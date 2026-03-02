Τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή που πεινασμένο λιοντάρι αρπάζει το πόδι 10χρονης σε ζωολογικό πάρκο

Σε τραγωδία παραλίγο να καταλήξει η επίσκεψη μία 10χρονη σε ένα ζωολογικό πάρκο της Κίνας, όταν ένα πεινασμένο λιοντάρι, άρπαξε με τα νύχια του το πόδι της, μέσα από τα προστατευτικό πλέγμα.

Το περιστατικό συνέβη στον ζωολογικό κήπο Shantou Zhongshan Park Zoo στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ της Κίνας, την Πέμπτη (26 Φεβρουαρίου).

Η 10χρονη πρόσφερε τροφή στο μεγάλο αιλουροειδές που βρισκόταν στο κλουβί, όταν εκείνο έβγαλε ξαφνικά το πόδι του μέσα από ένα κενό στα κάγκελα και την άρπαξε από το παντελόνι, προσπαθώντας να τη φέρει κοντά του.

Με το παιδί να ουρλιάζει από τρόμο, ένας φύλακας του ζωολογικού κήπου αναγκάστηκε να τρέξει για να της σώσει τη ζωή και την άρπαξε σφιχτά για να την τραβήξει έξω.

Ο φύλακας με μια μεταλλική ράβδο, χτύπησε επανειλημμένα το λιοντάρι, σε μια προσπάθεια να το αναγκάσει να χαλαρώσει τη λαβή του.

Μετά από μια πάλη που διήρκεσε σχεδόν μισό λεπτό, κατάφερε τελικά να την αποσπάσει από τα νύχια του μεγάλου αιλουροειδούς.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο φύλακας του ζωολογικού κήπου είχε πάρει το κορίτσι σε μια καθορισμένη ζώνη ασφαλείας για να ταΐσει τη λιονταρίνα, παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ μικρή για να συμμετάσχει.

Έκτοτε έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα και έχει μετατεθεί, όπως αναφέρει το NeedToKnow.

Το προσωπικό πιστεύει ότι η λέαινα επιτέθηκε αφού είδε το κρέας στο χέρι του κοριτσιού.

Η νεαρή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί μόνο ελαφρά γδαρσίματα στο πόδι της.

Αφού έλαβε εμβόλιο κατά της λύσσας, έφυγε αργότερα με τους γονείς της, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες δεν θεωρούν υπεύθυνο τον ζωολογικό κήπο.