σταθμό, σε 5-10 χρόνια και κανείς δεν θα θέλει να πάει εκεί και θα γκετοποιηθεί».

Όσο για τη διάθεση των κατοικιών που θα οικοδομηθούν, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε πως θα δίνονται με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, «δηλαδή θα έχουμε και μονόκλινα και δίκλινα και τρίκλινα». «Ένα ποσοστό θέλουμε να πηγαίνει σε οικογένειες με αρκετά παιδιά, τριτέκνους, πολυτέκνους και σε μονογονεϊκές οικογένειες», σημείωσε επιπλέον.

Απώτερος σκοπός του προγράμματος, όπως είπε η υπουργός, είναι να «κάνουμε μεγάλες γειτονιές και θέλουμε να είναι προσιτές».

Η κ. Μιχαηλίδου μίλησε για το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», αναφέροντας ότι αυτή την εβδομάδα θα βγει η υπουργική απόφαση και τέλος Μαρτίου θα ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων για τις επιμελήτριες/ νταντάδες.

Αναμένεται πως τον Απρίλιο θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το πρόγραμμα, σημειώνοντας ότι για τις αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν λευκό ποινικό μητρώο, χαρτί από ψυχίατρο, πιστοποιητικό παρακολούθησης μαθημάτων πρώτων βοηθείων, καθώς και πιστοποιητικό παρακολούθησης μαθημάτων του υπουργείου για ορισμένες βασικές πληροφορίες του επαγγέλματος.

Η υπουργός τόνισε ότι πρόκειται να δοθεί και η δυνατότητα σε οικογένειες να πάρουν την νταντά της επιλογής τους, με το κράτος να τους παρέχει 500 ευρώ τον μήνα, ενώ στην νταντά της επιλογής μπορεί να ενταχθεί και η γιαγιά και ο παππούς του παιδιού. Για οικογένειες με τρία παιδιά και πάνω δεν θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, διευκρίνισε η κ. Μιχαηλίδου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:17ΕΛΛΑΔΑ

Κραυγή απόγνωσης από Ρεθυμνιώτες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην Ταϊλάνδη

23:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα Παιδιού Α21: Λήγει την Τετάρτη η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και τροποποιήσεων

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική απόδραση: Πώς φυγαδεύουν από τις σκάλες κάτω από τη μύτη των φουρών τις Ιρανές παίκτριες

22:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις μηνός Απριλίου 2026

22:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καλάθι του Νονού: Ποια προϊόντα αφορά και πότε θα τεθεί σε ισχύ

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Άνδρας φέρεται να αυτοπυρπολήθηκε σε λεωφορείο - Έξι νεκροί και πολλοί τραυματίες - Βίντεο

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 25χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που ανέβηκε στο πεζοδρόμιο

22:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Νταντάδες της γειτονιάς»: Ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων τον Μάρτιο με επιδότηση 500€

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ διορίζει την Έρικα Κερκ στο ισχυρό διοικητικό συμβούλιο της Πολεμικής Αεροπορίας

22:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση - Τι πρέπει να προσέξετε

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι - Αθήνα: Τιμές αεροπορικών εισιτηρίων στα ύψη για τους Έλληνες εγκλωβισμένους

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Kρήτη: Ο συγκινητικός χορός ενός γιου με τη μητέρα του που «λύγισε» το διαδίκτυο

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 10/03/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ

22:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό: Οριστικά παρελθόν ο Βασίλης Σπανούλης

21:59ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Δεν επιδιώκουμε κατάπαυση του πυρός, οι εχθροί πρέπει να πάρουν ένα μάθημα»

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αστυνομικός Θωμάς Πουλιόπουλος - Είχε ενημερωθεί με 1 χρόνο καθυστέρηση πως έχει καρκίνο

21:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Λύγισε ξανά τη Λίβερπουλ και πήρε προβάδισμα η Γαλατασαράι

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Ιράν: Αποναρκοθετήσετε τα Στενά του Ορμούζ

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Τεχεράνη: Εκρήξεις συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Ιράν - Στοχεύσαμε «αρχηγεία» λέει το Ισραήλ

21:31ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Τρίτη 10/3/2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Άνδρας φέρεται να αυτοπυρπολήθηκε σε λεωφορείο - Έξι νεκροί και πολλοί τραυματίες - Βίντεο

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 25χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που ανέβηκε στο πεζοδρόμιο

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αστυνομικός Θωμάς Πουλιόπουλος - Είχε ενημερωθεί με 1 χρόνο καθυστέρηση πως έχει καρκίνο

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Σύντροφος Σοφίας Χρηστίδου στο Newsbomb: «Γνωρίζω καλύτερα απ' όλους τι συνέβαινε εντός κι εκτός τάξης - Θα ειπωθούν όλα στο δικαστήριο»

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Λιποθύμησε η πρόεδρος της δίκης για τα βίντεο των Τεμπών

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF προβλέπει κυκλώνα με εκτεταμένες βροχές, κρύο και χιόνια - Πότε επηρεάζει την Ελλάδα

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική απόδραση: Πώς φυγαδεύουν από τις σκάλες κάτω από τη μύτη των φουρών τις Ιρανές παίκτριες

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Kρήτη: Ο συγκινητικός χορός ενός γιου με τη μητέρα του που «λύγισε» το διαδίκτυο

18:25LIFESTYLE

Γιάννης Αεράκης: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο γνωστός Youtuber

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ο πόλεμος δεν θα τελειώσει μέχρι την «πλήρη και άνευ όρων παράδοση» του Ιράν λέει ο Λευκός Οίκος - Νέα πλήγματα σε Τεχεράνη και Λίβανο

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Δέσποινα Μοιραράκη: Η σεξουαλική επίθεση που δέχτηκε στο Ιράν - «Δεν είμαστε εδώ στην Ευρώπη»

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει συνάδελφος της Σοφίας Χρηστίδου: «Είχε να αντιμετωπίσει αγρίμια μέσα στην τάξη»

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 10/03/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Έπσταϊν: Έρευνες στο ράντσο Ζορό για τις σορούς 2 κοριτσιών θυμάτων άγριας σεξουαλικής κακοποίησης - Φήμες και για ανθρώπινα πειράματα

22:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Νταντάδες της γειτονιάς»: Ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων τον Μάρτιο με επιδότηση 500€

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ διορίζει την Έρικα Κερκ στο ισχυρό διοικητικό συμβούλιο της Πολεμικής Αεροπορίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ