ΟΗΕ: Άρση των κυρώσεων σε βάρος της οργάνωσης του Αλ Σαρά στη Συρία
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε χθες Παρασκευή την άρση των κυρώσεων σε βάρος της Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ), πρώην ισλαμιστικής ένοπλης οργάνωσης που είχε σχέσεις με την αλ Κάιντα, με επικεφαλής τον νυν de facto πρόεδρο της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα.

Την απόφαση έλαβε η επιτροπή κυρώσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Το 2014, το ΣΑ του ΟΗΕ είχε εγγράψει το Μέτωπο Υποστήριξης (ή Τζαμπάτ αλ Νούσρα), τότε τον βραχίονα της αλ Κάιντα στη Συρία, στον κατάλογο των κυρώσεων, όπως και τον σημερινό πρόεδρο της Συρίας, με το nom de guerre του, Μοχάμεντ αλ Τζουλάνι.

Το 2016, η οργάνωση, επιδιώκοντας να αλλάξει την εικόνα της, ανακοίνωσε ότι έβαλε τέλος στις σχέσεις της με την αλ Κάιντα και ξαναβαφτίστηκε ΧΤΣ -- αλλά παρέμεινε, και με τα δυο ονόματα, στον κατάλογο κυρώσεων του ΟΗΕ.

Λίγο καιρό αφού κατέλαβε την εξουσία, τον Δεκέμβριο του 2024, ο κ. Σάρα ανακοίνωνε τη «διάλυση» όλων των ένοπλων παρατάξεων που ανέτρεψαν τον Μπασάρ αλ Άσαντ, συμπεριλαμβανομένης της δικής του, της ΧΤΣ.

Ο ίδιος ο πρώην τζιχαντιστής που έγινε πρόεδρος της Συρίας αφαιρέθηκε από την ίδια μαύρη λίστα τον Νοέμβριο πομπωδώς, μετά την υιοθέτηση από το ΣΑ απόφασης καταρτισθείσας από τις ΗΠΑ.

