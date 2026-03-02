Να μ’ αγαπάς spoiler: Ποιος σώζει τον Θεόφιλο από τον θάνατο

Με «σπασμένα» φρένα τρέχει στους πίνακες τηλεθέασης η σειρά του ALPHA, «Να μ’αγαπάς». Η παραγωγή μυθοπλασίας, που προβάλλεται στη ζώνη των 20.00, ξεχωρίζει ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα καθηλώσει το κοινό με τις ανατροπές της.

Ο Θεόφιλος παλεύει για τη ζωή του, καθώς πρέπει άμεσα να προχωρήσει σε μεταμόσχευση νεφρού. Ο μόνος συμβατός δότης είναι ο Μάκης, που είναι το κρυφό παιδί του. Αν και αρχικά αρνείται, τελικά δέχεται. Έτσι, ο Θεόφιλος ξυπνά στην Εντατική και δίπλα του είναι ο Μάκης. Όταν μαθαίνει, όμως, τους όρους που έβαλε ο Μάκης… παγώνει.

Ένα νέο πρόσωπο που θα αναλάβει την φροντίδα του Θεόφιλου και του Μάκη, θα ταράξει και πάλι τις ισορροπίες στο σπίτι των Καλλιγά. Ο Θεόφιλος μιλά με τον Μάκη. Η συνομιλία τους είναι ψυχρή, τελειώνει με ένα αμφίσημο «Θα τα πούμε όταν σταθώ στα πόδια μου». Ο Μάκης κάνει την πρώτη του κίνηση ισχύος μέσα στο σπίτι, ενώ η Στυλιανή αρχίζει να αλλάζει και ως συμπεριφορά αλλά και εμφανισιακά, προκαλώντας την ειρωνεία της Σοφίας και του Χάρη. Η Σοφία συνεχίζει τις παρασκηνιακές κινήσεις, ο Άγγελος κάνει μία ακόμα κίνηση ματ, ενώ μια τυχαία συνάντηση στον δρόμο θα φέρει πρόσωπο με πρόσωπο τον Ορφέα με την Φωτεινή.







