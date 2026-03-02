Τραμπ για Ιράν: Δεν βαριέμαι - Ευκαιρία μας να εξαλείψουμε το άρρωστο καθεστώς

Είμαστε ο πιο ισχυρός στρατός στον κόσμο, έχουμε πρόγραμμα για 4-5 εβδομάδες, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Εγώ δεν βαριέμαι, είπε ο Τραμπ 

Τραμπ για Ιράν: Δεν βαριέμαι - Ευκαιρία μας να εξαλείψουμε το άρρωστο καθεστώς
El presidente Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el viernes 20 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Allison Robbert)
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κάνει δηλώσεις αυτή την ώρα στην τελετή απονομής του Μεταλλίου της Τιμής στον Λευκό Οίκο.

Πριν από την τελετή απονομής μεταλλίων στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ παρείχε ενημέρωση σχετικά με την εν εξελίξει στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν, η οποία συνεχίζεται αυτή τη στιγμή.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Σήμερα οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν την επιχείρηση για να αφανίσουν τις απειλές που προβάλει το Ιράν και το τρομακτικό καθεστώς του. Μετά την επιχείρηση πριν λίγους μήνες, οι Ιρανοί μετέφεραν μέρος του οπλοστασίου τους σε άλλες τοποθεσίες, συνέχισαν να μας προκαλούν, και το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Έχουν πυραύλους ικανούς να πλήξουν την Ευρώπη και να φτάσουν στην όμορφη Αμερική μας. Εμείς θέλαμε να το σταματήσουμε. Όλοι ήταν στο πλευρό μας. Ένα ιρανικό καθεστώς οπλισμένο με βαλλιστικούς πυραύλους είναι απειλή για τη Μέση Ανατολή αλλά και για τον αμερικανικό λαό. Είμαστε πολύ περήφανοι.

Το Ιρανικό καθεστώς σκότωνε Αμερικανούς. Όταν βλέπετε κάποιαν ακρωτηριασμένο στρατιώτη του το έχει προκαλέσει κάποια βόμβα. Εξαφάνισα τον στρατηγό Σολειμανί . Είναι η ευκαιρία μας να εξαλείψουμε το άρρωστο καθεστώς»

«Δεν μπορούμε να κάνουμε συμφωνία όπως έκαν βλακωδών το καθεστώς Ομπάμα», είπε και πρόσθεσε: Είμαστε ο πιο ισχυρός στρατός στον κόσμο, έχουμε πρόγραμμα για 4-5 εβδομάδες, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Εγώ δεν βαριέμαι

