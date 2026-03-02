Από την Κένυα στην Τανζανία η Ναταλία Λιονάκη - Άλλαξε το ιερατικό της όνομα

Η Ναταλία Λιονάκη (μοναχή Φεβρωνία) εγκατέλειψε την Κένυα και συνεχίζει το ιεραποστολικό της έργο στην Τανζανία.

Η πρώην ηθοποιός εγκαταστάθηκε σε ένα μοναστήρι που έχει χαρακτηριστεί «Σπιναλόγκα» της Τανζανίας και αποτελεί καταφύγιο για ασθενείς με AIDS. Μάλιστα, εκεί άλλαξε το ιερατικό της όνομα από Φεβρωνία σε μοναχή Νεκταρία.

Η Ναταλία Λιονάκη (μοναχή Νεκταρία)

Μιλώντας στην Super Katerina, ο επίσκοπος Μπουκόμπας, δήλωσε πως η επιλογή της μοναχής να υπηρετήσει σε αυτό το περιβάλλον αποτελεί παράδειγμα ανιδιοτελούς προσφοράς και θυσίας, ενώ τόνισε τη σημασία της παρουσίας της σε μια κοινότητα που συχνά αντιμετωπίζει στιγματισμό και κοινωνικό αποκλεισμό.

«Σε αυτό το μοναστήρι, μένουν τέσσερις μοναχές, οι τρεις από την Ελλάδα. Είναι ένα ιεραποστολικό μοναστήρι. Να σας πω ότι το μοναστήρι βρίσκεται σε ωραιότατη τοποθεσία πάνω από τη λίμνη Βικτώρια και είναι δίπλα ακριβώς στη λεγόμενη Σπιναλόγκα της Τανζανίας, εκεί δηλαδή που έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι φορείς του AIDS. Οι αδελφές εκεί, με πολλή θυσία, με πολύ κόπο και με πολλή αφοσίωση, προσφέρουν ό,τι μπορούνε στους ανθρώπους αυτούς», είπε ο επίσκοπος Μπουκόμπας.

Διαβάστε επίσης