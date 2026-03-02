Τουρκία: Μέχρι τις 6 Μαρτίου η αναστολή πτήσεων λόγω Ιράν
Αναστέλλονται οι πτήσεις από Τουρκία προς Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις προς το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναστέλλονται έως τις 3 Μαρτίου, ενώ οι πτήσεις προς Ιράν, Ιράκ, Συρία, Λίβανο και Ιορδανία μέχρι τις 6 Μαρτίου.
- Εγκλωβισμένα αεροσκάφη στην Τεχεράνη -
Ο Τούρκος υπουργός αναφέρθηκε και σε αεροπλάνα της Turkish Airlines και της Pegasus Airlines, που έχουν εγκλωβιστεί στο διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης, σημειώνοντας ότι αυτά τα αεροπλάνα θα συνεχίσουν να μεταφέρουν επιβάτες πίσω στην Τουρκία μόλις ανοίξει ξανά ο εναέριος χώρος.
Πηγή: ΑΠΕ
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:00 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός αύριο: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας
20:23 ∙ WHAT THE FACT
Στη μεγαλύτερη έρημο του κόσμου δεν βρέχει σχεδόν ποτέ, αλλά δεν κάνει ζέστη - Να γιατί
19:49 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία: Μέχρι τις 6 Μαρτίου η αναστολή πτήσεων λόγω Ιράν
19:45 ∙ LIFESTYLE
Να μ’ αγαπάς spoiler: Ποιος σώζει τον Θεόφιλο από τον θάνατο
19:22 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αυτός και ο Τραμπ σώζουν τον κόσμο
02:20 ∙ WHAT THE FACT