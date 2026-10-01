Σαν σήμερα 1η Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 1η Οκτωβρίου

Newsroom

Σαν σήμερα 1η Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 1η Οκτωβρίου.

  • 331 π.Χ. - Ο Μέγας Αλέξανδρος νικά στα Γαυγάμηλα τον βασιλέα των Περσών Δαρείο. Με την αποφασιστική αυτή νίκη ο Περσικός στρατός διαλύεται.
  • 1861 - Κυκλοφορούν τα πρώτα ελληνικά γραμματόσημα, με παράσταση της κεφαλής του Ερμή, τα οποία τυπώθηκαν στο Παρίσι.
  • 1873 - Εκδίδεται η Εφημερίς του Δημήτριου Κορομηλά, η πρώτη καθημερινή εφημερίδα της Αθήνας.
  • 1936 - Ο Φρανθίσκο Φράνκο αναλαμβάνει τα ηνία της επαναστατικής εθνικιστικής κυβέρνησης στην Ισπανία.
  • 1958 - Ιδρύεται η διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ, η NASA.
  • 1960 - Η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία.
  • 1976 - Στο Μεξικό, ο τυφώνας Λίζι σκοτώνει 2.500 ανθρώπους, τραυματίζει 14.000 και αφήνει 40.000 αστέγους
  • 1988 - ΕΣΣΔ: Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ εκλέγεται Γ.Γ. του ΚΚΣΕ και συνεπώς, ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης.
  • 2022 - Πεθαίνει σε ηλικία 85 ετών ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής, Σταμάτης Κόκοτας.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς βοριάδες η Πέμπτη – Πού υπάρχει κίνδυνος για πλημμύρες

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:18WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 1η Οκτωβρίου

04:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θέμα χρόνου η εκτέλεση της θανατικής ποινής στην Κρίστα Πάικ – «Πράσινο φως» από το Ανώτατο Δικαστήριο

04:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου

04:10ΕΡΓΑΣΙΑ

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 75 προσλήψεις

03:46ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Flydubai: «Ίσως τρομοκράτης ή διαταραγμένος» ο συγκυβερνήτης – Ο «ήρωας» κυβερνήτης και η αναφορά στον υδραυλικό

03:22ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Σε εξέλιξη το νέο κύμα κακοκαιρίας – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

02:58ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Κηφισού: Σε ισχύ οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

02:34ΕΡΓΑΣΙΑ

58η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 120 επιχειρήσεις προσφέρουν περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας

02:10ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ ανακατεύθυναν 125 εμπορικά πλοία στο πλαίσιο του αποκλεισμού του Ιράν

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων – «Θα τελειώσει πολύ σύντομα»

01:32ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ - Καναδάς: Πιο κοντά σε «νέα συμμαχία» – Συμφωνίες για ψηφιακό εμπόριο, ενέργεια και πρώτες ύλες

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Επτά νεκροί και τέσσερις τραυματίες από επίθεση ενόπλων σε λεωφορείο στην επαρχία Χομς

00:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Μικτό κλείσιμο με απώλειες για Dow και S&P 500 – Στο «πράσινο» ο Nasdaq

00:24ΚΟΣΜΟΣ

«Ψάχνετε σε λάθος κατεύθυνση»: Ο Αραγτσί απορρίπτει τη βρετανική κατηγορία για εμπλοκή του Ιράν στο περιστατικό στη στρατιωτική βάση RAF Fairford

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο κέντρο του Ηρακλείου – Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. χώρισαν ζευγάρι

23:51ΕΛΛΑΔΑ

«Γιατί η ιστορική μνήμη δεν πρέπει να περιορίζεται στα βιβλία»: Εγκαινιάστηκε μνημείο για τους πρόσφυγες του 1922 στο ΑΠΘ

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές στιγμές στον αέρα - Νετανιάχου: «Ήρωας» ο πιλότος που απέτρεψε τη συντριβή του Flydubai με 174 επιβάτες

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο ένας 24χρονος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
04:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θέμα χρόνου η εκτέλεση της θανατικής ποινής στην Κρίστα Πάικ – «Πράσινο φως» από το Ανώτατο Δικαστήριο

03:22ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Σε εξέλιξη το νέο κύμα κακοκαιρίας – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

22:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο στόχαστρο η Κρήτη, τι προβλέπεται για την Αττική – Τι δείχνουν ECMWF και ICON

14:05LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Χρυσούλα Διαβάτη - Σε κατατονία η αγαπημένη ηθοποιός

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές στιγμές στον αέρα - Νετανιάχου: «Ήρωας» ο πιλότος που απέτρεψε τη συντριβή του Flydubai με 174 επιβάτες

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:53ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Θρίλερ με την εκτέλεση της Κρίστα Πάικ - «Πάγωσε» μία ώρα πριν από τη θανατηφόρα ένεση

17:26LIFESTYLE

The Voice: Η επίσημη ανακοίνωση για το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Οκτωβρίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Κυνηγού»

03:46ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Flydubai: «Ίσως τρομοκράτης ή διαταραγμένος» ο συγκυβερνήτης – Ο «ήρωας» κυβερνήτης και η αναφορά στον υδραυλικό

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες κοινής ησυχίας: Αλλάζουν από αύριο - Τι ισχύει για το χειμερινό ωράριο

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πατέρας ενός αγοριού ο 36χρονος που σκοτώθηκε σε πηγάδι με νερό

14:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρύθμιση χρεών: Αυξάνονται σε 120 οι 72 δόσεις για σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία – Μέχρι πότε οι αιτήσεις, στα €30 η ελάχιστη καταβολή

09:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πολική αέρια μάζα και συνθήκες Νοεμβρίου - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Διαπόμπευσαν γυναίκα - Άφηναν σε οχήματα χαρτί με τα στοιχεία της

23:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δήλωση βόμβα του Ρονάλντο: «Θα πω την αλήθεια στον πορτογαλικό λαό για τους λόγους της αποχώρησής μου από την Εθνική»

08:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι είναι τα κύματα Kelvin και πώς μπορεί να αλλάξουν τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:12WHAT THE FACT

Από τουρίστρια, σε φυλακές στη Νοτιοανατολική Ασία για 20 χρόνια: «Είναι κόλαση εδώ»

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Στη «φάκα» της ασφάλειας Κηφισίας οι ληστές αλυσίδων - Χτυπούσαν τα θύματά τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ