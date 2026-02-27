ΗΠΑ - Τραμπ για Ιράν: Δεν θέλω να επιτεθώ, αλλά μερικές φορές πρέπει

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι «ευχαριστημένος» με τη συμπεριφορά του Ιράν στις συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά δεν έχει λάβει ακόμη «τελική απόφαση» σχετικά με πιθανές αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις ή άλλες στρατιωτικές ενέργειες εναντίον της Τεχεράνης. Ένα σενάριο που, όπως σημείωσε, πολλοί εκτιμούν ότι θα μπορούσε να υλοποιηθεί στο άμεσο μέλλον.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς για την πιθανότητα στρατιωτικής βίας έναντι του καθεστώτος της Τεχεράνης, ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν θα το ήθελε, αλλά μερικές φορές πρέπει».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο, αναμένονται νέες συνομιλίες την Παρασκευή.

«Δεν είμαι ευχαριστημένος από το γεγονός ότι δεν είναι διατεθειμένοι να μας δώσουν αυτό που πρέπει να έχουμε. Δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτό. Θα δούμε τι θα συμβεί, θα μιλήσουμε αργότερα. Θα έχουμε επιπλέον συνομιλίες σήμερα. Αλλά όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος με το πώς εξελίσσονται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Ο Ρούμπιο πετάει στο Ισραήλ - η πρεσβεία επιτρέπει στο προσωπικό να φύγει

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα πραγματοποιήσει σύντομο ταξίδι στο Ισραήλ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Ρούμπιο θα επισκεφθεί το Ισραήλ τη Δευτέρα και την Τρίτη (2 και 3 Μαρτίου) για να «συζητήσει μια σειρά από περιφερειακές προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, του Λιβάνου και των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του προέδρου Τραμπ για τη Γάζα».

