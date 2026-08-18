Η NASA χρηματοδοτεί σφαιρικά «Aerobots» που θα μπορούσαν να εξερευνήσουν τον δορυφόρο Τιτάνα

Snapshot Η NASA χρηματοδοτεί την ανάπτυξη σφαιρικών ρομπότ SPARK Aerobots με ιοντικούς προωθητήρες για την εξερεύνηση των σπηλαίων του δορυφόρου Τιτάνα.

Τα SPARK Aerobots βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και ενδέχεται να μην είναι έτοιμα για την αποστολή Dragonfly που προγραμματίζεται για το 2028.

Ο επικεφαλής του προγράμματος Daniel Drew έχει επιτύχει σημαντικές πρωτιές στη μικροκατασκευή ρομπότ με ηλεκτρική ιοντική πρόωση.

Η ιοντική πρόωση προσφέρει πλεονεκτήματα όπως αθόρυβη λειτουργία, απλότητα και λιγότερα μηχανικά μέρη, καθιστώντας την κατάλληλη για αποστολές στον Τιτάνα.

Η τεχνολογία SPARK βασίζεται σε προηγούμενες ερασιτεχνικές και στρατιωτικές έρευνες, ενώ η χρηματοδότηση NIAC υποστηρίζει την περαιτέρω εμβάθυνση της έρευνας. Snapshot powered by AI

Σφαιρικά «Aerobots» θα μπορούσαν μια μέρα να κατακλύσουν τα σπήλαια του Τιτάνα — ενός δορυφόρου του Κρόνου που, σύμφωνα με τη NASA, είναι ένας από τους κόσμους του ηλιακού μας συστήματος που μοιάζουν περισσότερο με τη Γη.

Ο Τιτάνας καλύπτεται από ποτάμια, λίμνες και θάλασσες υδρογονανθράκων, όπως μεθάνιο και αιθάνιο, καθώς και από ένα παράξενο «καρστικό» ανάγλυφο που περιλαμβάνει υπόγειες καταβόθρες και σπήλαια. Κανένα ρόβερ δεν θα μπορούσε να διασχίσει εύκολα αυτή την επιφάνεια, όμως τα ιπτάμενα οχήματα ίσως έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.

Έτσι, μια νέα χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος πρώιμου σταδίου NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) έχει στόχο τη δημιουργία μικρών ιπτάμενων οχημάτων που θα μπορούσαν να εξερευνήσουν αυτά τα σπήλαια. Δεν είναι σαφές εάν τα aerobots — που ονομάζονται SPARK, από τα αρχικά του Solid-state Propulsion for Autonomous Reconnaissance of Karst — θα είναι έτοιμα εγκαίρως για την αποστολή Dragonfly της NASA στον Τιτάνα, δήλωσε στο Space.com ο επικεφαλής του προγράμματος Daniel Drew, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Χαβάης στο Mānoa.

Αυτό συμβαίνει επειδή το SPARK ξεκινά τώρα μια εννεάμηνη χρηματοδότηση Φάσης 1 και θα πρέπει τουλάχιστον να ολοκληρώσει τη Φάση 2, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως δύο χρόνια, προτού το ενδεχόμενο μιας εκτόξευσης αρχίσει να φαίνεται «πιο ρεαλιστικό», όπως σημείωσε. Η Dragonfly, στο μεταξύ, έχει προγραμματιστεί να εκτοξευθεί το 2028, όμως αν η αποστολή καθυστερήσει, θα μπορούσαν να υπάρξουν περισσότερες δυνατότητες για προσθήκες σε μεταγενέστερο στάδιο της αποστολής.

«Πώς ευθυγραμμίζεται αυτό με το σημερινό χρονοδιάγραμμα των αποστολών στον Τιτάνα, αν υποθέσουμε ότι έχουμε χάσει το χρονικό περιθώριο για τη Dragonfly; Δεν ξέρω», είπε ο Drew αναφερόμενος στο SPARK. Ωστόσο, όποτε κι αν πραγματοποιηθεί η αποστολή, ο Drew εκτιμά ότι το SPARK έχει καλές πιθανότητες να αποδώσει αποτελεσματικά στον Τιτάνα χάρη στους καινοτόμους ιοντικούς, δηλαδή ηλεκτρικούς, προωθητήρες του.

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς του, όπως είπε, ανακάλυψε «σχεδόν κατά τύχη» την κοινότητα ερασιτεχνών που ασχολούνται με τα λεγόμενα «lifters». «Αυτά τα [πρωτότυπα] είναι τριγωνικές κατασκευές από ξύλο μπάλσα, σύρμα περιέλιξης και αλουμινόχαρτο. Τα συνδέεις σε τάση 40.000 βολτ από έναν μετασχηματιστή flyback που μπορείς να αφαιρέσεις από έναν φούρνο μικροκυμάτων ή μια οθόνη CRT ή οτιδήποτε άλλο, και μπορούν να αιωρηθούν πάνω από το τραπέζι. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ανθρώπων που τα κατασκευάζουν στο YouTube», είπε.

Περαιτέρω έρευνα στα αρχεία αποκάλυψε παλαιότερα πειράματα και μελέτες της NASA και της Πολεμικής Αεροπορίας, παρόμοια με όσα χρησιμοποιούσαν οι ερασιτέχνες. Συμπτωματικά, το NIAC χρηματοδότησε επίσης μια άλλη ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής το Massachusetts Institute of Technology, η οποία ενδιαφερόταν να χρησιμοποιήσει ηλεκτροϋδροδυναμική πρόωση (EHD) σε αεροσκάφη που θα πετούσαν στην ατμόσφαιρα της Γης. Έτσι, ο Drew διέκρινε μια πολλά υποσχόμενη κατεύθυνση για περαιτέρω έρευνα.

«Με λίγα λόγια, πήρα αυτή την ιδέα και την εξέλιξα», είπε ο Drew, «και έγραψα μια σειρά από επιστημονικές εργασίες στις οποίες δημιούργησα μικροκατασκευασμένα ιπτάμενα ρομπότ κλίμακας εκατοστών, που κινούνταν με ατμοσφαιρικούς ιοντικούς προωθητήρες». Στα επιτεύγματά του πριν από τη χρηματοδότηση του NIAC περιλαμβάνονταν, όπως υποστηρίζει, η πρώτη επίδειξη μικροκατασκευασμένων ενεργοποιητών EHD —μηχανικών διατάξεων— καθώς και άλλες πρωτιές, όπως η απογείωση ενός «ionocraft» μεγέθους λίγων εκατοστών και, στη συνέχεια, η μεταφορά ωφέλιμου φορτίου από αυτό.

«Πρόσφατα δημοσιεύσαμε τον σχεδιασμό και την απογείωση του πρώτου μικρο-hovercraft με ιοντική πρόωση», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε επιστημονική εργασία που δημοσιεύτηκε στον διακομιστή προδημοσιεύσεων arXiv. «Μπορεί να ακούγεται σαν μια αρκετά σημαντική λίστα ορόσημων, όμως στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που εργάζονται πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Ουσιαστικά, εδώ ανταγωνίζομαι κυρίως τον ίδιο μου τον εαυτό».

Τώρα, με τη στήριξη του NIAC, ο Drew δήλωσε ότι ελπίζει να διερευνήσει ακόμη βαθύτερα τα πλεονεκτήματα της πρόωσης EHD, όπως τη δυνατότητα κλιμάκωσής της, το γεγονός ότι είναι σχεδόν αθόρυβη και την απλότητά της — καθώς πρόκειται για τεχνολογία στερεάς κατάστασης, υπάρχουν λιγότερα εξαρτήματα που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα.

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