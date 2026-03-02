Να μ’ αγαπάς spoiler: Ποιος σώζει τον Θεόφιλο από τον θάνατο

Συνταρακτικές οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια του σίριαλ…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Να μ’ αγαπάς spoiler: Ποιος σώζει τον Θεόφιλο από τον θάνατο
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με «σπασμένα» φρένα τρέχει στους πίνακες τηλεθέασης η σειρά του ALPHA, «Να μ’αγαπάς». Η παραγωγή μυθοπλασίας, που προβάλλεται στη ζώνη των 20.00, ξεχωρίζει ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα καθηλώσει το κοινό με τις ανατροπές της.

Ο Θεόφιλος παλεύει για τη ζωή του, καθώς πρέπει άμεσα να προχωρήσει σε μεταμόσχευση νεφρού. Ο μόνος συμβατός δότης είναι ο Μάκης, που είναι το κρυφό παιδί του. Αν και αρχικά αρνείται, τελικά δέχεται. Έτσι, ο Θεόφιλος ξυπνά στην Εντατική και δίπλα του είναι ο Μάκης. Όταν μαθαίνει, όμως, τους όρους που έβαλε ο Μάκης… παγώνει.

Ένα νέο πρόσωπο που θα αναλάβει την φροντίδα του Θεόφιλου και του Μάκη, θα ταράξει και πάλι τις ισορροπίες στο σπίτι των Καλλιγά. Ο Θεόφιλος μιλά με τον Μάκη. Η συνομιλία τους είναι ψυχρή, τελειώνει με ένα αμφίσημο «Θα τα πούμε όταν σταθώ στα πόδια μου». Ο Μάκης κάνει την πρώτη του κίνηση ισχύος μέσα στο σπίτι, ενώ η Στυλιανή αρχίζει να αλλάζει και ως συμπεριφορά αλλά και εμφανισιακά, προκαλώντας την ειρωνεία της Σοφίας και του Χάρη. Η Σοφία συνεχίζει τις παρασκηνιακές κινήσεις, ο Άγγελος κάνει μία ακόμα κίνηση ματ, ενώ μια τυχαία συνάντηση στον δρόμο θα φέρει πρόσωπο με πρόσωπο τον Ορφέα με την Φωτεινή.



Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κόλωνος: Νέα δεδομένα για την υπόθεση της 31χρονης Νεκταρίας - Έπασχε από προχωρημένη κίρρωση του ήπατος, αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Το εκρηκτικό παρασκήνιο της Γενεύης: Οι φωνές Αραγκτσί - Γουίτκοφ 48 ώρες πριν την επίθεση στο Ιράν

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Δρος Ράπτη: «Σμύρνη, το καύχημα της Ιωνίας -Η εκπαίδευση των Ελλήνων»

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Σούδα: Προσήχθη Γεωργιανός για κατασκοπεία – Εξετάζεται η σχέση του με το Ιράν

20:36ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Επιτέλους επιστρέφει! «Παρών» ο Αντετοκούνμπο κόντρα στους Σέλτικς

20:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ο τακτικός έλεγχος της στάθμης του λιπαντικού αποτελεί μία βασική εργασία του οδηγού

20:25ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Προσγειώθηκαν δύο ζεύγη F-16 - Αναμένεται ο ΚΙΜΩΝ και δεύτερη φρεγάτα με τον ΚΕΝΤΑΥΡΟ

20:23WHAT THE FACT

Στη μεγαλύτερη έρημο του κόσμου δεν βρέχει σχεδόν ποτέ, αλλά δεν κάνει ζέστη - Να γιατί

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Χτύπημα από ιρανικό drone σε ξενοδοχείο θύμισε την 11η Σεπτεμβρίου

20:13LIFESTYLE

Η Ευρυδίκη για την επίθεση στην Κύπρο: «Η γειτονιά μας δοκιμάζεται στο έλεος των τυράννων»

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Κουβέιτ: Κάτοικοι βοηθούν Αμερικανίδα πιλότο - Βίντεο

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Το Iron Beam εν δράσει - Δείτε πώς αναχαιτίζει ρουκέτες και πυραύλους της Χεζμπολάχ - Βίντεο

19:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Στίβεν Χόκινγκ ανατρέπει με ένα άρθρο του την αντίληψή μας για τις μαύρες τρύπες 

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Χτύπησε κι άλλο δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Μέχρι τις 6 Μαρτίου η αναστολή πτήσεων λόγω Ιράν

19:45LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Ποιος σώζει τον Θεόφιλο από τον θάνατο

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Η QatarEnergy σταματά την παραγωγή LNG μετά τις επιθέσεις του Ιράν - Στα ύψη οι τιμές φυσικού αερίου

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Έβαλαν το κεφάλι της Μελόνι σε χαρτόνι και της το... έκοψαν στην γκιλοτίνα σε καρναβάλι

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αυτός και ο Τραμπ σώζουν τον κόσμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

18:31ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Χτύπημα από ιρανικό drone σε ξενοδοχείο θύμισε την 11η Σεπτεμβρίου

18:59ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Κολυδά για νέα κακοκαιρία - Πότε αναμένεται κύμα βροχοπτώσεων

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Σούδα: Προσήχθη Γεωργιανός για κατασκοπεία – Εξετάζεται η σχέση του με το Ιράν

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Σπαράζει καρδιές φίλη της άτυχης Νεκταρίας - «Ήταν ένα φωτεινό πλάσμα με καλή ψυχή»

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Η viral φωτογραφία της σορού του Χαμενεΐ κάτω από τα ερείπια με σχεδόν 5 εκατ. προβολές - Τι έδειξε η ανάλυση

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η σύζυγος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δυο μέρες μετά τη δολοφονία του - Στη σκιά του 62 χρόνια

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Κουβέιτ: Κάτοικοι βοηθούν Αμερικανίδα πιλότο - Βίντεο

20:25ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Προσγειώθηκαν δύο ζεύγη F-16 - Αναμένεται ο ΚΙΜΩΝ και δεύτερη φρεγάτα με τον ΚΕΝΤΑΥΡΟ

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Χτύπησε κι άλλο δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

07:36LIFESTYLE

Ο Μιχάλης Πανάδης στο Newsbomb.gr: «Φαντάζομαι ότι η Χλόη με τον Πέτρο θα χωρίσουν στα επόμενα επεισόδια»

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονία επιχειρηματία στο Ηράκλειο: Του είπαν ότι είχαν επαφές με τα funds και του απέσπασαν πάνω από 1 εκατ. ευρώ - Τα αποκάλυπτε όλα στο σημείωμα

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Το Iron Beam εν δράσει - Δείτε πώς αναχαιτίζει ρουκέτες και πυραύλους της Χεζμπολάχ - Βίντεο

02:20WHAT THE FACT

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

17:57LIFESTYLE

Από την Κένυα στην Τανζανία η Ναταλία Λιονάκη - Άλλαξε το ιερατικό της όνομα

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Απειλεί την Κύπρο Ιρανός στρατηγός: Θα εκτοξεύσουμε όσους πυραύλους χρειαστεί για να φύγουν από εκεί οι Αμερικανοί

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Ερντογάν: Οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν συνιστά σαφή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ