Καιρός: Αλλαγή σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

Με ήπιες καιρικές συνθήκες θα κυλήσει το επόμενο 24ωρο, ενώ από την Πέμπτη αναμέται μεταβολή του σκηνικού με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη ΝΑ Ευρώπη, με τις υψηλές πιέσεις στα ΒΑ Βαλκάνια και τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο, παραμένει ευνοϊκή για τη διατήρηση των βόρειων ανέμων στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας μας. Κατά τα άλλα, το νέο εικοσιτετράωρο (Τετάρτη), βροχές δεν προβλέπονται, η θερμοκρασία θα φθάσει τους 20 βαθμούς και νωρίς το πρωί στη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές ομίχλες.



Την Πέμπτη (5/3), προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις απογευματινές - βραδινές ώρες στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Β. Εύβοια και τα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Παρασκευή (6/3), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με λίγες βροχές στην Α. Στερεά - Εύβοια, την Πελοπόννησο και το βράδυ στη Β-ΒΑ Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα κεντρικά και τα βόρεια θα σημειώσει μικρή πτώση.

Το Σαββατοκύριακο (7-8/3), τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι η επικράτηση ΒΑ ανέμων με ένταση ως τα 7 μποφόρ (Αιγαίο) και η πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στην ανατολική και τη βόρεια Ελλάδα. Σημειώνεται, πάντως, ότι οι μέγιστες θερμοκρασίες δεν αναμένεται να πέσουν κάτω από τις κανονικές (μέσες) τιμές της εποχής. Κατά τα άλλα, λίγες βροχές θα σημειωθούν το Σάββατο στην κεντροδυτική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Meteo: Ο καιρός αύριο, Τετάρτη 4 Μαρτίου

Σύμφωνα με το meteo.gr, την Τετάρτη 4 Μαρτίου αναμένονται καλές καιρικές, με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Τις πρωινές και κυρίως τις βραδινές ώρες η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -2 έως 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 15-17, στην Ήπειρο από 4 έως 17-19 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 2 έως 16-19, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 18-20 και τοπικά 21 βαθμούς, στα Επτάνησα από 6 έως 17-18, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 6 έως 16-17 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 17-19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέον από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Ασθενείς άνεμοι θα πνέουν στα ηπειρωτικά.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τις πρωινές και κυρίως τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19-20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς, ενώ τις μεσημεριανές ώρες θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16-17 βαθμούς.

