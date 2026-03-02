Παναθηναϊκός: Οριστικά στο ΟΑΚΑ το ματς με την Μπέτις

Snapshot Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τη Ρεάλ Μπέτις στο ΟΑΚΑ για την πρώτη αναμέτρηση των «16» του Europa League.

Τα έργα στο ΟΑΚΑ θα «παγώσουν» προσωρινά, επιτρέποντας την παρουσία 30.000

32.000 θεατών στον αγώνα.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 12 Μαρτίου στις 19:45 στο Στάδιο «Σπύρος Λούης».

Η επιλογή του ΟΑΚΑ εξυπηρετεί τους φιλάθλους, καθώς ακολουθεί αγώνας Euroleague με τη Ζαλγκίρις στο Telekom Center Athens. Snapshot powered by AI

Το θέμα που είχε προκύψει με την έδρα του αγώνα Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μπέτις, δεν υφίσταται πλέον.

Οι «πράσινοι» αν και είχαν πάρει έγκριση για την Λεωφόρο λόγω των έργων στο ΟΑΚΑ, τελικά θα φιλοξενήσουν τους Ισπανούς στην πρώτη αναμέτρηση για τους «16» του Europa League, στο «Σπύρος Λούης».

Μετά από τις σχετικές διαβεβαιώσεις για το «πάγωμα» των έργων για λίγες μέρες, κάτι που δίνει δυνατότητα παρουσίας 30.000-32.000 θεατών, αποφασίστηκε το «τριφύλλι» να αγωνιστεί εκεί.

Έτσι, η αναμέτρηση στις 12 Μαρτίου θα αρχίσει στις 19:45 και θα διεξαχθεί οριστικά στο ΟΑΚΑ. Κάτι που εξυπηρετεί και τους φιλάθλους του «τριφυλλιού», μια και αμέσως μετά υπάρχει και ο αγώνας της Euroleague στο Telekom Center Athens, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να φιλοξενεί την Ζαλγκίρις.