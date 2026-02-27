Στο πειθαρχικό ο δικηγόρος που μπήκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με όπλο

Τη διενέργεια αυτεπάγγελτης πειθαρχικής προκαταρκτικής έρευνας παρήγγειλε ο πρόεδρος των Πειθαρχικών Τμημάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Σωτήρης Φέλιος, σε βάρος του δικηγόρου ο οποίος έφερε όπλο μέσα σε δικαστική αίθουσα στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Η υπόθεση ανατέθηκε σε Πειθαρχικό Σύμβουλο, ενώ ο δικηγόρος θα κληθεί να παρέχει εξηγήσεις.

Η ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών για τον «ένοπλο» δικηγόρο

«Σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό εισόδου Δικηγόρου στο χώρο της πρώην Σχολής Ευελπίδων με όπλο και προς το σκοπό τοποθέτησης του ζητήματος που ανέκυψε στις ορθές του διαστάσεις, επισημαίνονται τα εξής:

Στις 20.2.2026 Πρόεδρος Ποινικού Δικαστηρίου διαπίστωσε ότι συνήγορος διαδίκου έφερε πιστόλι σε εμφανή θέση και ειδικότερα σε θήκη, τοποθετημένη γύρω από τη μέση του. Για τον λόγο αυτό του ζητήθηκε στη συνέχεια να παραδώσει το όπλο στους αστυνομικούς που εκτελούσαν υπηρεσία στην πύλη του Πρωτοδικείου Αθηνών, μέσω της οποίας είχε προηγουμένως εισέλθει πεζός, κάτι που έπραξε. Περαιτέρω, προέκυψε ότι ο εν λόγω Δικηγόρος διέθετε νόμιμη άδεια οπλοφορίας, γεγονός που είχε και κατά το παρελθόν διαπιστωθεί στο πλαίσιο προηγούμενων μεταβάσεών του στην πρώην Σχολή Ευελπίδων.

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αντί να του υποδειχθεί, όπως θα έπρεπε με βάση τις υφιστάμενες οδηγίες και κατά το παρελθόν είχε τηρηθεί, να τοποθετήσει το όπλο προς προσωρινή φύλαξη σε συγκεκριμένο χώρο ο οποίος έχει για το σκοπό αυτό προβλεφθεί από τη Διοίκηση του Πρωτοδικείου και να το παραλάβει κατά την έξοδό του, του επιτράπηκε να εισέλθει με εκείνο στο εσωτερικό του Δικαστηρίου.

Κατά συνέπεια, οι εύλογες ανησυχίες που διατυπώθηκαν ακολούθως σε σχέση με τις επικρατούσες στο χώρο της πρώην Σχολής Ευελπίδων συνθήκες ασφαλείας, για την εξασφάλιση των οποίων η Διοίκηση του Πρωτοδικείου καταβάλλει ιδιαίτερη μέριμνα, είναι στην πραγματικότητα αναντίστοιχες με τη λανθασμένη αντιμετώπιση του μεμονωμένου αυτού περιστατικού, ενώ παραγνωρίζουν και τη σημαντική συνεισφορά της Δικαστικής Αστυνομίας στην επαρκή φύλαξη του Πρωτοδικείου, όπου, ας σημειωθεί, ότι εισέρχονται από 8.000 έως 10.000 πολίτες καθημερινώς.

Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Χριστόφορος Λινός».

