Συναγερμός στη Λάρισα: Μωρό έπεσε από τον τρίτο όροφο - Εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ελευθερίας

Newsbomb

Συναγερμός στη Λάρισα: Μωρό έπεσε από τον τρίτο όροφο - Εσπευσμένα στο νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συναγερμός σήμανε στην πόλη της Λάρισας, και συγκεκριμένα στην οδό Ελευθερίας λίγο μετά τις 9:30 μ.μ., καθώς μικρό σε ηλικία παιδί έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να το παραλάβει μέσα σε κουβέρτα, ώστε να διακομιστεί στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, με την αρωγή περιπολικών της αστυνομίας, ώστε διευκολυνθεί η άμεση κυκλοφορία, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Μέχρι στιγμής είναι αδιευκρίνιστες οι συνθήκες της πτώσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:07ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες της Αττικής την Τετάρτη

22:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προς ΟΑΚΑ το Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μπέτις μετά από εγγυήσεις του Σταδίου

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λάρισα: Μωρό έπεσε από τον τρίτο όροφο - Εσπευσμένα στο νοσοκομείο

21:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λουτράκι: Αυτός είναι ο 17χρονος που έπεσε νεκρός από μαχαιριές

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Μανίλα: Παρανάλωμα - Έβαλε φωτιά σε 300 σπίτια όταν έπιασε τη σύζυγο με τον εραστή της

21:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 27/2/26: Ένα τυχερό δελτίο κερδίσει 74,8 εκατ. ευρώ

21:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πάνω από 650.000 πλαστικά μπουκάλια νερού ανακαλούνται λόγω ανθυγιεινών συσκευασιών

21:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΔΥΠΑ: 73 εκατ. ευρώ σε 87 χιλιάδες δικαιούχους - Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 6 Μαρτίου

21:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αδιανόητη τραγωδία στο Ηράκλειο: Τους έκλεψαν 1 εκ. ευρώ με τηλεφωνική απάτη - Αυτοκτόνησε το θύμα

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Σχεδιάστρια μόδας από τις Σέρρες δημιουργεί φουλάρια που αποτυπώνουν την ιστορία της πόλης

21:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Μαυροβούνιο 65-67: Πρώτη ήττα της Εθνικής στα προκριματικά του Mundobasket

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από Κωνσταντινούπολη για Τεχεράνη – Νέες ταξιδιωτικές οδηγίες και προειδοποιήσεις από Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ανοιχτό» το ενδεχόμενο «ειρηνικής κατάληψης» της Κούβας

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ: Έρευνες των γαλλικών αρχών στο περιβάλλον του μεγιστάνα για εμπορία ανθρώπων

20:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δήμος Θεσσαλονίκης: Ανακηρύσσει σε επίτιμο δημότη τον Ιβάν Σαββίδη

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Στο πειθαρχικό ο δικηγόρος που μπήκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με όπλο

20:45ΕΛΛΑΔΑ

«Ελ.Βενιζέλος»: Η Μαρία Λαδά ιδρυτικό στέλεχος της ένωσης ΑμεΑ «Υπερίων» η γυναίκα που σκοτώθηκε

20:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λουτράκι: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τη δολοφονία του 17χρονου

20:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νορβηγία: Σκάνδαλο στο ποδόσφαιρο με χειραγωγημένους αγώνες

20:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Στέφανος εγκαταλείπει τη Βασιλική – Σοκ στη Μάνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αδιανόητη τραγωδία στο Ηράκλειο: Τους έκλεψαν 1 εκ. ευρώ με τηλεφωνική απάτη - Αυτοκτόνησε το θύμα

21:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λουτράκι: Αυτός είναι ο 17χρονος που έπεσε νεκρός από μαχαιριές

20:45ΕΛΛΑΔΑ

«Ελ.Βενιζέλος»: Η Μαρία Λαδά ιδρυτικό στέλεχος της ένωσης ΑμεΑ «Υπερίων» η γυναίκα που σκοτώθηκε

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Βίντεο ντοκουμέντο από καβγά πατέρα και γιου πριν τη δολοφονία - Ο 50χρονος χτυπά τον ανήλικο

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

17:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Δεν θέλει να έχει καμία επικοινωνία με τους γονείς της - Πού έμενε στο Βερολίνο

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη, 3 χρόνια μετά: «Όπως πονώ εγώ να πονέσεις κι εσύ, αυτό είναι δικαιοσύνη», λέει στο Newsbomb.gr ο Χρήστος Χούπας

20:13ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Τραμπ για Ιράν: Δεν θέλω να επιτεθώ, αλλά μερικές φορές πρέπει

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 17χρονου στο Λουτράκι: Συνελήφθη ο ανήλικος δράστης - Τον υπέδειξε ο 19χρονος

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Μανίλα: Παρανάλωμα - Έβαλε φωτιά σε 300 σπίτια όταν έπιασε τη σύζυγο με τον εραστή της

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ελεύθεροι χωρίς όρους οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Μιλάνο: Τραμ εκτροχιάστηκε παγιδεύοντας ανθρώπους - Δύο νεκροί, 40 τραυματίες

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Αγωνία για τον Ματίν και τον Ερφάν - Οι 17χρονοι που κινδυνεύουν να εκτελεστούν

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λάρισα: Μωρό έπεσε από τον τρίτο όροφο - Εσπευσμένα στο νοσοκομείο

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Αμαζόνιος: Το νεογέννητο αγοράκι που διασώζει φυλή... τριών γυναικών από την εξαφάνιση

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Επίδοξοι... χρυσοθήρες γκρέμισαν την Αγία Τράπεζα ψάχνοντας για λίρες

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι εξάλειψαν «Ουκρανή Αμαζόνα» - Νεκρή 31χρονη ελεύθερη σκοπευτής

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι πιο ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο - Πού κατατάσσεται η ελληνική

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο «Ελ. Βενιζέλος»: 67χρονη πέθανε κατά την αποβίβασή της από αεροσκάφος

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ