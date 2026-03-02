Κομισιόν για Κύπρο: Δεν έχει συζητηθεί η ενεργοποίηση ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής

Σε εγρήγορση παραμένουν οι αρχές στην Κυπριακή Δημοκρατία μετά τον συναγερμό που σήμανε για τα drones στις Βρετανικές Βάσεις σε Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια αλλά και την εκκένωση του αεροδρομίου της Πάφου.

Η Ελλάδα στέλνει δύο φρεγάτες και ζεύγος F-16 στη Κύπρο προκειμένου να ενισχυθούν οι αμυντικές ικανότητες της. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει συζητηθεί η ενεργοποίηση της ρήτρας της Ε.Ε. για αμοιβαία συνδρομή για την Κύπρο, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάουλα Πίνιο. Επιπλέον ανέφερε ότι αυτό δεν αποκλείεται να συμβεί τις επόμενες ημέρες στο πλαίσιο των συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν.

Έντονη δυσαρέσκεια με το Λονδίνο - Ετοιμάζονται διαβήματα

Έντονα δυσαρεστημένοι με τους Βρετανούς η Λευκωσία καθώς δεν διευκρίνισαν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τις στρατιωτικές βάσεις τους στην Κύπρο για τις επιθέσεις κατά του Ιράν με αποτέλεσμα το νησί να μπει στο στόχαστρο drones.

Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης παρά τις διαβεβαιώσεις, που είχαν προηγηθεί από τον πρωθυπουργό της Βρετανίας δεν υπήρξε σαφής διευκρίνιση ότι οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο «σε καμία εκ των περιπτώσεων δεν θα χρησιμοποιούνταν για λόγο άλλο πέραν του ανθρωπιστικού».

«Είναι κάτι το οποίο οφείλω να πω ότι το βλέπουμε με δυσαρέσκεια. Το γεγονός ότι ενώ υπήρχαν αυτές οι διαβεβαιώσεις κατά το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν υπήρχε σαφής διευκρίνιση ότι οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο σε καμία εκ των περιπτώσεων δεν θα χρησιμοποιούνταν για λόγο άλλο πέραν του ανθρωπιστικού», τόνισε ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Επιπλέον πρόσθεσε ότι ενημερώθηκε πως υπήρξε σήμερα διευκρινιστική τοποθέτηση από πλευράς του υπουργού Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, ωστόσο υπογράμμισε ότι η ενημέρωση που είχε η Λευκωσία σε πολλές επικοινωνίες και σε διάφορα επίπεδα ήταν ξεκάθαρη ως προς τον αυστηρά ανθρωπιστικό ρόλο.

«Αυτή ήταν και η δική μας επίσημη θέση. Αυτή είναι και η δική μας διαχρονική θέση, γιατί το μήνυμα που στέλνουμε προς κάθε κατεύθυνση, και όχι μόνο ρητορικά, αλλά μέσα από τον τρόπο που η Κυπριακή Δημοκρατία διαχρονικά λειτουργεί - και σας θυμίζω ότι εδώ και δεκαετίες η Κυπριακή Δημοκρατία το έχει αποδείξει - είναι ότι είμαστε ανθρωπιστικός κόμβος και αυτό θέλουμε να προβάλλουμε, γιατί αυτό ακριβώς είναι που υπηρετούμε», ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι θα γίνουν όλα τα απαραίτητα διαβήματα και επαφές, τόσο για να εκφραστεί η δυσαρέσκεια της Λευκωσίας ως προς τον τρόπο που επικοινωνήθηκε το μήνυμα, όσο και για το γεγονός ότι χθες δεν υπήρχε έγκαιρη ενημέρωση των υπηκόων της Κυπριακής Δημοκρατίας που διαμένουν πλησίον των βάσεων Ακρωτηρίου.

Διοικητής Βρετανικών Βάσεων: Χαμηλή η απειλή για την ανατολική Κύπρο

Με μήνυμά του ο στρατιωτικός διοικητής των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο εκτίμησε ότι η απειλή αυτή τη στιγμή για την ανατολική πλευρά του νησιού είναι μικρή. Εξήγησε, όμως, ότι Βρετανικές Βάσεις θα συνδράμουν όσους Κύπριους επιθυμούν να εκκενώσουν το χωριό Ακρωτηρίου.

Ολόκληρο το μήνυμα του στρατιωτικού διοικητή των Βρετανικών Βάσεων:

«Είμαι ενήμερος ότι τα πρόσφατα γεγονότα γύρω από τη Βάση της RAF Ακρωτηρίου και το αεροδρόμιο της Πάφου που αφορούν drones έχουν προκαλέσει ανησυχία στα μέλη των κοινοτήτων σας και σε εσάς. Σας γράφω για να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή τη στιγμή εκτιμούμε ότι η απειλή για την ανατολική Κύπρο είναι χαμηλή.

Όπως έχει ήδη δηλώσει ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, υπάρχει ήδη μια σειρά αμυντικών δυνατοτήτων στην περιοχή και η προστασία των Περιοχών Κυρίαρχων Βάσεων, των Βρετανικών Βάσεων, των τοπικών κοινοτήτων και του προσωπικού έχει επίσης ενισχυθεί σύμφωνα με την πρόσφατη απειλή.

Ως προληπτικό μέτρο, σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε προσωρινή απομάκρυνση μη απαραίτητου προσωπικού που βρίσκεται στη Βάση της RAF Ακρωτηρίου.

Ενώ εκτιμούμε ότι η απειλή κατευθύνεται προς τη Βάση της RAF Ακρωτηρίου (και όχι προς το Χωριό Ακρωτηρίου), όσοι επιλέξουν να αποχωρήσουν από το Χωριό Ακρωτηρίου θα υποστηριχθούν από τις Βρετανικές Βάσεις.

Όσοι δεν μπορούν να μετακινηθούν γρήγορα ή είναι ευάλωτοι θα λάβουν βοήθεια και θα βρεθούν προσωρινές λύσεις στέγασης για σύντομο χρονικό διάστημα.

Σε όλες τις άλλες τοποθεσίες (Επισκοπή, Δεκέλεια, Άγιος Νικόλαος), οι χώροι εργασίας, οι επιχειρήσεις και οι εγκαταστάσεις παραμένουν ανοιχτές κανονικά και δεν υπάρχουν περιορισμοί ή σχέδια για απομάκρυνση είτε του στρατιωτικού προσωπικού είτε των τοπικών κατοίκων.

Φυσικά, θα σας ενημερώνω για οποιεσδήποτε αλλαγές γίνουν γνωστές, ωστόσο θα σας ήμουν ευγνώμων αν μπορούσατε να μεταφέρετε αυτό το μήνυμα διαβεβαίωσης στις κοινότητές σας. Είμαι ενήμερος ότι κυκλοφορούν ψευδείς ειδήσεις τόσο στα εθνικά όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την εκκένωση όλων των Βρετανικών Βάσεων στο νησί, κάτι που είναι κατηγορηματικά αναληθές και δεν υπάρχουν σχέδια προς το παρόν για κάτι τέτοιο.

