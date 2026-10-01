Σαν σήμερα 1η Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 1η Οκτωβρίου
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 1η Οκτωβρίου.
- 331 π.Χ. - Ο Μέγας Αλέξανδρος νικά στα Γαυγάμηλα τον βασιλέα των Περσών Δαρείο. Με την αποφασιστική αυτή νίκη ο Περσικός στρατός διαλύεται.
- 1861 - Κυκλοφορούν τα πρώτα ελληνικά γραμματόσημα, με παράσταση της κεφαλής του Ερμή, τα οποία τυπώθηκαν στο Παρίσι.
- 1873 - Εκδίδεται η Εφημερίς του Δημήτριου Κορομηλά, η πρώτη καθημερινή εφημερίδα της Αθήνας.
- 1936 - Ο Φρανθίσκο Φράνκο αναλαμβάνει τα ηνία της επαναστατικής εθνικιστικής κυβέρνησης στην Ισπανία.
- 1958 - Ιδρύεται η διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ, η NASA.
- 1960 - Η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία.
- 1976 - Στο Μεξικό, ο τυφώνας Λίζι σκοτώνει 2.500 ανθρώπους, τραυματίζει 14.000 και αφήνει 40.000 αστέγους
- 1988 - ΕΣΣΔ: Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ εκλέγεται Γ.Γ. του ΚΚΣΕ και συνεπώς, ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης.
- 2022 - Πεθαίνει σε ηλικία 85 ετών ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής, Σταμάτης Κόκοτας.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:18 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 1η Οκτωβρίου
23:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο ένας 24χρονος
17:26 ∙ LIFESTYLE
The Voice: Η επίσημη ανακοίνωση για το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη
05:26 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
16:12 ∙ WHAT THE FACT