Ναταλία Λιονάκη: Ξεσπάει η μητέρα της - «Πούλα το εξοχικό για να δώσω τα λεφτά στον παπά»

Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη που δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι η κόρη της είναι μοναχή.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η μητέρα της ηθοποιού και νυν μοναχής, για ακόμη μια φορά τόνισε χαρακτηριστικά πως «δεν είναι αυτό το παιδί μου», αποκαλύπτοντας παράλληλα πως η ίδια της η κόρη ζήτησε να πουλήσουν το εξοχικό τους για να δώσει τα χρήματα στο παπά!

«Ό, τι θέλουν γράφουν. Εγώ πάντως δεν την έχω δει, ούτε μου έχει τηλεφωνήσει. Έμαθα ότι είχε πάει στην Κρήτη, αλλά γιατί και πώς δεν ξέρω. Αν είχε πάει σε συγγενείς θα το μάθαινα. Εγώ δεν λέω ψέματα. Γι’ αυτό με πείραξε όταν μου έλεγε ψέματα. Γιατί εμένα δεν μου είπε ποτέ ότι θα γίνει καλόγρια. Αφού δεν έχει πάρει ένα τηλέφωνο. Δέκα χρόνια υπέφερα, γιατί σκεφτόμουν νύχτα-μέρα τι συνέβη μεταξύ μας και ήρθαν έτσι τα πράγματα και εγκατέλειψα το θέμα. Είναι μεγάλη γυναίκα πια, δεν είναι κοριτσάκι, ας κάνει ό,τι νομίζει. Οι χριστιανοί όμως, τιμούν τους γονείς τους. Τώρα αν αυτή νομίζει, ότι είναι κοντά στο Θεό και φέρεται έτσι στους γονείς της, που δεν ήρθε ούτε στην κηδεία του πατέρα της. Από εκεί και πέρα τι να πω; Ό,τι έχω ζητήσει από τον Θεό, μου το έχει δώσει. Αν αυτό είναι το θέλημά Του, να είναι εκεί, ας μείνει εκεί. Αμφισβητώ και αν είναι το παιδί μου αυτό. Από την ώρα που έβγαινε μες στη ζωή, ήθελα να είναι σωστή στις επιλογές της, να είναι ευγενική και να επιλέγει τις παρέες της. Ποτέ δεν επέλεξε. Ποτέ. Αυτό ήταν το παράπονό μου. Έτσι και οι μαμάδες, κρατάνε φορτία μεγάλα. Εμένα με πήρε παραμονή Χριστουγέννων που γιορτάζω, δεν μου είπε χρόνια πολλά, με πήρε να μου ανακοινώσει την απόφασή της. Από τότε δεν γιορτάζω. Δεν κλαίω πια για τη Ναταλία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί την λένε Φεβρωνία. Εγώ την βάφτισα Ναταλία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς καταργούν το μυστήριο της βάπτισης. Εγώ έχω πολλές απορίες για τις μοναχές και τους μοναχούς και προσπάθησα να μιλήσω με τη Ναταλία και μόνο χαζή που δεν με έβγαλε. Αν γυρνούσα το χρόνο πίσω ούτε θα παντρευόμουν, ούτε θα έκανα παιδιά. Με αυτό που έχω ζήσει, δεν ήμουν ευτυχισμένη. Και εμένα ήρθε και μου λέει “πούλα το εξοχικό, δικό μου δεν είναι;”. Λέω “γιατί για να το δώσεις στον παπά;”. Ναι μου λέει. Να τα δώσει στον παπά, για να την κάνει καλόγρια. Εγώ αυτό που έπρεπε να κάνω, το έκανα. Πήγα, πήδηξα τις πόρτες, δε φοβήθηκα τίποτα, από εκεί και πέρα επιλογή της είναι. Είναι μεγάλη γυναίκα. Κοντεύει τα 50 πια. Δεν είναι το παιδί μου αυτό. Το παιδί μου ήταν ευγενέστατο. Εγώ είχα εδώ μια κοπέλα και είδα μια γυναίκα, που δεν την αναγνώρισα», δήλωσε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.