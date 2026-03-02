Έκτακτη ενημέρωση πολιτικών αρχηγών για τη Μέση Ανατολή ζητά από τον Μητσοτάκη ο Ανδρουλάκης 

Με δήλωση του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών σχετικά με τις εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή και τη στάση που τηρεί η Ελλάδα μπροστά στη νέα γεωπολιτική κρίση που επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Στη δήλωση του ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρει αρχικά ότι «η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά. Οι ραγδαίες εξελίξεις και η διαφαινόμενη προοπτική περαιτέρω κλιμάκωσης, δημιουργεί έντονη ανησυχία».

«Ενόψει της κατάστασης, ζητώ την άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Πρωθυπουργό, για τις προτεραιότητες και τη θέση της χώρας μας στα τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου», καταλήγει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

