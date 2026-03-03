Ελληνίδα στο Άμπου Ντάμπι: «Προς το παρόν είμαστε ασφαλείς» - Τα ΗΑΕ αναχαίτισαν 186 πυραύλους

Στην αναχαίτιση 186 βαλλιστικών πυραύλων και 812 ιρανικών drones έχουν προχωρήσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Ελληνίδα, Αθηνά Γκαντήραγα, που ζει στο Άμπου Ντάμπι.

Όπως ανέφερε η ίδια, έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι, ενώ οι Εμιρατινοί «προσπαθούν να υπερασπιστούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα».

«Προς το παρόν είμαστε ασφαλείς», διαβεβαίωσε η κ. Γκαντήραγα, τονίζοντας πως «περιμένουμε τις εξελίξεις κι εμείς, όπως όλος ο κόσμος και ευχόμαστε πραγματικά αυτό να αποκλιμακωθεί όσο πιο σύντομα γίνεται».

