Συναγερμός στη Λάρισα: Μωρό έπεσε από τον τρίτο όροφο - Εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε στην πόλη της Λάρισας, και συγκεκριμένα στην οδό Ελευθερίας λίγο μετά τις 9:30 μ.μ., καθώς μικρό σε ηλικία παιδί έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να το παραλάβει μέσα σε κουβέρτα, ώστε να διακομιστεί στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, με την αρωγή περιπολικών της αστυνομίας, ώστε διευκολυνθεί η άμεση κυκλοφορία, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Μέχρι στιγμής είναι αδιευκρίνιστες οι συνθήκες της πτώσης.

