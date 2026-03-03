Ελληνίδα στο Άμπου Ντάμπι: «Προς το παρόν είμαστε ασφαλείς» - Τα ΗΑΕ αναχαίτισαν 186 πυραύλους
Έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και έχουν αναχαιτιστεί 812 ιρανικά drones
Στην αναχαίτιση 186 βαλλιστικών πυραύλων και 812 ιρανικών drones έχουν προχωρήσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Ελληνίδα, Αθηνά Γκαντήραγα, που ζει στο Άμπου Ντάμπι.
Όπως ανέφερε η ίδια, έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι, ενώ οι Εμιρατινοί «προσπαθούν να υπερασπιστούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα».
«Προς το παρόν είμαστε ασφαλείς», διαβεβαίωσε η κ. Γκαντήραγα, τονίζοντας πως «περιμένουμε τις εξελίξεις κι εμείς, όπως όλος ο κόσμος και ευχόμαστε πραγματικά αυτό να αποκλιμακωθεί όσο πιο σύντομα γίνεται».
