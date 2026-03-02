Ντουμπάι: Έλληνας περιγράφει στο Newsbomb το «άλλο πρόσωπο» του πολέμου - «Η ζωή κινείται κανονικά»

Την εικόνα μιας πόλης που συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, παρά τη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μεταφέρει μέσω βίντεο στο Newsbomb ο Ηλίας Τσινταβής, ο οποίος βρίσκεται στο Ντουμπάι, το οποίο έχει χτυπηθεί από ιρανικούς πυραύλους.

Όπως περιγράφει, η καθημερινότητα στην πόλη δεν έχει διαταραχθεί ουσιαστικά. Οι υπηρεσίες λειτουργούν κανονικά, τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις παραμένουν ανοιχτά, ενώ ο κόσμος κινείται στους δρόμους χωρίς εικόνες πανικού ή αναστάτωσης.

Ωστόσο, η ένταση στην ευρύτερη περιοχή δεν περνά απαρατήρητη. Σύμφωνα με τον ίδιο, σποραδικά ακούγονται εκρήξεις, που αποδίδονται σε καταρρίψεις πυραύλων. Πρόκειται για ήχους που υπενθυμίζουν τη γεωπολιτική αστάθεια, χωρίς όμως –μέχρι στιγμής– να έχουν ανατρέψει τον ρυθμό ζωής στην πόλη.

«Υπάρχει ανησυχία και αυξημένη επιφυλακή, αλλά η ζωή συνεχίζεται κανονικά», σημειώνει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια κοινωνία σε εγρήγορση, όχι όμως σε κατάσταση κρίσης.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη στάση των ξενοδοχειακών μονάδων. Όπως ανακοινώθηκε, όσοι επισκέπτες αναγκαστούν να παρατείνουν τη διαμονή τους λόγω των εξελίξεων, δεν θα επιβαρυνθούν με επιπλέον χρεώσεις για τις επιπλέον ημέρες. Παράλληλα, όσοι επιθυμούν να αποχωρήσουν, έχουν τη δυνατότητα οδικής διαφυγής μέσω Σαουδική Αραβία, με διαδρομή περίπου δύο ημερών οδήγησης προς την Αίγυπτος.

Ο ίδιος, πάντως, ξεκαθαρίζει πως δεν βλέπει λόγο να εγκαταλείψει το Ντουμπάι αυτή τη στιγμή, καθώς –όπως τονίζει– η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη και η καθημερινότητα εξελίσσεται ομαλά.

«Σειρήνες δεν ακούμε και κοιμόμαστε όλοι κανονικά στα δωμάτιά μας», υπογραμμίζει, τονίζοντας ότι η οργάνωση είναι υποδειγματική.

Η εικόνα που μεταφέρεται είναι αυτή μιας πόλης που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, διατηρώντας ταυτόχρονα τη λειτουργικότητα και την ψυχραιμία της, εν μέσω μιας ιδιαίτερα τεταμένης περιφερειακής συγκυρίας.

Στα εμπορικά κέντρα δε, η κίνηση είναι κανονική και ο κόσμος πραγματοποιεί τα ψώνια του...

Δείτε το βίντεο:

