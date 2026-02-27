ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες της Αττικής την Τετάρτη
Συγκέντρωση στο Εφετείο Αθήνας στις 4 Μαρτίου ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στάση εργασίας για την Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026, από την έναρξη της βάρδιας έως τις 11:00 π.μ., για όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας σε δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ της Αττικής κήρυξε η ΑΔΕΔΥ, με αφορμή την ανακοίνωση της απόφασης σε δεύτερο βαθμό για τα πρωτόδικα καταδικασμένα μέλη της Χρυσής Αυγής.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, την ίδια ημέρα στις 8:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο Εφετείο Αθήνας, εν αναμονή της ανακοίνωσης της δικαστικής απόφασης.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:07 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Προς ΟΑΚΑ το Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μπέτις μετά από εγγυήσεις του Σταδίου
21:48 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Eurojackpot 27/2/26: Ένα τυχερό δελτίο κερδίσει 74,8 εκατ. ευρώ
20:50 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Δήμος Θεσσαλονίκης: Ανακηρύσσει σε επίτιμο δημότη τον Ιβάν Σαββίδη
20:39 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Λουτράκι: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τη δολοφονία του 17χρονου
20:34 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Νορβηγία: Σκάνδαλο στο ποδόσφαιρο με χειραγωγημένους αγώνες
05:58 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ