Μιχαηλίδου: Νέα στεγαστικά προγράμματα από τον Μάρτιο - Τελευταία μέρα πληρωμής επιστροφής ενοικίου

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, βρέθηκε στην εκπομπή «Εξελίξεις» της ΕΡΤ και μίλησε για τα νέα στεγαστικά προγράμματα που έρχονται από τον Μάρτιο, αλλά και για την πληρωμή της επιστροφής ενοικίου, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα (15/1).

Όπως ανέφερε, σήμερα είναι η τελευταία ημέρα που η ΑΑΔΕ πληρώνει την επιστροφή ενοικίου, από την οποία δικαιούχοι ήταν περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες, που έλαβαν πίσω το 1 από τα 12 ενοίκια που κατέβαλαν. Σύμφωνα με την ίδια, η πλατφόρμα άνοιξε εκ νέου για διορθώσεις στοιχείων, ώστε όσοι είχαν λάθη στις δηλώσεις τους να λάβουν το σωστό ποσό.

Το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση» επεκτείνεται σε περισσότερες περιοχές

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση», η κυρία Μιχαηλίδου ανακοίνωσε ότι τις τελευταίες τέσσερις ημέρες πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με όλους τους δημάρχους, βουλευτές και περιφερειάρχες της ακριτικής Ελλάδας και αποφασίστηκε επέκταση του προγράμματος σε έξι ακριτικούς νομούς της Βόρειας Ελλάδας, πέραν του Έβρου, με ταυτόχρονες αλλαγές στα κριτήρια, ώστε να καταστεί πιο ελκυστικό και λειτουργικό.

Σύμφωνα με την υπουργό, το πρόγραμμα αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τον Μάρτιο και θα χορηγεί 10.000 ευρώ σε πολίτες που επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε αυτά τα ακριτικά μέρη. Όπως διευκρίνισε, «το μέτρο δεν είναι λύση για το δημογραφικό, αλλά είναι μια βοήθεια για κάποιον που έχει μία ακίνητη περιουσία και θέλει να εγκατασταθεί εκεί».

Πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Έως 46.000 ευρώ επιδότηση

Όσον αφορά το ενισχυμένο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», η υπουργός τόνισε ότι πλέον η επιδότηση του θα φτάνει έως 90% του κόστους, με ανώτατο ποσό τις 46.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά, ενώ μόνο το 20% απαιτείται να αφορά ενεργειακή αναβάθμιση και το υπόλοιπο να χρησιμοποιηθεί για να καλυφθούν πλήρως οι εργασίες ανακαίνισης.

Στόχος του προγράμματος, όπως τόνισε η κυρία Μιχαηλίδου, είναι το άνοιγμα χιλιάδων κλειστών ακινήτων.

Κοινωνική στέγαση και 1.500 νέα διαμερίσματα σε ανενεργά στρατόπεδα

Επιπλέον, η υπουργός υπενθύμισε τα προγράμματα κοινωνικής στέγασης που βασίζονται σε ακίνητα του Δημοσίου. Όπως τόνισε, μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής, δημόσια γη παραχωρείται σε επενδυτές, με το Δημόσιο να διατηρεί τουλάχιστον το 30% των κατοικιών, οι οποίες διατίθενται σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις, ξεκινά και η κατασκευή πάνω από 1.500 διαμερισμάτων στην Αττική, σε ανενεργά στρατόπεδα, με 700 εξ αυτών να βρίσκονται σε Χαϊδάρι και Άνω Λιόσια. Τα διαμερίσματα θα διατίθενται βάσει κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων, με ειδική μέριμνα για οικογένειες, μονογονεϊκά νοικοκυριά και άτομα με αναπηρία.

Πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης για παιδιά 1,5 έως 6 ετών

Τέλος, η υπουργός ανακοίνωσε τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του προγράμματος «Πρώιμη παρέμβαση», το οποίο παρέχει σε οικογένειες που το δικαιούνται ένα μηνιαίο Voucher αξίας 800 ευρώ για παιδιά ηλικίας 1,5 έως 6 ετών. Το ποσό καλύπτει υπηρεσίες ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και θεραπευτών στο σπίτι.

Διαβάστε επίσης