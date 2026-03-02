Προειδοποίηση από την αστυνομία: Η νέα απάτη με κέρματα στα πάρκινγκ που αδειάζει αυτοκίνητα
Η αστυνομία προειδοποιεί τους οδηγούς για μία νέα μέθοδο κλοπής αντικειμένων ή και αυτοκινήτων σε χώρους στάθμευσης με τη χρήση κερμάτων ως δόλωμα
Οι απάτες και οι κλοπές σε αυτοκίνητα γίνονται όλο και πιο συχνές και μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές. Η ισπανική αστυνομία, μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο TikTok, προειδοποιεί εδώ και καιρό τους πολίτες για νέες παγίδες που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες.
«Μεγάλη προσοχή σε αυτή την κλοπή σε χώρους στάθμευσης. Οι δράστες περιμένουν το θύμα να επιστρέψει στο όχημα και παρατηρούν αν αφήνει τα υπάρχοντά του σε κοινή θέα ή σε σημείο με εύκολη πρόσβαση», εξηγούν σε ένα από τα βίντεό τους.
