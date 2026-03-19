ΑΕΚ: Ιστορικό επίτευγμα με την πρόκριση στους «8» του Conference – Σε προημιτελικά 28 χρόνια μετά!

Η «Ένωση» έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα με παρουσία στη συγκεκριμένη φάση τεσσάρων διαφορετικών ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

H AEK δεν εμφανίστηκε σοβαρή στο πρώτο μέρος της ρεβάνς με την Τσέλιε, στην οποία έδωσε δικαιώματα. Η ήττα με 0-2 δεν στοίχισε στην «Ένωση», η οποία πήρε το εισιτήριο για τους «8» του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει (πιθανότατα) τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η τελευταία φορά που είχε βρεθεί σε προημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης ήταν τη σεζόν 1997/98, όταν είχε αντιμετωπίσει τη Λοκομοτίβ Μόσχας για το Κύπελλο Κυπελλούχων.

Με την πρόκριση επί της Τσέλιε, η ΑΕΚ έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που παίζει στα προημιτελικά τεσσάρων διαφορετικών ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η κορυφαία πορεία της σημειώθηκε τη σεζόν 1976/77 όταν έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου UEFA, όπου αποκλείστηκε από τη Γιουβέντους.

Οι πορείες ως τα προημιτελικά σε τέσσερα ευρωπαϊκά κύπελλα

Κύπελλο Πρωταθλητριών (1968/69) ΑΕΚ - Σπαρτάκ Τρνάβα (1-1 εντός, 1-2 εκτός)

Κύπελλο UEFA (1976/77) - Ημιτελικά: ΑΕΚ – Γιουβέντους (0-1 εντός, 1-4 εκτός)

Κύπελλο Κυπελλούχων (1996/97): ΑΕΚ – Παρί Σεν Ζερμέν (0-3 εντός, 0-0 εκτός)

Κύπελλο Κυπελλούχων (1997/98): ΑΕΚ – Λοκομοτίβ Μόσχας (0-0 εντός, 1-2 εκτός)

