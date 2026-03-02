Η QatarEnergy σταματά την παραγωγή LNG μετά τις επιθέσεις του Ιράν - Στα ύψη οι τιμές φυσικού αερίου

Λίγο μετά την ανακοίνωση, οι τιμές χονδρικής του ολλανδικού και βρετανικού φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά σχεδόν 50%, ενώ οι τιμές αναφοράς ασιατικού LNG αυξήθηκαν σχεδόν κατά 39%

Η QatarEnergy σταματά την παραγωγή LNG μετά τις επιθέσεις του Ιράν - Στα ύψη οι τιμές φυσικού αερίου
Η κρατική ενεργειακή εταιρεία του Κατάρ ανακοίνωσε ότι σταμάτησε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου μετά τις ιρανικές επιθέσεις, εκτοξεύοντας τις τιμές του φυσικού αερίου στα ύψη στην Ευρώπη και την Ασία.

«Λόγω στρατιωτικών επιθέσεων στις λειτουργικές εγκαταστάσεις της QatarEnergy στη βιομηχανική πόλη Ras Laffan και στη βιομηχανική πόλη Mesaieed στην Πολιτεία του Κατάρ, η QatarEnergy σταμάτησε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και συναφών προϊόντων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα ο μεγαλύτερος παραγωγός LNG στον κόσμο.

Λίγο μετά την ανακοίνωση, οι τιμές χονδρικής του ολλανδικού και βρετανικού φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά σχεδόν 50%, ενώ οι τιμές αναφοράς ασιατικού LNG αυξήθηκαν σχεδόν κατά 39%.

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, σε αναφορές που μεταδόθηκαν από το κρατικό Πρακτορείο Τύπου της Σαουδικής Αραβίας (SPA), ανέφερε ότι δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη «προσπάθησαν να επιτεθούν» στο διυλιστήριο Ras Tanura το πρωί της Δευτέρας και ότι μια «μικρή» φωτιά ξέσπασε μετά την αναχαίτισή τους.

Το διυλιστήριο πετρελαίου Ras Tanura, μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας πετρελαίου στον κόσμο και βρίσκεται κοντά στην ανατολική πόλη Νταμάμ, έχει δυναμικότητα 550.000 βαρελιών την ημέρα. Η εγκατάσταση φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή και θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος του ενεργειακού τομέα της Σαουδικής Aραβίας.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν έως και 13% εντός της ημέρας σε πάνω από 82 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο από τον Ιανουάριο του 2025. Οι τιμές ήταν ήδη περίπου 25% υψηλότερες νωρίτερα μέσα στην ημέρα, αλλά επέκτειναν τα κέρδη μετά τη διακοπή της παραγωγής της QatarEnergy.

Το ολλανδικό συμβόλαιο φυσικού αερίου TTF, που θεωρείται το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς για τις τιμές LNG, αυξήθηκε περισσότερο από 25% το πρωί. Μέχρι τις 11:31 GMT, είχε αυξηθεί κατά 7,44 ευρώ στα 39,40 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh).

