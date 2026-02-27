Κονγκό: Εντοπίστηκαν δύο ομαδικοί τάφοι με 172 πτώματα

Συνεχίζονται οι μάχες στο Κονγκό και εντοπίστηκαν δύο ομαδικοί τάφοι μετά από την αποχώρηση ανταρτών από την πόλη Ουβίρα

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό συνεκεντρώνονται στο χωριό Μουκόντι της επαρχίας Βόρειο Κίβου, την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023.

Δύο ομαδικοί τάφοι με τουλάχιστον 172 σορούς βρέθηκαν στην πόλη Ουβίρα, στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αφού αποχώρησαν από εκεί οι αντάρτες της οργάνωσης AFC/M23, ανέφερε σήμερα ένας κυβερνητικός αξιωματούχος.

Οι αντάρτες είχαν καταλάβει, για μικρό διάστημα, την Ουβίρα, που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Τανγκανίκα, κοντά στα σύνορα με το Μπουρούντι, τον Δεκέμβριο. Άρχισαν να αποσύρονται μία εβδομάδα αργότερα, υπό την πίεση των ΗΠΑ και ο στρατός της ΛΔ Κονγκό μπήκε ξανά στην πόλη τον περασμένο μήνα.

Ο εκπρόσωπος των ανταρτών Λοράνς Κανιούκα είπε στο πρακτορείο Reuters ότι δεν γνώριζε αν υπήρχαν ομαδικοί τάφοι την περίοδο που η οργάνωση είχε τον έλεγχο της Ουβίρα και κατηγόρησε την κυβέρνηση για «προπαγάνδα» με στόχο να βλάψει τη φήμη της AFC/M23.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις συνθήκες του θανάτου αυτών των ανθρώπων.

Ο Ζαν-Ζακ Πουρούσι, ο διορισμένος από την Κινσάσα κυβερνήτης της επαρχίας του Νότιου Κίβου, όπου βρίσκεται η Ουβίρα, είπε σε ντόπιους δημοσιογράφους ότι οι τάφοι βρέθηκαν στις συνοικίες Κιλομόνι και Καβιμβίρα. Στον έναν εντοπίστηκαν 31 πτώματα και στον άλλον 141.

Ένας ντόπιος ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Μασάουιρ Μουιντούλε, είπε στο Reuters ότι βρέθηκαν και άλλοι τάφοι στην Καμπίμπα, ένα χωριό που απέχει 8 χλμ. από την Ουβίρα.

Φωτ. Αρχείου - Αντάρτες της Μ23 στη Γκόμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, στις 30 Ιανουαρίου 2025.

Η οργάνωση Human Rights Watch (Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) κατήγγειλε τον Δεκέμβριο ότι μαχητές της Μ23 προχωρούσαν σε εκτελέσεις ανθρώπων με συνοπτικές διαδικασίες στην Ουβίρα και ότι βρέθηκαν πτώματα σε πολλές συνοικίες, συμπεριλαμβανομένης και της Καβιμβίρα. Η HRW επικαλέστηκε τις μαρτυρίες κατοίκων και μια πηγή των Ηνωμένων Εθνών. Η AFC/M23 δεν είχε απαντήσει τότε στις καταγγελίες, όμως προηγουμένως κατηγορούσε την HRW για «εκστρατεία δυσφήμισης» εναντίον της.

Η HRW ανέφερε επίσης ότι και ο στρατός του Κονγκό και οι παραστρατιωτικές ομάδες που τον στηρίζουν διέπραξαν εγκλήματα στην πόλης, πριν από την κατάληψή της από τους αντάρτες και καθώς οπισθοχωρούσαν.

Η AFC/M23 ελέγχει τμήματα του Βόρειου και του Νότιου Κίβου, μετά την ταχεία προέλασή της τον περασμένο χρόνο, όταν κατάφερε να θέσει υπό τον έλεγχό της τις πόλεις Γκόμα και Μπουκάβου.

Η Ρουάντα διαψεύδει τις καταγγελίες της ΛΔ Κονγκό, του ΟΗΕ και δυτικών χωρών ότι στηρίζει την Μ23 με όπλα και στρατιώτες.

Οι μάχες συνεχίζονται τις τελευταίες εβδομάδες σε πολλά μέτωπα, παρά τις μεσολαβητικές προσπάθειες πολλών χωρών, συμπεριλαμβανομένου του Κατάρ και των ΗΠΑ.

