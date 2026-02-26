Συλλαλητήριο για τα Τέμπη: Στάση εργασίας στο Μετρό από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 9 π.μ.

Τα σωματεία επισημαίνουν ότι στόχος είναι η ασφαλής μετάβαση και αποχώρηση των συμμετεχόντων από το κέντρο της Αθήνας


Τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου, για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, ανακοίνωσαν τα διοικητικά συμβούλια σωματείων εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί στάση εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας, έως τις 09:00 το πρωί.

Η απόφαση ελήφθη, όπως αναφέρεται, έπειτα από παράκληση του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, ο οποίος ζήτησε τη συνδρομή του δικτύου της ΣΤΑ.ΣΥ. για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των πολιτών που θα συμμετάσχουν στη συγκέντρωση, στο Σύνταγμα, στις 12:00 το μεσημέρι.

Τα σωματεία επισημαίνουν ότι στόχος είναι η ασφαλής μετάβαση και αποχώρηση των συμμετεχόντων από το κέντρο της Αθήνας.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στα αιτήματα που διατυπώνονται με αφορμή την επέτειο, όπως η πλήρης απόδοση δικαιοσύνης για τους 57 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα -- μεταξύ των οποίων 11 εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο -- η στελέχωση των σιδηροδρομικών οργανισμών με μόνιμο και επαρκές προσωπικό, ο εκσυγχρονισμός των αστικών και υπεραστικών σιδηροδρόμων, καθώς και η ολοκλήρωση έργων υποδομής και συστημάτων ασφαλείας.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης, ότι τρία χρόνια μετά το δυστύχημα, τα αιτήματα αυτά παραμένουν σε εκκρεμότητα. «Ως εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο, υπό την πίεση των ασφυκτικών ωραρίων και της επίτευξης των στόχων, δεν έχουμε παρά να στεκόμαστε απέναντι σε τέτοιες πολιτικές, οι οποίες απαξιώνουν το αίτημα της κοινωνίας για σύγχρονη και ασφαλή μετακίνηση. Η 28η Φεβρουαρίου θα παραμείνει στις μνήμες μας ως η ημέρα που ο κλάδος μας θα θρηνεί για πάντα. Η συμμετοχή μας στη συγκέντρωση του Συντάγματος το Σάββατο στις 12:00 το μεσημέρι, είναι επιβεβλημένη» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Τη σχετική ανακοίνωση συνυπογράφουν τα σωματεία: Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ), Συνδικάτο Σταθμαρχών Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ. «Πρώτη Γραμμή», Σωματείο Ηλεκτροδηγών Αττικό Μετρό (ΣΗΑΜ), Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ελέγχου Λειτουργίας ΣΤΑΣΥ & ΜΣΤ (ΣΕΚΕΛΜΑ) και Σωματείο Οδηγών ΣΤΑ.ΣΥ. (Σ.Ο.ΣΤ.).

