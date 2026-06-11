CENTCOM: Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν νέες επιθέσεις εναντίον «πολλαπλών στόχων» στο Ιράν

Snapshot Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες αμυντικές επιθέσεις κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν μετά από εντολή του προέδρου Τραμπ.

Ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν συγκρούσεις και εκτοξεύσεις πυραύλων στη Θάλασσα του Ομάν και εκρήξεις σε διάφορες πόλεις του Ιράν.

Το Ιράν ανακοίνωσε το πλήρες κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ για όλα τα πλοία, απειλώντας ότι οποιαδήποτε διέλευση θα αποτελεί στόχο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει επανάληψη βομβαρδισμών κατά του Ιράν και υποστηρίζει ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη απαγορεύει πλήρως την κατοχή πυρηνικών όπλων.

Ο εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων τόνισε ότι το Ιράν δεν θα υποχωρήσει στις απειλές των ΗΠΑ και έχει αποδείξει την ικανότητά του να αντιδρά αποφασιστικά. Snapshot powered by AI

Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM).



Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της CENTCOM, οι νέες επιθέσεις ξεκίνησαν στις 17:15 ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, ύστερα από εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.



«Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ ξεκίνησαν πρόσθετα αμυντικά πλήγματα εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν κατόπιν εντολής του Αρχιστράτηγου. Τα πλήγματα αποτελούν απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα του Ιράν», ανέφερε η ανακοίνωση.

U.S. Central Command forces began launching additional self-defense strikes today at 5:15 p.m. ET against multiple targets in Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are in response to Iran’s unwarranted and continued aggression. — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026

Tην ίδια ώρα ιρανικά ΜΜΕ αναφέρουν συγκρούσεις στο Στενό του Ορμούζ μεταξύ του Ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης και των ΗΠΑ… Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα εκτοξεύθηκαν πύραυλοι προς αμερικανικά πολεμικά πλοία στη Θάλασσα του Ομάν. Εκρήξεις ακούστηκαν στο νότιο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στο νησί Κεσμ και στις πόλεις Μινάμπ και Σιρίκ.

?? NOW: (reported) Iranian fighter jets active over western Tehran. https://t.co/zjOxqRUe8X pic.twitter.com/eBqu2Lf2jM — Mossad Commentary (@MOSSADil) June 10, 2026

(Ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη πάνω από τη δυτική Τεχεράνη)

Σε απάντηση των «εγκληματικών αμερικανικών επιθέσεων», εκπρόσωπος του IRGC ανακοίνωσε ότι κλείνει πλήρως για όλα τα πλοία το Στενό του Ορμούζ και «Οποιαδήποτε διέλευση θα αποτελέσει στόχο»

Οι νέες επιθέσεις έρχονται μετά τη δήλωση Τραμπ, για επανάληψη των βομβαρδισμών στη σκιά της κατάρριψης του ελικοπτέρου Απάτσι στα Στενά του Ορμούζ.

«Θα τους επιτεθούμε, θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά, θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

«Θα μπορούσα να επιτεθώ στις υποδομές του Ιράν, αλλά δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά. Οι Ιρανοί μας εμποδίζουν. Θα δούμε τι θα γίνει με τη συμφωνία. Θέλουμε μια ουσιαστική και εφαρμόσιμη συμφωνία» ανέφερε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει ολοκληρωθεί πλήρως» και ότι οι Ιρανοί «πρέπει απλώς να αρχίσουν να την υπογράφουν», αλλά καθυστερούν επειδή «γνωρίζουν ότι είναι σημαντική», τονίζοντας ότι η συμφωνία του «απαγορεύει πλήρως την κατοχή πυρηνικών όπλων», ενώ αυτή που επιτεύχθηκε από τον Μπαράκ Ομπάμα άνοιξε «το δρόμο για τα πυρηνικά όπλα».

Εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού: «Δεν θα υποχωρήσουμε από τις απειλές του Τραμπ»

Ο εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπολφάζλ Σεκάρτσι, προειδοποίησε ότι το Ιράν έχει αποδείξει την ικανότητά του να αντιδρά αποφασιστικά στις απειλές των ΗΠΑ, μετά τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι βρισκόταν στα πρόθυρα να διατάξει νέες επιθέσεις σε ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες. Σε δηλώσεις που μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, ο Σεκάρτσι προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη έχει απαντήσει σε όλες τις απειλές του Τραμπ και «δεν θα υποχωρήσει» ούτε αυτή τη φορά.

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